Kako je nasilni Ogoranin mogao ući u BB kuću?! Biuk ima 40 kaznenih prijava, liječio se na psihijatriji, a prije samo nekoliko dana opet se našao u našoj 'crnoj kronici'; Poznanik: Poremećen je i spreman na sve!

Još jedna afera potresa Big Brother. Nakon što je na samome početku otkriveno da se protiv tadašnjeg stanara, Aleksandara Neradina, vodi kazneni postupak za pedofiliju, u kuću je sinoć ubačen još jedan kandidat s policijskim dosjeom.



Predstavivši se kao klesar iz Ogorja, koji se u slobodno vrijeme bavi restauracijom i prezire škrte osobe, Ante Biuk postao je novi član ove reality zajednice. No, ubrzo su u javnost procurile informacije o njegovim nedjelima, kao i o mnogim kaznenim prijavama podnesenim protov njega.



41-godišnjak je tako, prije samo tjedan dana, upao u kuću svojemu 84-godišnjem susjedu i prijetio mu puškom M48. "Pi... ti ma...ina ti živiš kao grof, a ja se patim", urlao je Biuk, pa je starac od straha bio prisiljen napustiti vlastitu kuću.



Nepunih tjedan dana poslije incidenta, Ante je ušetao među stanare BB kuće, kao i mnogi prije njega. Kako je uopće moguće da čovjek protiv kojega se vodi kazneni postupak 'nastupa' na televiziji, iz produkcije još nisu objasnili, ali drugi ovakav 'kiks' u sezoni ostavio je publiku u šoku.



"I ovaj im ima dosje... Napao starca od 84-god s puškom... E, moj Bigi na što si ti spao... A produkciji momentalni otkaz! Sramota ste... Neslužbeno doznajemo da je policija protiv 41-godišnjeg Ante postupala 40 puta, a uglavnom se radilo o nasilju u obitelji. Uz to, neko vrijeme je boravio u psihijatrijskoj ustanovi. Jel' to za televiziju?!", proširili su se zgroženi komentari društvenim mrežama.



Ante je, naime, i prije 'upada' u susjedovu kuću, bio poznat policiji. Kako piše portal Index.hr protiv Ante je podneseno čak 40 kaznenih prijava, sve odreda za nasilje u obitelji.



Biuk je, osim toga, bio i jedan od sudionika kobne tučnjave koja je 1996. šokirala mještane Kaštel Lukšića. Sukob ispred diskoteke 'Mali raj' završio je tada smrću britanskog vojnika, Simona Leeja Terencea Jeansa. Za ubojstvo je osuđen Dean Škaro, no kako 'smrtna posljedica nije bila namjerna, već je nastupila iz nehaja' kažnjen je na svega godinu i pol dana.



Za Index je Škaro prokomentirao ulazak svojega kooperanta u tučnjavi: "Biuk je 2011. godine trebao svjedočiti protiv mene, a onda je navodno završio na Rabu u ludnici na liječenju od alkohola. Ništa se nije promijenio, poremećen je i spreman na sve. To je moje mišljenje", rekao je zgroženo.



Inače, Biuk je za sudjelovanje u tučnjavi tek 2000. godine dobio šest mjeseci zatvora, no kako je nastupila zastara, kazna nije odslužena. Osim toga, njegova je dostupnost sudu bila spriječena zbog boravka u psihijatrijskoj ustanovi na Rabu. Prema dokumentaciji priloženoj na sudu, Biuk se liječio najprije na splitskoj psihijatriji, da bi potom bio prebačen na Rab, a kao uzrok se navodi njegovo nasilničko ponašanje.



Kako je moguće da je Ogoranin uopće prošao psiho-test i kako tumače njegovo sudjelovanje u showu, priupitali smo produkciju, na što smo dobili štur odgovor.



"Upoznati smo sa trenutnim postupkom. Institucije rade svoj posao, a RTL im je na raspolaganju za svaki vid suradnje", odgovorili su kratko.