'Grobar' iz Makarske ima još jednu optužnicu: u Splitu mu se sudi zbog iskorištavanja djece za pornografiju

Makaranin Aleksandar Neradin prenoćio je u Big Brother kući u zagrebačkom Jadran filmu tek jednu noć, a zatim je promptno izbačen iz nje nakon što su na RTL Televiziji saznali da se na Županijskom sudu u Rijeci protiv dojučerašnjeg stanara kuće Velikog Brata vodi sudski postupak zbog povrede članka 158. Kaznenog zakona, koji propisuje postupak kažnjavanja spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina.



Neradin je u cijelosti negirao sve otužbe.



Neradinova strana priče: Niti sam grobar, niti sam imao seksualni odnos s malodobnom osobom, prije mene i jedna je obitelj bila osumnjičena u istom slučaju



- Negiram da sam na bilo kakav način vezan za taj slučaj i apsolutno nije riječ o bilo kakvom fizičkom kontaktu, odnosno seksualnom činu. S nikim se nisam nalazio niti sam imao seksualni odnos s malodobnom osobom – kazao nam je tada 32-godišnji Makaranin.



Međutim, Index sad javlja da se sličan postupak protiv njega vodi i u Splitu. U listopadu 2016. godine je podignuta optužnica za dva kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, jedno kazneno djelo upoznavanja djece s pornografijom te spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina.



Oštećene su dvije djevojčice u dobi od 13 i 16 godina. Prema navodima optužnice, Neradin im se predstavljao kao djevojka od 17 godina, slao im gole fotografije djevojčica te tražio da pošalju svoje fotografije i da se diraju po intimnim dijelovima tijela, to snime te mu također pošalju. Optužnica je početkom 2017. godine vraćena na doradu.



Tražen je i pritvor za Neradina, i to da ostankom na slobodi ne bi utjecao na svjedoke i ponovio djelo, ali to nije prihvaćeno, piše Index.