Svećenik upadao staricama u kuće, neke od njih je i tajno snimao: kako je 'istraga' o ubojstvu fra Karla Ćuluma unijela nemir u Zavojane

Uspjeli smo zalutati u Zavojanima, nije to lako, ali talentirani smo, stali na uskoj cesti, dalje se ne može.



S lijeve strane nečija kuća, pred njom žena, pitamo gdje je centar. I tako, riječ po riječ, dođemo do naše teme koju bismo školski nazvali "Utjecaj ubojstva župnika fra Karla Ćuluma u Drugom svjetskom ratu na aktualna zbivanja u Zavojanima."



Žena, nije se htjela predstaviti, tvrdi:



- Govorila sam ja fra Marku kanite se toga, al' on neće.



Objasnit ćemo tko je fra Marko i čega bi se trebao kaniti, samo da citiramo ženinu rečenicu o ubojicama fra Karla:



- Kada sve žene po selu govoru isto, onda u tom mora biti istine, a sve govoru da su ga ubili ustaše.



Misu za mučki ubijenog fratra čuvala policija, smrt fra Karla Ćuluma i dalje izaziva prijepore



A sada objašnjenje. Fra Marko Bitanga u ovoj se župi petnaestak godina upinje dokazati da su fra Karla 25. svibnja 1943. godine masakrirali i likvidirali partizani, a ne ustaše, kako se desetljećima vjerovalo, pričalo, pisalo. Da ustaše stoje iza zločina vele i partizanski dokumenti, čak i jedan ustaški izvještaj.



Šimićeva pukovnija

Konačno, da je fra Karlo "zvijerski ubijen od ustaša" pisalo je na prvoj spomen-ploči postavljenoj 1961. godine. Nepoznati počinitelji su je oštetili pa je prije dva mjeseca zamijenjena novom. Nju su, pak, razbili. Ime fra Karla Ćuluma još uvijek je na spomeniku na kojem su nabrojane zavojanske žrtve fašističkog terora i pali borci. Pred njim nam pozira Marko Pivac, najglasnija mjesna opozicija fra Marku. Ćuluma su, siguran je, ubili ustaše. O tome desetljećima nije bilo spora, čak je otkrivanju spomen-ploče 1961. godine prisustvovao svećenik iz Nadbiskupije.



Prema Pivčevim riječima, u vrijeme Ćulumova ubojstva pored Zavojana bila je ustaška pukovnija izvjesnog Šimića. Povremeno su upadali u mjesto i jednom naletjeli u partizansku zasjedu nedaleko od fra Karlove kuće. Ustaše su pretpostavili da fratar surađuje s partizanima i zbog toga su ga smaknuli. Mještani su ga pokopali u grobnicu obitelji Majstrović.



S Pivcem razgovaramo pred bivšom trgovinom. On i nekolicina sumještana slažu se da je fra Marka obuzela istraživačko-revizionistička strast.



- Nekidan je upao u kuću jednoj našoj iz sela, devedeset joj godina, i pita ko je ubio fra Karla. Ona jadna ne zna, a on uporan. A sama je bila u kući. Rekla mi je da je plakala tri dana koliko se uznemirila - kazuje Marko.



Poslije će nam starica potvrditi da joj fratrov posjet nije bio ugodan. Ime joj ne spominjemo iz respekta prema njezinim godinama.



Pivac najavljuje postavljanje nove spomen-ploče s istim tekstom. I veli:



- Neka fratar nađe živog čovjeka koji zna da su fra Karla ubili partizani. On se samo poziva na svjedočenja staraca i jednog koji je bio mentalno bolestan. Taj je bezveze rekao da su fra Karla ubili partizani, a po selu se hvalio da je s džepnim nožićem klao po Jasenovcu. Takvi su mu svjedoci - govori Pivac.



Fra Marko je u nedalekoj Kozici. Siguran da je fra Karlo pao od partizanske ruke, ali tijekom tridesetak minuta, koliko smo sjedili u njegovoj kući, spominje proturječne svjedoke, barem četiri potencijalna krivca i minimalno dvije verzije umorstva.



Zanima nas zašto je siguran u ustašku nevinost.

Mjesno ruglo

- Narod spominje neka ustaška ubojstva, ja o tome nisam istraživao. Svakako su mi neka ubojstva koja se pripisuju ustašama sumnjiva - informira nas.



Iako ne želi pravdati ustaše, "to je bila jedna pogrešna politika", u Zavojanima i okolici su, po njegovu kazivanju, ubijali uglavnom partizani. Što je pomalo neobično, jer je kraj bio partizanski, ali nije samo to neobično kod fra Marka.



Neobično je i što nam je priznao da je, kao hrvatska verzija velečasnog Browna, zaista odlazio kod staraca, detaljno ih ispitivao o fra Karlovu ubojstvu, neke čak i tajno snimao.



Pitamo ga o spomen-ploči:



- Ta spomen-ploča, to je jedna takva nakarada, jedno ruglo za ovo mjesto.



Tko je ostrugao slova sa stare ploče?



- Otkud ću ja znat?



A znate li tko je razbio drugu?



- Ne znam. Možete reći da sam je i ja ostrugao i razbio jer ja pišem protiv te laži.



Pa jeste li?



- Nisam direktno, ali jesam indirektno.



Na odlasku iz Zavojana mislimo kako treba pokopati mit o pobjednicima koji pišu povijest. Pobjednici redigiraju povijest. A na um nam pada sjajna misao velikog autora: "Ni mrtvi neće biti sigurni od neprijatelja ako pobijedi."