Misu za mučki ubijenog fratra čuvala policija, smrt fra Karla Ćuluma i dalje izaziva prijepore

U crkvi Male Gospe u Zavojanima svetom misom zadušnicom obilježena je 75. obljetnica ubojstva bivšega zavojanskog župnika fra Karla Ćuluma, koji je mučki ubijen 25. svibnja 1943. godine.



Svetu misu predvodio je župnik fra Marko Bitanga u suradnji s makarskim gvardijanom fra Antom Čovom, budućim biokovskim dekanom fra Ivicom Omazićem, don Marinom Marčićem, don Jozom Ćirkom, fra Franom Boticom, fra Ivanom Čupićem, fra Milanom Ujevićem i fra Pavom Vučkovićem.



Osim velikog broja svećenika, euharistijskom slavlju nazočio je i jedan dio vjernika iz okolnih župa te Pučki pjevači iz Vrgorca.



– Svi kažu da je fra Karlo bio dobar svećenik koji se brinuo za svoje župljane, ali digao je glas protiv nepravde i prijekih sudova u selu. Nije mogao to trpjeti i gledati što su mjesni komunistički čelnici radili svojim susjedima. Zbog toga je i ubijen. U nijednom selu kao ovdje nije bilo takvih odmazdi među ljudima koji su bili na različitim stranama u Drugom svjetskom ratu. U mom selu ljudi su iz različitih vojski znali zaigrati na karte, a ovdje su se događala takva ubojstva. Sve u režiji nekoliko ljudi – kazao je fra Marko Bitanga tijekom propovijedi.



Zanimljivo je istaknuti kako je svetu misu osiguravala policija, dva policajca stajala su u službenom vozilu tijekom služenja cijele mise. Naime, već dulje vrijeme postoje prijepori oko ovog ubojstva.



Vrgorački antifašisti tvrde da su fra Karla Ćuluma ubili ustaše, dok njegova braća, svećenici iz Biokovskog dekanata, to odbacuju i ističu kako svi dokazi i sudionici upućuju da su to učinili tadašnji lokalni komunistički čelnici, koji su naložili i da mu se kuća zapali 1956. godine.