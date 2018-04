Konačno srušen dugopoljski 'čardak', vlasnik sam doveo bagere, sve prenosio na Facebooku: 'Namjestili su mi! Ovo je u režiji lopovskog HDZ-a!'

Dugopoljski 'čardak', nakon dvije odgode, u utorak je djelomično spušten na zemlju.



Počeo ga je rušiti sam vlasnik, Ivica Radošević, i to nakon još jedne povuci-potegni situacije. U istom danu u Dragama su se pojavila dva bagera.



Jedan je angažirao sam Radošević, drugi Građevinska inspekcija, vidjevši da se bliži kraju 4-dnevni rok koji su dali, a da još nije pala ni jedna cigla s nadaleko poznatog objekta. S inspektorima su ponovno stigle i jake policijske snage.



Iako je u međuvremenu Radošević preko svog odvjetnika podnio prijedlog Upravnom sudu u Splitu za prijevremenu mjeru zabrane rušenja pod objašnjenjem da mu još nije odgovorenu na zahtjeva za legalizaciju kuće na dvije i pol etaže, na koncu je procijenio da mu se s rogatim ne isplati bosti.



Sve je uživo prenosio na svom Facebooku, a onda u komentarima ispod video snimki napisao: 'Ovo je sve u režiji lopovskog HDZ-a'.



- Nismo svi jednaki pred zakonom RH. A pred licem Božjim pogotovo - ustvrdio je.



- Ako mi oni budu rušili, cijena će biti nekih 400 tisuća kuna. Nisam ja to isisao iz glave, nego su mi iskalkulirali sami inspektori. Ljudi su po pritiskom, to se vidi na njihovim licima, pogotovo nakon što ih je na terenu početkom tjedna obišao resorni ministar Predrag Štromar.



Ja njima ništa ne zamjeram, ali zamjeram državi jer nije u istoj mjeri pravna za sve. Čak sam bio ponudio da plaćam 6 tisuća kuna mjesečno, sve dok se ne odluči imam li pravo na legalizaciju ili nemam. Što ako sutra kažu da imam, a objekt sravnjen?! Ovdje uokolo imame na desetke istih objekata, a samo se meni ruši - jadikovao je Radošević.



Ni sam ne zna koliko će mu trebati za srušiti kuću. Svakako bit će to više od četiri dana, koliko mu prošli četvrtak dala država. Ona, pak, svoj bager nije povukla, već stoji spreman ako Radošević i njegova četiri radnika uspore ili zastanu.



- Ja brže ne mogu, da me ubiju - veli Radošević.