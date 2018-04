Dugopoljski "čardak ni na nebu ni na zemlji", unatoč ovotjednoj službenoj najavi iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, ipak neće biti srušen u ponedjeljak.



Objekt čiji je investitor Ivica Radošević, predsjednik lokalnog HSP-a i inicijator referenduma za legalizaciju bespravne gradnje u tome mjestu za nula kuna, našao se u skupini sedam divljih gradnji koje su u ponedjeljak trebale biti sravnjene sa zemljom, da bi jučer pred kraj radnog vremena vlasnik dobio informaciju da se cijela akcija odgađa.



– Nazvao me je službenik iz Policijske postaje Solin i rekao da u ponedjeljak neće doći do rušenja. Prema onome što mi je rekao, sve se odgađa do daljnjeg – kazao nam je Radošević.



To mu, inače, nije i jedini kontakt s policijom posljednjih dana, točnije otkada je najavljeno rušenje njegova objekta od dvije i pol etaže. U četvrtak su ga pozvali da dođe u postaju i tražili neke informacije.



– Prije svega ih je zanimalo hoće li s moje strane sve proći mirno. Ja sam im to garantirao, ali isto tako sam im rekao da su mi se brojni sumještani i prijatelji javili s podrškom i interesirali se kad će bageri početi raditi – navodi Radošević.



On se još uvijek nada da mu kuća neće biti srušena.



– Valjda je nekome u toj državnoj birokraciji to došlo u glavu – veli Radošević.