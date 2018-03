Najpoznatiji japanski chef, poslovni partner Roberta De Nira, došao u Hrvatsku: U svojim restoranima želim samo vašu jadransku tunu!

Nobuyuki​ Nobu Matsuhisa, najpoznatiji japanski chef na svijetu, bio je gost poslovno-gastronomskog događaja "Japan Fusion in Kali" kojim su u Kalima na otoku Ugljanu najveći uzgajivač tuna u Hrvatskoj, poduzeće "Kali tuna", i njegov vlasnik Jiro Kambe obilježili 25. godina hrvatsko-japanskog prijateljstva, odnosno diplomatskih odnosa dviju zemalja, te početak poslovne suradnje ovog poduzeća s najvećim svjetskim lancem sushi restorana "Nobu".



Inače, Nobu je sletio na zadarski aerodrom u utorak ujutro privatnim avionom, brodom je obišao uzgajališta "Kali tune", a potom je i aktivno sudjelovao na gastronomskoj fešti na kojoj su jela pripremali glavni chefovi čak triju londonskih restorana "Nobu", te onih u Monte Carlu, Moskvi, Budimpešti, Dubaiju i Moskvi. S hrvatske strane jela od tune i drugih ribljih sirovina pripremalo je osam hotelskih kuhara iz udruge "Jadranski luksuzni hoteli".



Jiro Kambe, vlasnik "Kali tune" i brenda "Toro Cro Maguro", pod kojim se u Japanu i svijetu prodaje hrvatska tuna, diskretno je organizirao ovaj japansko-hrvatski događaj pozvavši u goste svoje poslovne partnere i suradnike iz Japana, SAD-a i Zadra, ali ne i političare, pa su ovoj svečanosti bili nazočni samo japanski veleposlanik u Hrvatskoj Keiji Takiguchi i načelnik općine Kali Marko Kolega. Kolega je istaknuo važnost ovog događaja, odnosno poslovnog uspjeha "Kali tune", najvažnijeg poduzeća u Kalima koje je malo otočno mjesto učinilo nadaleko poznatim. Tu se, uostalom baš u "Kali tuni", prvi put počela uzgajati, odnosno dohranjivati ova riba koja je nakon toga izborila izuzetno visoko mjesto na japanskom tržištu.



Međutim, Jiro Kambe odlučio je drastično promijeniti način poslovanja: dio tuna iz njegovih kaveza i dalje odlazi na japansko tržište, ali on je vidio mogućnost u direktnoj prodaji američkim sushi restoranima. Tim je putem najprije došao do poslovnog povezivanja s kalifornijskim lancem "Mikuni", a sad je spreman za opskrbu velikog "Nobu" lanca restorana i hotela na pet kontinenata vrhunskim, pravilno tranširanim i uskladištenim mesom tune.



Sam Nobu je u utorak ovako opisao bluefin tunu iz kaljskih kaveza:



– Kvaliteta hrvatske tune je izvrsna i želim je imati u svojim restoranima. Gospodin Kambe moj je dobar prijatelj i mi već koristimo njegovu tunu u Japanu, u našem tokijskom restoranu, ali do sada smo je nabavljali na burzi. Sada je nastojimo uvesti i u sve naše druge restorane. Tuna je specifična namirnica kod koje treba paziti na puno toga u transportu i čuvanju svježine, a problem su i različite pravne regulative pri uvozu u različitim zemljama u kojima imamo restorane.



Nobu je demonstrirao kako pripravlja sushi, sashimi i druga jednostavna jela od riže i tune, iako, nažalost, nije bilo vremena da pripremi i neka od svojih originalnih jela s potpisom.

Poslovno carstvo



Ikona svjetske gastronomije svoje je poslovno carstvo, koje se sastoji od 47 restorana u gotovo svim metropolama svijeta te sedam hotela najviše kategorije, izgradio sa svojim dugogodišnjim prijateljem i poslovnim partnerom, slavnim glumcem Robertom De Nirom. Široj javnosti postao je poznat upravo po prijateljstvu i partnerstvu sa slavnim glumcem s kojim i danas, te s još dvojicom partnera, vodi "Nobu" carstvo. Osim zajedničkog lanca "Nobu", obitelj Matsuhisa ima još pet obiteljskih restorana, od kojih je jedan u Münchenu. Nama najbliži restorani "Nobu" nalaze se u Budimpešti, Milanu i – na Svetom Stefanu.



Osim toga, poslovno carstvo "Nobu" uključuje i sedam luksuznih hotela u najpopularnijim svjetskim destinacijama, a ove će godine biti otvoreno još pet njih, od kojih se jedan dovršava u Barceloni.



Ono što je karakteristično za ovog slavnog chefa jest inovativnost i kreacija koju je nadogradio na izvornu, inače izuzetno raznoliku i maštovitu japansku tradicionalnu kuhinju. Jela koja je Nobu kreirao i potpisao spadaju u vrh svjetske gastronomije jer je u njih ugradio svoju neograničenu maštovitost i ideje, te je japansku gastronomsku tradiciju fuzirao s tradicijom i iskustvima koje je stekao u drugim zemljama, pogotovo u Peruu i Argentini, gdje je nekoliko godina radio kao mladi kuhar.



A od svojih kuhara po restoranima diljem svijeta traži da što više koriste izvorne lokalne namirnice, pa se i tako događaju šarolike kulinarske fuzije. Nobu ima izuzetno zanimljiv životopis: kao sedmogodišnjak je ostao bez oca, nakon školovanja radio je u jednom restoranu u Tokiju, da bi ga jedan gost nagovorio da otvore restoran u Limi. Nakon što je partnerstvo puklo, Nobu je otvorio prvi vlastiti restoran na Aljasci, ali on je u nesreći izgorio do temelja. Nakon toga nije posustao – 1977. preselio se u Los Angeles i radio je u japanskim restoranima "Mitsuwa" i "Oshou", a 1987. otvorio je vlastiti restoran "Matsuhisa" na Boulevardu La Cienega u Beverly Hillsu, u Kaliforniji. Restoran je brzo stekao status najvažnijeg pop up restorana, a posjećivale su ga mnoge poznate hollywoodske osobe, pa i Robert De Niro.



Slavni glumac "navukao" se na Nobuovu kuhinju, sprijateljili su se, pa ga je De Niro i nagovorio da otvori restoran u Tribecu u New Yorku, da bi mu bio bliže kući. Bilo je to 1993., a taj je prvi restoran i danas chefu Nobuu "radno mjesto", ali se carstvo počelo širiti po Americi zbog iznimne popularnosti načina na koji je Nobu pripremao i prezentirao izvorno japansku hranu. Restorani "Nobu" kasnije su otvoreni u Londonu, Kataru, Grčkoj, Dallasu, Tokiju, Honoluluu, Moskvi, Dubaiju, Mexico Cityju, Dohi i Hong Kongu, Pekingu, Johannesburgu... "Nobu" restorani po svijetu se otvaraju po franšiznim ugovorima. Prvi "Nobu Hotel & Restaurant" smješten je u "Ceasers Palaceu" u Las Vegasu.



De Niro je Nobua zaposlio i kao glumca: glumio je i slavnom "Casinu" iz 1995., a kasnije i u "Austinu Powersu" i "Sjećanjima jedne gejše".



Nobu uvijek ističe da je i danas najviše inspiriran kuhinjom svoje majke jer je kuhala sa srcem, pa zato i kaže da svatko može naučiti kuhati, ali da je u kuhanju upravo to najvažnije – kuhati sa srcem.



Kuhao princezi Diani

– Jednom sam kuhao princezi Diani u Londonu, samo mjesec dana prije nego što je stradala u prometnoj nesreći. Bio sam nervozan, pitao sam se kako bih mogao s njom razgovarati ili je samo pozdraviti. Kad smo se upoznali, rekla je: "O, kuhare Nobu, poznajem vas, pročitala sam vašu životnu priču, znam za vas." Bio sam toliko impresioniran i počašćen što je uopće znala tko sam – kazao je u jednom intervjuu slavni chef.