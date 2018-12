Pun pogodak od turnira: miješale su se emocije, od vrhunskih faca, baluna, poteza...

Pobjedom Kaurija okončan je 17. Memorijalni turnir “Četiri kafića”, tradicionalni već događaj malog baluna koji se dan poslije Božića, na Svetog Stjepana priređuje u Splitu.

I ovaj put na Gripama u Velikoj dvorani, okupilo se preko 4000 gledatelja, što znači i visok novčani doprinos humanitarnoj akciji, sredstva se prikupljaju za Centar Mir u Rudinama, osobama s posebnim potrebama.

Dolazak Nike Kranjčara i Ivana Klasnića prije svih oduševio je publiku, digli su se na noge i dugo ih otpozdravljali. Naročito Niki, davnašnjem splitskom ljubimcu otkako je 2005., prije 14 zima iz Dinama došao u Hajduk.

Kauri slavio u finalu 17. Memorijala Dino Petrinović

Ovacije za Niku Kranjčara na Gripama: Hvala publici... Uvijek pamtim kako mi je Hajduk bio luka mira u najtežim trenucima

Uzburkane emocije

Nije izostao ni Zlatko Dalić, naš zlatni izbornik srebrnog sjaja iz Moskve, danas svečano promovira svoju knjigu, ali je došao i zbog spomena na preminulog Stanka Poklepovića, to nipošto nije izostavio spomenuti...

Miješale su se emocije, od vrhunskih faca, baluna, poteza, do posebnog pijeteta i doživljaja uspomene na Poklepovića koji je sam znao sudjelovati na ovakvim turnirima, a u eter je pušten i njegov glas...

Oni koji pomno prate turnir kazat će da je Kauri pobijedio peti put i to im je važno, proslavit će pobjedu, u nadmetanju splitskih kafića taj pokal ima posebno mjesto, a gušt je i Armandu Marenziju, voditelju, s ovom uspomenom bit će mu lakše voditi i Splita u nastavku treće lige. Tamo se bori iz petnih žila, evo mu zrno gušta da je vodio prave face, Pokrivača, Ozobića, Jerkana, Wagnera, na golu Delača.

Zanimljivo je da su i Kranjčar i Klasnić ispali u polufinalu, ali kako da robuješ imaginarnim pravilima, kad si takve veličine dozvao, a oni rado došli. Pa su svaki pojačali nove momčadi u finalu. Da se vidi i na televiziji koja je prenosila finalni meč, da su došli u Split na turnir.

Juranović najbolji igrač

Najbolji igrač je Josip Juranović, inače kapetan Hajduka ovdje u dresu Tennisa, najbolji strijelac je Ante Erceg (Kauri) sa tri gola, a po tri su dali i Wagner i Juranović, ali je trofej pripao Ercegu zbog umjetničkog dojma, odnosno ima asistenciju više...

Najbolji vratar je Matej Delač, čuvao je vrata pobjedničlke momčadi, treba li reći da je imao ugovor sa Chelseajem, da, taj Delač

Pun pogodak od turnira, opet i iznova i do viđenja dogodine, na 18. izdanju “Četiri kafića”.

Niko Kranjčar: Uvijek je postojao poseban feeling i uzajamna veza između mene i ljudi iz Splita i Dalmacije koji su me fino primili kad sam dolazio u Hajduk iz Dinama. Pružili su mi luku mira, kad mi je bilo najteže. Najvažnije je pomoći ljudima kojima je to potrebno. Rekao sam vam prije par dana, pozvao me Mornar i dolazim... Uživao sam.

Lijepo je da su Kranjkčaru dali priliku i u finalu, to smo mi dodali...

Ivan Klasnić: Drago jmije da sam nastupio, sudleovao u humanitarnom turniru, u Splitu sam uvijek bio lijepo primljen. Zdravlje mi je dobro, hvala na pitanju.

Zlatko Dalić, poslikao se mali milijun puta, kao kakav kralj strpljenja, svi su ga potezali za rukav, slikaj se s ovim, s onim, s mojim sinom, s mojom kćerkom, sa mnom, s prijateljima... Svakome se odazvao:

- Naravno, treba ljudima izaći ususret... Pobjeda je što smo bili ovdje, treba svakome pomoći, humanitarna je akcija. Sretan sam da sam u ovom sudjelovao. Istodobno, žao mi je Poklepovića, žalim za njegovim odlaskom, to mi od Badnjaka nikako ne izlazi iz glave - kaže Dalić koji danas promovira u Splitu svoju knjigu o srebru iz Rusije.

Cvitko Tešija kaže da je svih 17 godina na turniru kao organizator, desna ruka Damira Karamana:

- Ako me posluži zdravlje bit ću još barem toliko godina. Bio je sjajan turnir. Najsretniji sam što nam je došao Niko Kranjčar, da ga opet vidimo izbliza.