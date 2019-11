Marin Brbić ekskluzivno za 'Slobodnu': Stvara se slika kao da je smak svijeta, a Hajduk je stabilan. Nezadovoljni smo kako napreduju pregovori s HNS-om, a svoj ću mandat smatrati neuspješnim ako ne budemo prvaci

Otišli su dopredsjednik Uprave Lukša Jakobušić, sportski direktor Saša Bjelanović, tresla se stolica i treneru Damiru Buriću. Zašto? U koliko dubokoj krizi se nalazi Hajduk? Sva ta pitanja postavili smo predsjedniku Uprave Marinu Brbiću.

- Navijači nemaju razloga za brigu, Hajduk nije u krizi. Klub je stabilan, financijski i rezultatski, ali naravno da svi zajedno težimo boljem i višem – rekao nam je Brbić.

- Kadrovske promjene u dinamičnom sustavu kao što je Hajduk su normalna pojava. Dopredsjednik je otišao iz osobnih razloga, a sportski direktor je tu već duže vrijeme, puno se trošio u turbulentnim vremenima, pa smo zaključili da je vrijeme za novu energiju. Sretan sam da smo došli u fazu u kojoj je navijačima glavna briga igra prve momčadi. Vidim to kao znak da stvari polako postavljamo na svoje mjesto.

Zašto su onda istog tjedna dvojica od četiri čelna čovjeka kluba otišla, a treći je bio na rubu?

- To je slučajnost, jedan odlazak nema nikakve veze s drugim.

Ostaje li Burić trener? Biste li ga smijenili u slučaju poraza od Osijeka?

- Burić i momčad imaju podršku cijelog kluba. Damir ostaje trener – kazao je prvi čovjek "bijelih".

- Moramo biti pošteni i reći da je trener preuzeo momčad u jako delikatnom trenutku, nakon možda i najtežeg poraza u novijoj povijesti kluba te mu sigurno nije bilo lako raditi u takvom okruženju. Isto tako, Burić je digao ekipu nakon velikog šoka kojeg smo doživjeli na početku sezone, Hajduk je više od mjesec dana bio prvi, trenutno smo drugi s osjetnom prednošću ispred pratitelja, ostajemo unutar zacrtanog cilja, ali vjerujem da to nije sve što imamo reći u ovoj sezoni. U svakom segmentu u klubu, pa tako i u momčadi, ima prostora za poboljšanje, i na tome svi skupa trebamo raditi.

No, prije Osijeka dali ste mu uvjetovanu podršku?

- Svatko to može iščitavati kako želi. Damir je imao podršku, bio je i ostaje trener. Nikome u klubu nema bezuvjetne podrške. Svih nas određuju rezultati, mene prvoga.

Osjetio se Brbić proz(i)vanim i po jednom drugom pitanju.

- Nije ta priča o smjeni jedina špekulacija, česta je teza da sam Burića doveo za trenera jer je moj prijatelj, što je potpuna nebuloza. Nakon prvog mandata u Hajduku Damir i ja smo se vidjeli samo jednom, na mom proputovanju kroz Beč. Damira smo doveli jer smatramo da je dobar trener, poznajem ga kao čovjeka iznimnog radnog kapaciteta, velikog moralnog integriteta i nogometnog znanja. Vjerujem da će svojim radom opravdati naše povjerenje i druge uvjeriti u to.

Zakotrljale su se priče da ste prije Osijeka razgovarali s mogućim nasljednicima, Kekom?

- Ovaj grad je pun špekulacija. Nisam ni s kime razgovarao. Spominjao se i Tudor. Kek je izbornik Slovenije. Činjenica je da je jako dobar trener, ali i da je nekoliko godina u Rijeci bio bez trofeja. Da li bismo mi u Splitu tako istrpjeli trenera?

Je li Vas iznenadio odlazak Jakobušića? Činili ste se kao različite osobnosti, vi djelujete taktičnije, on direktnije?

- Iznenadio me možda trenutak. Lukša je u par navrata spominjao tu temu. Bilo je kriznih trenutaka, recimo nakon Gzire. Lukšu poznajem dugo i vrlo dobro znam njegove kvalitete, prije svega veliku radnu energiju, optimizam i moralne kvalitete. Zato sam ga i pozvao u Klub. Lukša je došao kako bi pomogao klubu u koji je zaljubljen, ali kako bi i meni bio desna ruka. Surađivali smo iznimno dobro. Sam je javno objasnio razloge svog odlaska, uključujući i činjenicu da njegov odlazak nema apsolutno nikakve veze s Burićem. Život ide dalje, koga nema bez njega se može.

Tražite li njegovog nasljednika?

- Obzirom na obim posla, njegov nasljednik je nužan. Imam u vidu nekolicinu kandidata, ali želim dobro odvagnuti u kojem specifičnom segmentu mi je podrška najpotrebnija. Njegovog nasljednika možete očekivati do kraja godine.

Hoće li to biti jedna osoba?

- Dopustite da prvo dobro odvagnemo cijelu situaciju.

Je li vas iznenadila ostavka Bjelanovića?

- Ne, više puta smo razgovarali o tome.

Koliko ste zadovoljni njegovim radom?

- On je već stavljao svoj mandat na raspolaganje, ali tada sam donio drugačiju odluku. Saša je bio izuzetno posvećen poslu, napravio je puno dobrih stvari, ali taj posao je takav da se puno više vide pogreške nego uspjesi. Ljudi se brzo naviknu na dobro. Jednostavno, Saša je već dosta dugo u klubu, zaključili smo da je došlo vrijeme za promjenu.

Jeste li blizu pronalaska njegova nasljednika?

- Klub ima posložen sustav i nema razloga za žurbu. Imamo nekoliko opcija, ali sa svim kandidatima trebam obaviti ozbiljne razgovore kako bih čuo njihove planove i osjetio na koji način gledaju unaprijed, i što je najvažnije u kojoj mjeri se podudaraju s planovima kluba. Nemam rok, donijet ćemo odluku relativno brzo.

Spominjao se Boro Primorac?

- Sve opcije su moguće, ali u ovom trenutku bi bila šteta Boru povući na to mjesto i tako oslabiti Akademiju.

Što će biti s Cristianom Arguriom koji je nedavno postao Bjelanovićev pomoćnik i šef skauta?

- I tu ćemo možda tražiti neka druga rješenja. Razgovarali smo već, ali pustimo i tu malo vremena.

Jeste li i vi sada nudili mandat na raspolaganje, NO-u?

- Ne. Dvaput sam ga prethodno nudio, nakon krize s trenerom Oreščaninom na pripremama u Sloveniji i nakon poraza od Gzire, ali to NO nije prihvatio. Ovaj put ne vidim nikakav ozbiljan razlog za to. Dogodile su se neke kadrovske promjene, što je normalno u sustavu kao što je Hajduk. Mi smo drugi, dugo smo bili i prvi. Da nam je to netko nudio nakon Gzire svi bismo prihvatili. Stvara se slika kao da je smak svijeta, a nije.

Zašto Hajduk često mijenja predsjednike (šest u zadnjih osam godina), sportske direktore (sada će osmi u osam godina), trenere (52 otkad je HNL-a)?

- Godine i godine prosječnosti koja je toliko neprimjerena Hajduku ostavile su traga na strpljenju javnosti, i u takvoj atmosferi se pokušavalo raznim prečicama i naglim rješenjima izaći iz tog stanja. A nekoliko godina smo proveli i u borbi za goli financijski opstanak. Danas nam je potreban temeljit i jasno osmišljen rad na duge staze, s pojačanim angažmanom svih da i trenutne zadatke obavljamo brže i bolje. Zato je jedan od glavnih zadataka Uprave, pored rezultatskih ciljeva, i dovršetak izrade strategije poslovanja kluba, s naglaskom na izgradnju kampa kao najboljeg temelja održivog i uspješnog Hajduka.

Ima li Hajduk jasan sustav i strategiju u svim segmentima funkcioniranja od sportskog do financijskog, pa da više klub ne osjeća velike posljedice zbog odlaska jednog čovjeka?

- Hajduk već ima djelotvoran sustav, iako svi vjerujemo da može i mora biti i bolji, pa na tome i radimo. Gradimo sustav koji će nam jamčiti da odlazak jednog čovjeka, tko god on bio, neće paralizirati rad kluba. Hajduk ne smije biti ovisan o jednom čovjeku. S druge strane, strategija poslovanja kluba je u poodmakloj fazi izrade, nakon što je prije dvije godine usvojen strateški okvir.

Što je po vama najveći problem Hajduka?

- Nedostatak vizije u proteklih 15-ak godina i kontinuiteta upravljanja na ključnim pozicijama. To se reflektira i na ostale ljude u klubu, igrače, a i na atmosferu. Također, i prevelike oscilacije u raspoloženju javnosti su otegotna okolnost, nama je kratak put od euforije do katastrofe. No, takva smo sredina i tko se s time ne može nositi, ne treba se ni primati posla. Međutim, gledajmo to s pozitivne strane. Sad kad znamo što je problem, znamo i koja rješenja moramo ponuditi.

Zašto je toliko nezadovoljstva, a Hajduk je drugi? Prije tri i pol godine, pred kraj vašeg prvog mandata, rezultat je bio trend? Klub financijski bolje stoji, ali ne toliko da bi trebao biti prvak?

- Ovo je Hajduk. Rezultat u Hajduku nikad nije i ne smije biti trend. Rezultat kao mjerilo uspjeha je Hajdukov DNA i razumljivo je da navijači danas žele trofej svim srcem, kao opipljiv dokaz da su godine prosječnosti iza nas. U tako emotivnoj sredini svako spoticanje na tom putu može izazvati razočarenje. Naš je zadatak da nastavimo tim putem, bez obzira na spoticanja ili saplitanja. Nije sramota pasti, sramota je ostati ležati.

Nekada želje javnosti, navijača jednostavno nemaju realne temelje?

- Točno. Vraćam se na tanku liniju između euforije i depresije. Prije utakmice s Dinamom sve je izgledalo loše, a kada smo dobili Dinamo već smo bili prvaci. Stvara se dodatni pritisak. Naravno, treba se nositi s time. No, taj pritisak ne može ići do plafona jer može doći do pucanja. Naravno da mi želimo biti prvi, sve činimo da u tome uspijemo.

Ima li napretka u odnosima s HNS-om? Kada će se napokon održati sastanak oko Udruge prvoligaša?

- Nažalost, stvari ne idu brzinom kojom smo željeli, ali nas to neće pokolebati. Sastanak oko udruge trebao se dogoditi početkom rujna. Svoj umjereni optimizam po ovom pitanju prvenstveno temeljim na činjenici da smo ponudili koncept suradnje koji donosi korist doslovno svim klubovima u 1. HNL i bilo bi logično da ga svi i podrže. Sve to predugo traje. Očekujemo da se taj sastanak dogodi vrlo brzo.

Pokušavaju li Vas izigrati? Druge Hajdukove zahtjeve i ne spominjemo kada na prvom od sedam već zapinje?

- Vrijeme će pokazati. Nismo zadovoljni.

Možemo li očekivati pojačanja ili prodaje na zimu?

- Kao i gotovo svi ozbiljniji klubovu u okruženju, tako i Hajduk dobar dio budžeta na prihodovnoj strani ostvaruje prodajom igrača tako da će se tijekom kalendarske godini trebati dogoditi neki izlazni transferi ukoliko želimo ići naprijed. Ali načelo koje želimo standardizirati je poznato, ako prodajemo igrača želimo dovesti pojačanje kao zamjenu, a ne prinove. Onako kako smo napravili s lijevim bokom ove godine, otišao je Bradarić, a došli su Čolina i Dolček. Ove zime otvoreni smo za opciju dovođenja jednog napadača. Ostale pozicije će se popunjavati ako bude odlazaka.

Ne mora Hajduk nekog prodati na zimu, ali mora tijekom 2020.?

- Ne moramo na zimu, ali po meni je bolje da se to dogodi na zimu nego na ljeto koje želimo dočekati što spremniji u pokušaju europskog iskoraka.

Je li Vam u nekom trenutku prošlo kroz glavu "što je meni opet ovo tribalo"?

- Ne. Hajduk je izazov. Sebi sam postavio dva cilja u mandatu, kamp i sportski rezultat. Zasad idemo u dobrom smjeru.

Što smatrate pod tim rezultat?

- Trofej, skupina EL, titula. Ako se moj mandat održi do kraja bio bih potpuno razočaran kada ne bismo osvojili jednu titulu. Naravno, ne zavisi to samo od nas.

Ostajete li pri stavu da ćete se povući ako se Hajduk ne plasira u kvalifikacije LP?

- Da.

O kampu Model? - Hajduk je jedini klub na ovim prostorima ustrojen na članskom principu, a na taj oblik avangarde i privrženosti svi možemo biti ponosni. Budući da smo pri kraju godine pozivam sve navijače da se učlane te i na taj način pokažu svoju privrženost. Jako je bitno napomenuti da članarina od 2020. postaje namjenska i bit će usmjerena u izgradnju kampa Hajduka tako da će i sami članovi sudjelovati u izgradnji. Svima treba biti jasno koliko je velika i snažna hajdučka obitelj, a mi im to možemo pokazati samo brojnošću i zajedništvom. Sada je pravi čas da svi u i oko kluba udružimo snage, jer samo jedinstveni možemo doći do konačnog cilja, a to je sportski uspjeh. Ne moramo svi misliti isto, ali moramo vjerovati isto. Planirali ste lokaciju kampa definirati do kraja godine? - Lokacija je definirana, ali ovdje se stvari vrlo lako iskompliciraju. S objavom ćemo morati pričekati do proljeća kada će se stvoriti preduvjeti da dogovor finaliziramo. Imamo više mogućih rješenja, ali sada smo fokusirani na realizaciju lokacije koja je naš prvi odabir. U Splitu, okolici? - Ne bih špekulirao. Ako bilo što izađe može nam posao otežati. Gradilo bi se u fazama iz financijskih razloga. I mi ćemo financirati dio kampa, imamo ideje i za druge vidove financiranja. Imamo planirane rokove, naravno da će svako kašnjenje oko definiranja lokacije dovesti do kašnjenja, ali govorimo o mjesecima, ne o godinama. Kada je planiran početak gradnje? - Ne bude li odgoda negdje polovinom 2022. Koliko će terena sadržavati? - Zavisi, dobijemo li željenu prvu lokaciju više, ako bude manja, odlučit ćemo se za manje terena. To je trenutno najvažniji cilj kluba, uz naravno sportski uspjeh i razvoj Akademije. A početkom godine ćemo krenuti i u jedan novi projekt, Hajduk digital. Riječ je o dugoročno kompletnoj digitalizaciji kluba, da sebi smanjimo troškove i olakšamo, a navijačima omogućimo bolje iskustvo.

'Ne trebaju nam HNS-ovi pokloni' Hoćete li mijenjati travnjak? - Zamijenili smo tvrtku koja ga je održavala, smatramo da je tu napravljeno par propusta. Dogodila se ozbiljna bolest kao i na puno drugih travnjaka, ali mislimo da se moglo brže reagirati. Prve informacije su povoljne. Očekujem da ga nećemo morati mijenjati ove zime. Ukoliko se ipak bude morao mijenjati, učinit ćemo sve da se to dogodi nakon završetka prvenstva zbog boljih vremenskih uvjeta. Nudio Vam je HNS travnjak? - Ne trebaju nam pokloni, ne pristajemo na kozmetičke promjene i sitne ustupke. Mi smo za suradnju, ali kada osjetimo da se stvari istinski počinju mijenjati. Moraju nas uvjeriti da se stvari mijenjaju nabolje za sve klubove jer se za sve borimo, kao i za pošten i transparentan hrvatski nogomet. U startu je bilo obećanja, ali izostala su djela.

'Novac ne mora biti jedino mjerilo' Što nedostaje Hajduku da bude ravnopravan Dinamu? - Govorit ću o onome što je u našim rukama, a to su vjera u sebe, zajedništvo i puno rada na sebi u svakom segmentu kluba. Tada će i razlika u novcu biti manje vidljiva. Svi znamo da Dinamo ima tri puta veći proračun od nas, ali koliko god je novac u nogometu danas važan, ne mora uvijek biti jedino mjerilo. Da mislim da se prvenstvo dobiva proračunom, nikad se ne bih kandidirao za predsjednika. Ravnopravnost ćemo postići svakodnevnim sustavnim radom i dobrim planiranjem. Istodobno smo fokusirani na nekoliko različitih pravaca, od stvaranja snažnijeg i konkurentnijeg igračkog kadra, pa razvoja Akademije i uspostave jasnog i definiranog sustava u radu svih ostalih segmenata kluba.

'U navijačima vidim Hajdukovu snagu' Prije četiri i pol mjeseca zavapili ste: 'Ili nam vjerujte i pustite nas da u miru radimo ili nam recite da odemo'. Radite li u miru?

- Podršku navijača osjećam svakodnevno, iako uvijek ima onih koji vam nisu skloni. Ali ja se s time mogu nositi. Bitno je da su svi jedinstveni u podršci klubu i momčadi. Nerijetko se govori kao da su navijači problem. Ja u navijačima vidim Hajdukovu snagu. Uvijek smo bili simbol nesvakidašnjeg fanatizma prema klubu. Ne budimo naivni, mnogi koji se osjete pozvanima komentirati Hajdukove navijače dali bi sve da imaju takve navijače. Naši navijači su u velikom broju i članovi kluba, i po tome smo prvaci. Zato je još važnije na to nadograditi sportski uspjeh.