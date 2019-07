Siksov povratak balunu: Uprava Hajduka na čelu s Brbićem pokazala da i olovo plivat može

Bila su to tri rijetko uzbudljiva dana, prožeta neizvjesnošću, ne od trenutka kad je smijenjen šef Akademije Krešimir Gojun, nego od ponedjeljka kad je Hajdukov trener Siniša Oreščanin za ručak servirao klubu jezikovu juhu. Uzdrmao je nogometni svijet, a ne samo “planetu Hajduk” svojim, rekli bismo famoznim priopćenjem.

Bio je to rijetko doživljen udar, gotovo bismo rekli presedan prigovora treneru kontra uprave, kao da ih je pozivao da ga smijene. Bila je to nečuvena kontra upravi. Ali i Nadzornom odboru koji je također svoje o svemu već bio rekao. Oreščanin, trener koji je išao kontrom na upravu i na Nadzorni odbor. Hoće li ga smijeniti ili ne? Danas znamo da nisu, a stav uprave da Oreščaninu mimo i usprkos, glede i unatoč svega, pruže podršku izazvalo je nedoumicu kod samog trenera koji kao da je čekao – otkaz.

Ne možemo baš reći priželjkivao, ali možda čak i to. No, uprava je postupila mudro, cijeneći trenera zbog nogometnih postignuća, a to što se verbalno svrstao uz svoga prijatelja, možda čak i mentora Krešimira Gojuna nastojat će se “premostiti intenzivnim razgovorima u četiri zida”.

Ostaje upamćeno su to banuli iznenada i za trenera nenajavljeno Marin Brbić, Lukša Jakobušić i Saša Bjelanović. Bum, na lice mjesta, u facu, na razgovor, u četiri oka s Brbićem, pa onda nastavak razgovora tijekom srijede. Sutradan navečer, nakon susreta protiv Slaska izrekao je sada već čuvenu rečenicu:

Sve što mislim rekao sam u svome priopćenju, ali istina je da sam se složio s upravom da idemo dalje i da je nogomet najvažniji.

Tako je zapravo Hajduka stavio ispred Gojuna s kojim je radio zajednički i u zagrebačkom Dinamu i u Saudijskoj Arabiji i koji ga je uostalom doveo u Hajduk prije tri godine. I s kojim je prijateljski blisko vezan.

Istodobno je uprava na čelu s Brbićem pokazala “da i olovo plivat može”. Ako ne misle o svemu jednako, barem da su na nogometnom planu na zajedničkom poslu. Ima i Brbić svojih oponenata i radi pod pritiskom, a Oreščanin mu je u trenutku priopće njem otežao život. Ipak, treba odati priznanje upravi da je od prvog trenutka krenula kontra logike da trenera koji se drznuo kontrirati - smijeni. Zašto? Neka nastavi raditi. Tako su na svoj način slomili ili bolje reći privoljeli trenera. Skupina navijača Hajduka iz Zagreba, njih desetak što su došli u Slovenske Konjice skandirali su treneru s tribina:

- Siniša, ostani, Siniša ostani...

Kasnije se s njima zadržao u srdačnom razgovoru, što pak nama ne uspijeva s trenerom, koji bježi od iole kontakta, samo službena izjava nakon utakmice, jedva da se i u prolazu javi. A priopćenje je slao mejlom prema redakcijama. Dok je skupina navijača zazivala Sinišu da ostane, u to je već Brbić dao do znanja kako su treneru opetovali podršku, a na kraju utakmice je Oreščanin priznao da su ga privoljeli “idemo dalje, nogomet je najvažniji”.

E sad, je li to kraj trakavice, tko zna, nadamo se da jest. Hajdukova Trijada kako je zovemo uradila je pravi posao da požar gasi na licu mjesta, ostaje upamćeno kako su banuli u hotel Arena u utorak navečer, da su i trenera iznenadili. I ostali su još na Pohorju, gledali meč protiv Slaska, ostali i protiv Zorje Luhansk. Da spoje ono što se činilo nespojivo.

Kakav će Hajduk startati u službenu sezonu, ostaje nam vidjeti. A sad bi treneru bilo najmudrije da se bavi nogometom, pripremama. Ima utakmicu već u utorak i odgovornost, a uprava čini sve da ga smiri i vrati ga u nogometna razmišljanja.