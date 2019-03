Što donosi drugi mandat? Analiziramo veliki povratak Marina Brbića

Krug se zatvorio, Marin Brbić se vratio, tri godine, tisuću i nešto dana nakon što su ga smijenili, a smijenili su ga zbog toga jer da nema force ni vizije za pravi iskorak.

Pa neka je prije toga duboku financijsku rupu sanirao, na što mu svaka čast. Ali, ako je postavio temelje, “ne zna on neboder sagradit”.

Tisuću i nešto dana kasnije, Hajduk nije sagradio neboder. Dapače. Pa opet zove pružne radnike na gradilište, arhitekti zamišljena nebodera nisu donijeli puno dobra.

Što se dogodilo u tisuću dana? Vizionari iskoraka nisu se svidjeli navijačima lani u ova doba, metode nisu bile u skladu zavjeta “kontra mraku, kontra sili”. Uzlet je neslavno završio, premda se rezultatski došlo nadomak Dinamu i u finale Kupa, to se ne može odreći.

Onda se ispostavilo da cvrčci-vizionari ni financije nisu čvrsto postavili i da se opet juri u zid, pa je nakon vizionara privremeni namjesnik Huljaj brže-bolje prodajom igrača potrpao dubioze.

No, želju za novim kreditom nisu mu prihvatili aklamacijom, radije su u pomoć pozvali povratak mrava Brbića, neka skuplja zrna i zimnicu. Bolje i to nego da se netko sasvim novi uči, te nedajbože bahati pričom o nekim novim “Potemkinovim selima”.

Kakav je to onda bio iskorak? Nikakav.

Opet izvukao šesticu u ‘čovječe, ne ljuti se’

Hajduk je izgubio tisuću dana. Kao kad vas u “čovječe, ne ljuti se” pojedu i vrate u kućicu. Sad je Brbić opet nakon tisuću dana izvukao “šesticu”. Maratonac ide trčati novi krug...

Na stranu metafore, treba podsjetiti kako su se u međuvremenu mijenjali sastavi Nadzornog odbora, pa je forsirajući demokraciju Hajduk patio. Jedni za drugima kasnili su svojom sinusoidom za “pi pola”. Nikako u suglasju.

Predsjednik, bio je to Brbić, dočekao je nove ljude u NO koji su ga vrlo brzo poželjeli smijeniti, nije im legao. Onda je taj NO doveo predsjednika (Kos) kojega su nakon manje od dvije godine trebali smijeniti, po želji navijača.

Onda su izabrali novoga (Huljaj), ali su sami brzo morali otići, jer je rezultat patio. Pa je došao sasvim novi NO, koji pak u Huljaju nije vidio pravu predsjedničku perspektivu (kako bi se reklo, sporazumno su se razišli), sasvim suprotno od prethodnika.

Sad smo u poziciji da ovaj NO sa četiri godine mandata ima predsjednika za četiri godine mandata!

Pa neka onda potraju zajedno!

A Brbić je sam sebi dao zadatak da u četiri godine napravi rezultatski iskorak, baš ono što su mu odricali prije tri godine raniji funkcioneri, smijenivši ga i dovodeći Kosa...

Škodljive smjene

Stalne smjene škode Hajduku, neka su napravljene u dobroj vjeri, ali i put u pakao je često popločan najboljim namjerama.

Nije Hajduk u paklu, makar je šesti, ali - čistilište je tek prošao. Uostalom, povratkom Brbića vraća se Hajduk izreci: tko žuri, vrat lomi. A tko ide polako, daleko stigne. Pian, piano, ma lontano, rekli bi Talijani.

Ako je Brbić kornjača, a Kos je bio zec, sad je kornjača pretekla zeca...

Slijede li pak nove promjene, u piramidi ispod predsjednika? Brbić je rekao kako od “ponedjeljka počinje kontrolirati suradnike, da su u startu neupitni, ali nije rečeno da netko od njih ubrzo neće napraviti neki krivi korak, glupost, jer nikad ne znaš...”

No, zaustavimo se ovdje. Polako. Dobili smo predsjednika, križaljka se dalje slaže.