Sigurnosna akcija ovakvog opsega još nije zabilježena u Hrvatskoj: na nogama tisuću ljudi, Poljud će se nadzirati iz zraka, dronovima i helikopterima

Mjesta u svečanoj loži rezervirana su za kompletan državni vrh, predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, premijera Andreja Plenkovića i sve ministre, a najavljeno je da na utakmicu stiže Viktor Orban, mađarski premijer Predsjednik jednog od dva najveća hrvatska kluba Marin Brbić ni dopredsjednik Lukša Jakobušić neće doći na utakmicu. Ako se do četvrtka ne dogodi drugačije, to će biti presedan, pišu Sportske novosti

HNS je u ponedjeljak preuzeo poljudski stadion, dom Bijelih do petka je isključivo u službi reprezentacije i pod posebnim je režimom i nadzorom. Iako smo tijekom jutra mogli doći na parkiralište…

Kompletan Hajduk iselio se s adrese Osmih mediteranskih igara 2 i prebacio na Brač. Ne samo prva momčad nego i uredi i službe, cijela radna zajednica, a mlađi uzrasti na neke druge lokacije po Dalmaciji. Morali su, takav je bio sigurnosni zahtjev.

Hajduk je odbio sudjelovati u organizacije utakmice nacionalne momčadi, a prema informacijama od ljudi duboko uključenih u sve što će se u četvrtak događati, ni predsjednik jednog od dva najveća hrvatska kluba Marin Brbić ni dopredsjednik Lukša Jakobušić neće doći na utakmicu. Ako se do četvrtka ne dogodi drugačije, to će biti presedan. Gdje god u državi se igralo, svaki je klub bio angažiran i počašćen domaćin jer hrvatska reprezentacija mora biti iznad klubaških interesa.

Osim jednog slučaja u kojem je policija pronašla kod čovjeka 45 ulaznica, drugi takvi incidenti nisu zabilježeni, ali iz PU Splitsko-dalmatinske poručuju: “Ako nemate kartu na svoje ime, nemojte ni dolaziti na stadion.”

Najavljena su negdje dva, negdje tri prstena kontrole, uspoređivat će se podaci na ulaznici i osobnoj iskaznici. HNS je dopustio da se ime na karti može promijeniti do 48 sati uoči susreta, ali samo unutar obitelji. Tko ne može na stadion ima pravo doći na blagajnu i prebaciti ulaznicu na supružnika, brata, sestru, dijete, roditelja... Ostali su lišeni takve mogućnost, ostaje im samo vratiti kartu. Ili se probati prošvercati...

Zbog kontrola moglo bi biti nervoza na ulazima, a koliko će biti pedantna, vidjet će se. Koga uhvate da karta nije njegova bit će zaustavljen u pokušaju proboja na tribinu, ali neće snositi neke druge sankcije, pišu Sportske novosti.

Najavljeno je da na utakmicu stiže Viktor Orban, mađarski premijer, i to u privatnom aranžmanu. Policija još čeka službenu potvrdu jer prvi čovjek zemlje mora imati odgovarajući tretman, koliko god volio nogomet, protokol valja poštivati i ne može se na stadion ušetati kao običan gledatelj. Mjesta u svečanoj loži rezervirana su za kompletan državni vrh, predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, premijera Andreja Plenkovića i sve ministre. Svi su preliminarno najavljeni, Pantovčak i Banski dvori bit će uz Vatrene.

Stariji pratitelji sporta u Splitu tvrde da ćemo svjedočiti najjačem osiguranju jednog javnog događaja podno Marjana, da tako nije bilo ni 1979. na Mediteranskim igrama koje je otvorio Josip Broz Tito. MUP diže oko 500 policajaca, od srijede će u “čelični stisak“ staviti i grad, u kojem će se pojaviti dvije tisuće mađarskih navijača, i sve lokacije oko stadiona. Želi se izbjeći bliski susret Hrvata i Mađara koji bi bio neprijateljskog karaktera, iako za njega nema nikakvog razloga. No, oprez je ovaj put podignut na najviši nivo. HNS sve to plaća, i definitivno nije jeftino, konačan račun mogao bi doseći i do tri milijuna kuna.

Policija već nadzire hotel Le Meridien Lav u Podstrani gdje su Vatreni, a jednako će pratiti i goste. Ništa se neće prepustiti slučaju.

Poljud će se nadzirati iz zraka, dronovima i helikopterima, s mora ratnim brodovima i iz punktova oko njega. Sa svim potrebnim sredstvima. Na tribinama i pokraj terena bit će i 500 zaštitara. Glavni teret nosi Sokol Marić, ali angažirane su i neke druge tvrtke. Tribine i travnjak pokriveni su kamerama, jednakima kao 2015. godine kad je iscrtana svastika, to su “sleep“ kamere koje se pale samo kad se nešto događa.

Iz PU Splitsko-dalmatinske kažu da sve protječe više nego dobro, a da je osiguranje kakvo mora biti s obzirom na 33 tisuće ljude, popriličan broj Mađara i okruženja u kojem se igra utakmica. Krajem svibnja u Omišu je na revijalnom dvoboju lokalnog kluba i Vatrenih bilo 200 policajaca, od toga 150 po gradu, brdima i moru, a samo 50 na stadionu.

U MUP-u i Ravnateljstvu policije prevladava uvjerenje da će utakmice proći u sportskom tonu, da će se nakon nje pričati samo o nogometu.

Pratilo se hoće li na utakmici Hajduk - Varaždin biti kakva poruka ili transparent vezan za ovaj događaj, no ništa se nije zbilo osim uobičajenog arsenala uvreda na račun HNS-a, Davora Šukera i Zdravka Mamića. No, iako se očekuje da će gotovo 99 posto ljudi na stadion kročiti s jedinim ciljem da bodre Hrvatsku, s golemim oprezom gledaju prema jedan do maksimalno dva posto onih koji bi mogli imati drugačije nakane. I “organima reda” bi odgovaralo da Vatreni dobro zaigraju, zabijaju golove i potiču pozitivno ozračje, u veselju su daleko manje šanse da tko iskaže destrukciju, zaključuju Sportske novosti.