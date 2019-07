Bit će to za hrvatske prilike veleban objekt: ovako će izgledati stadion od pet zvjezdica kojeg će Kinezi graditi u blizini Zagreba

Kineska tvrtka Z-Run i Velika Gorica nude jedinu priču, što se tiče novih nogometnih i sportskih objekata, koja ovog časa ima konkretne obrise. Kinezi su osnovali tvrtku Eurogate Sport Industries d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, a za direktora imenovali Ivana Heraka. Prije toga grad Velika Gorica oformio je radnu skupinu od deset ljudi na čijem je čelu gradonačelnik Dražen Barišić, a voditelj Nenad Črnko, predsjednik NS Zagrebačke županije i član IO HNS-a, ekskluzivno donose Sportske novosti

- Sporazum predstavlja inicijalni dokument kojim su potpisnici definirali okvir i modalitete suradnje na području namjeravanih ulaganja Z-Runa u nogometni stadion, kamp, Akademiju, ali i ostale poslovne sadržaje poput hotela, trgovačkog centra i još ponečega. Sve to na lokalitetu neposredno uz postojeći stadion NK Gorice, ukupne površine 374.518 metara kvadratnih, s potencijalom širenja na oko 600 tisuća kvadrata - rekao nam je Ivan Herak, kojeg najčešće predstavljamo kao negdašnjeg ministra turizma u doba Franje Tuđmana, a ne tako davno radio je u HNS-u.

Kineze je u Hrvatsku dovela CSEB-a, kineska asocijacija za jugoistočnu Europu, a posebne su zasluge njezina predsjednika Predsjedništva Marija Rendulića. Napravljen je i hodogram zbivanja iz kojeg vidimo da je plan da se prva utakmica na tom stadionu odigra 15. listopada 2023. godine. Dali su si 50 mjeseci vremena… - To je realno, ne želimo zavaravati ljude nekim neobjektivnim datumima - prokomentirao je Herak.

Ekskluzivno donosimo fotografije kako bi mogla izgledati arena, stadion s pet zvjezdica kakvog u Hrvatskoj ni izdaleka nema. Djelo je to arhitekta Mirsada Mustedanagića iz Karlovca, on ga je ponudio i prezentirao 3D vizualizaciju i Z-Runu i u Velikoj Gorici, no to nije konačno rješenje jer provest će se javni natječaj. Radi se o renomiranom arhitektu koji je projektirao zgrade World Bank Group, Libertas osiguranja, Raiffeisen Bank, Autohrvatske, Zepter Internationala... Najjeftinija izvedba, što ovisi o vrsti materijala koji se koriste i graditeljima, bila bi 52,5 milijuna eura, a najskuplja 105 milijuna eura. U ruinu od Maksimira već je ulupano vjerojatno više od toga.

Mustedanagić je 'nacrtao' za hrvatske prilike velebni stadion sa 35 tisuća mjesta koji ima mogućnost otvaranja stakala radi prozračivanja. Na njemu je 250 reflektora, a predvidio je da ga se funkcionalno može koristiti u dva dijela: za 19.600 gledatelja, što je osnova, a dopunski bi se za velike utakmice i priredbe otvorio za još 15.400 ljudi. Punjenje stadiona je 15 minuta, pražnjenje pet minuta. Visina 39 metara, ima 400 parkirnih mjesta u garaži za VIP goste. Na njemu je 30 liftova. Stadion bi posjedovao rezervoare za skladištenje kiše, radi kasnijeg navodnjavanja. I što je uvijek posebno zanimljivo, trošak izgradnje po stolici varira od 1.500 do 3.000 eura...