Gorka pilula na početku Eura: Rumunji nam očitali lekciju i potpuno razbili Gračanove trupe

Hrvatska mlada nogometna reprezentacija otvorila je europsko U-21 prvenstvu u Italiji i San Marinu teškim porazom od Rumunjske sa 1-4 i tako bitno umanjila izglede za plasman u polufinale EP-a, a time i na olimpijske igre u Tokiju 2020. Golove za Rumunjsku zabili su George Puscas (11-11m), Ianis Hagi (14), Tudor Baluta (66) i Adrian Petre (90+2), dok je pogodak za hrvatsku reprezentaciju zabio Nikola Vlašić (18).

Očekivanja su bila velika, no sve je završilo najtežim porazom u povijesti mlade reprezentacije na velikim natjecanjima. Nažalost, nakon poraza od Rumunjske, Gračanovu vrstu čekaju Francuska i Engleska i izgledi za osvajanje prvog mjesta koje vodi u polufinale sada su svedeni na minimum.

Mlada hrvatska reprezentacija je nakon 15 godina ponovo stigla do europskog U-21 prvenstva. U dosadašnja dva pokušaja nije prošla skupinu, no ovoga puta hrvatska vrsta je stigla na EP s velikim ambicijama. Glavi cilj naše mlade vrste je plasman na olimpijske igre u Tokiju 2020. godine, što nije uspjelo niti jednoj nogometnoj generaciji, a vizu za Japan automatski donosi polufinale. Međutim, nakon prvog kola čini se kako to niti ovoga puta nećemo vidjeti OI.

Bio je to sudar povratnika na europsku smotru. Hrvatske nije bilo na europskim U-21 prvenstvima od 2004. godine, a Rumunjske od 1998.

"Mladi Vatreni" u dosadašnja dva nastupa na europskim U-21 prvenstvima (2000, 2004) nisu prošli skupinu, niti su u šest susreta upisala pobjedu. Dvije utakmice su odigrali neodlučeno, a četiri puta su poraženi uz negativnu razliku pogodaka 7-11.

I Rumunji već godinama nisu bili na EP-u, a do sada jedini nastup imali su 1998. kada su dogurali do četvrtfinala.

Hrvatska se na EURO probila kroz kvalifikacijsku skupinu 1 upisavši osam pobjeda, te po jedan remi i poraz. Na koncu je Hrvatska imala isti broj bodova kao i Grčka (25), ali bolji međusobni skor. Rumunjska je pak bila jedno od najvećih iznenađenja kvalifikacija. U skupini 8 osvojila je prvo mjesto ispred Portugala, BiH, Walesa i Švicarske upisavši sedam pobjeda i tri neodlučena ishoda uz razliku pogodaka 19-4.

Krenulo je žustro i napadački na obje strane. Prvi su zaprijetili Rumunji. Već u 2. minuti Puscas je imao lijepu priliku, no hrvatski vratar je uspio obraniti. U 4. minuti je pucao Brekalo, ali pored gola. Samo dvije minute kasnije Man je pukušao sa 20 metra, no Posavec je bio spreman.

Nažalost, u 8. minuti Rumunji su poveli. Filip Benković je igrao rukom, a škotski sudac Bobby Madden je nakon pregleda VAR-om dosudio kazneni udarac kojeg je Puscas sigurno realizirao. Samo tri minute kasnije već je bilo 2-0. Posavec je zakasnio na jedan ubačaj, Puscas je pucao glavom, Benković je uspio izbaciti loptu s crte, ali je na nju natrčao Ianis Hagi, sin rumunjske legende Gheorghea Hagija i zabio za 2-0.

Novi šok za hrvatsku reprezentaciju bila je ozljeda ponajboljeg igrača Josipa Brekala koji je izašao iz igre u 14. minuti.

Hrvatska se vratila u život u 18. minuti lijepim golom Nikole Vlašića s ruba kaznenog prostora. Dvije minute kasnije veznjak moskovskog CSKA je mogao izjednačiti, no Radu je sjajno obranio. Do kraja poluvremena obje su ekipe imale još nekoliko prilika, no više nije bilo golova.

Na otvaranju drugog dijela Rumunjska je mogla povećati vodstvo, no Hagi je iz slobodnog udarca sa 10 metara pogodio gredu. Hrvatska u prvih 20 minuta nastavka nije pokazala ništa, a u 66. minuti i sami smo si zabili gol. Sosa je 'prodao' loptu Baluti, a rumunjski veznjak je ušao u kazneni prostor i zabio za 3-1. Do kraja utakmice očajna Hrvatska je primila i četvrti pogodak, u posljednjim trenucima među strijelce se upisao i Petre.

U drugom susretu iz ove skupine u 21.00 sati u Ceseni sastaju se Francuska i Engleska.

Mladi hrvatski nogometaši će u 2. kolu 21. lipnja odmjeriti snage protiv Francuske, a u susretu posljednjeg kola u skupini, 24. lipnja igrat će protiv Engleske.

Plasman u polufinale, koje osigurava vizu za olimpijske igre u Tokiju 2022. godine, osigurat će pobjednici skupina, te najbolje drugoplasirana reprezentacija iz tri skupine.

Rumunjska - Hrvatska 4:1 HRVATSKA - RUMUNJSKA 1-4 SERRAVALLE. Stadion San Marino - 4.800 gledatelja; Sudac: Bobby Madden (Škotska); Strijelci: 0-1 Puscas (11-11m), 0-2 Hagi (14), 1-2 Vlašić (18), 1-3 Baluta (66), 1-4 Petre (9+2) Žuti kartoni: Jakoliš / Man, Pascanu, Cicaldau HRVATSKA: Posevec - Uremović, Benković, Katić, Sosa - Vlašić, Šunjić, Moro (od 68. Ivanušec) - Halilović (od 77. Murić), Jakoliš, Brekalo (od 14. Bradarić). Izbornik: Nenad Gračan RUMUNJSKA: Radu - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan - Cicaldau, Baluta - Man (od 84. Olaru), Hagi, Ivan (od 72. Coman) - Puscas (od 88. Petre). Izbornik: Mirel Radoi

Iz minute u minutu

90 + 4 - kraj susreta

90 + 2. - sada je jasno da su naši mladi pretprjeli težak poraz na otvaranju Europskog prvenstva

90 – i četvrta lopta u mreži Posavca, dugo su suci pregledavali VAR snimku, više od dvije minute i na kraju su prednost dali napadaču Petreu koji je ušao samu minutu ranije umjesto Pucsasa i koji je odličan ubačaj na pet metara zakucao u mrežu nemoćnog Posavca

88 – poukšao je Murić, ali baš u kutu gdje je bio Radu koji je odbio loptu

87 – sjajan prodor Ivanušeca, krenuo je okomitio prema golu, srušio ga je Cicaldau i dobio žuti karton

84 – umjesto Mana u igri je Olaru

79 – mijenjaju i Rumunji, umjesto Ivana u igri je Coman

77 - umjesto Halilovića u igri je Murić

75 – sve smo dalje od barem jednog boda na otvaraju prvenstva

72 – pokušao je ponovno Jakoliš, ali je Radu na mjestu, možda bi bilo bolje da je gurnuo u priliku Uremovića

69 – umjesto Nikole Mora u igri je Luka Ivanušec

66 – taman kada smo pomislili da je otklonjena opasnost Sosa je napravio katastrofalnu pogrešku, izgubio je loptu na vrhu kaznenog prostora, Baluta je lažnjakom izbacio Benkovića i onda snažno loptu zakucao pored nemoćnog Posavca u mrežu

63 - Jakoliš je primio povratnu na vrhu šesnaesterca i pucao iz voleja, a rumunjski vratar brani taj udarac

60 – ništa nismo napravili s činjenicom da imamo veći posjed lopte, nema okomitosti, nema nikakve opasnosti

58 – brza kontra Rumunja, opet je Hagi dobro povukao, srećom, bio je usamljen, no na kraju nakon nekoliko pogreški je Baluta raspalio lopti, ali preko gola

57 – pokušao je Bradarić doći do lopte nakon dobrog ubačaja Mora, ali je ostao blokiran

56 – evo Hagija i desnom, iz daljine, snažno preko gola

53 – Hagi je opasno zaprijetio, ljevicom s dvadesetak metara, preko zida, lopta je pala na prečku

50 – prva je u nastavku zaprijetila Hrvatska, pokušaj Mora završio je u bloku

46 - počelo je drugo poluvrijeme

45 + 4 – kraj prvog poluvremena

45 + 4 – nova šetnja kroz našu obranu, srećom Ivan je u završnici bio neprecizan

45 + 2 – dobar dribling Bradarića, kroz noge suparniku, međutim neučinkovito

45 – igrat će se četiri minute sudačkog dodatka

43 – ponovno nas Hagi malo šetao, toliko je puno prostora između obrane i veznog reda da se u taj međuprostor lako ulazi s više igrača, srećom ovaj je pokušaj blokiran

41 - Halilović pucao iz slobodnog udarca s dvadesetak metara, preko zida, ali i preko gola

38 - Halilović je ubacio loptu na peterac, ali su Rumunji spremni

36 – Cicaldau je bio atraktivan, otvorio jer sebi prostor, pucao s dvadesetak metara, ali pored gola

35 – Jakoliš je uspio sačuvati jednu loptu, odigrao povratno za Vlašića, ali je naš napadač ometen u posljedenji čas

34 – prati li netko igru Hagija i Puscasa, opet su izigrali cijelu obranu, srećom lopta je bila prebrza i Posavec je mirno pokupio

33 – požutio je Pascanu zbog faula nad Jakolišem

29 – primirila se malo igra, nema više toliko jurnjave

26 - curi nam po desnoj strani i to opasno, Uremović nema pomoći, Katić i Benković stalno ostaju na širokom prostoru s Rumunjima, srećom nisu dvaput iskoristili ove prilike

24 – Sosa je dobro probio po lijevoj strani, našao Jakoliša koji se dugo okretao, potom odigrao povratno za Šunjića čiji je udarac blokiran

22 – požutio je Jakoliš

20 – opet Vlašić, odigrao je dupli pas s Morom, odlično pucao, ali je Radu ovaj put fenomenalno obranio

17 – nakon šoka, vraća nas u igru Vlašić, odličan solo-prodor, nanizao je mladi Splićanin nekoliko igrača, a onda precizno raspalio po lopti i Radu je ostao nemoćan

15 – umjesto Brekala u igru je ušao Bradarić

14 – kakav šok, vode Rumunji 2:0, čitav niz pogrešaka u našoj obrani, na kraju je Posavec ostao u raskoraku nakon lopte koja se nezgodno odbila, Puscas je šutirao, lopta je možda i prešla gol-liniju, ali je odbijenu zakucao Hagi u mrežu

13 – ozlijedio se Brekalo, šepajući je izašao iz igre

11 – miran je bio Puscas, lopta u jednu stranu, Posavec u drugu i vode Rumunji

10 – pregledao je Madden snimak i potvrdio odluku, kazneni udarac za Rumunje

9 – kazneni udarac za Rumunje, Puscas je šutirao, Benkovića je lopta dotakla po ruci, iako ju je želio skloniti, no zatražen je VAR

6 – ohrabrio se Hagi, dobar udarac iz daljine, ali Posavec to lako hvata

4 – žestok start susreta s obje strane, sudac Madden pušta dosta duela, Sosa i Brekalo su sada s lijeve strane složili akciju, pucao je Brekalo odlično, ali i pored gola

2 - uzvratili su Rumunji brzom kontrom, Puscas je dobio loptu prostor, snažno pucao, ali se Posavec odlično snašao, uspio je zaustaviti da mu ne prođe kroz noge i onda pokupiti ispred gol linije

2 – šansa za naše, Vlašić je poslao povratnu za Šunjića koji šutira s dvadesetak metara, ali od bloka lopta odlazi u korner

1 - počela je utakmica