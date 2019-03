Uzvrat s Mađarima na Poljudu?! Evo što je potrebno da se ključna utakmica kvalifikacija odigra u Splitu

Hrvatska – Mađarska u Splitu, u Poljudu, 10. listopada, u nogometnim kvalifikacijama za Euro 2020.?

Koliko je to moguće? Po dojmu, sve smo bliže tom rješenju, jer "postoji dobra volja u Savezu, a Hajduk se otprije već kandidirao, doduše rekavši pritom i svoje uvjete".

Istini za volju, još konkretnih poteza nema, ali na scenu treba stupit "tiha diplomacija" da do svibnja/lipnja, kad treba odlučiti o domaćinstvu, svoje odradi.

Znate onu: gdje ponestane diplomacije, počinje rat. Sad smo svjedoci drugačije situacije: ne puca se, pa se čeka da diplomacija spoji pokidane spone.

Nije tajna da su za dolazak "srebrnih" u Split/Poljud i HNS, odnosno direktor Saveza Marijan Kustić i izbornik Zlatko Dalić i nogometaši. Split i Dalmacija zaslužuju vidjet uživo srebrne na svijetu.

Prvi koji je to bespogovorno rekao jest izbornik Zlatko Dalić (još na predstavljanju svoje knjige u Lori): Hajduk je njegov klub, u njemu je iznikao.

Ni u Hajduku deklarativno nemaju ništa protiv. Nisu li se kandidirali za domaćinstvo, mada su ujedno ponovili svoje zahtjeve raščišćavanja odnosa s HNS-om: četiri fiksna uvjeta i još dodatak. I ta je priča poznata.

Međutim, kad će se riješit pat-pozicija? U žarištu je susret s Mađarskom. I Slovačka gostuje u studenom, ali glasine su usmjerene da u Poljud dođe baš – Mađarska, 10. 10.

Lako je dokučit, zanimljivija je Mađarska utoliko što je OTP po srijedi, izvorno mađarska banka koja je u Splitu uzela pod svoje Splitsku banku i pretvorila je u OTP Hrvatska, a koja je ujedno i Hajdukov sponzor, "bijelima" na dresu.

Sandor Csanyi kao gazda banke i u mađarskom nogometu važan čimbenik, poveznica je koju smo i ranije spominjali.

Što se treba dogoditi da srebrni iz Rusije doista dođu u Split?

U Poljudu se smatra kako je ključ rješenja ove zavrzlame HNS-ov odgovor na četiri glavna Hajdukova uvjeta. A u Hajduku i dalje čekaju HNS-ov službeni odgovor. Kako će HNS odgovoriti, presudna je stvar cijele komunikacije.

Hajduk čeka odgovor, a u HNS-u se dosad nisu potrudili odgovoriti. No, ne znači da neće.

O dodjeli domaćinstva odlučuje Izvršni odbor HNS-a, tako da se sutrašnja Skupština HNS-a neće time konkretno baviti, osim što će se u kuloarima zacijelo šuškati o tome.

Marijan Kustić, često frontman Saveza, direktor i zadužen za natjecanje, infrastrukturu i razvoj nogometa, rekao nam je:

- Apsolutno dobra volja postoji s naše strane, od Saveza, preko izbornika Dalića do nogometaša. Svi o tome govorimo, a Dalić i igrači su više puta istakli svoju želju za nastupom u Splitu – potvrđuje nam Kustić.

Međutim, Hajduk očekuje da HNS napravi prvi korak odgovorom na njihov službeni zahtjev. Trojica predsjednika su se izmijenila u Poljudu, a Hajdukovi zahtjevi ostaju identični: potpisuje ih otprije Ivan Kos, pa ih je u prosincu osvježio Jasmin Huljaj i naposljetku Marin Brbić priseže nad istim klupskim ustavom, svetim pismom.

Brbić je u prvom mandatu imao čitav niz sastanaka s vrhuškom HNS-a, na temu uvažavavanja pozicije Hajduka i otopljavanja odnosa. Bilo je to u doba gostovanja Italije u Poljudu, prije četiri godine.

U HNS-u pak očekuju da će vrlo brzo doći do sastanka u trokutu HNS – Grad Split – Hajduk.

E sad, tko će i kako incirati sastanak? E, puno pitamo. Svatko misli da će to uraditi onaj drugi. Međutim, off the record sustiže nas i optimizam. Već će se nekako sastati, nemojmo žuriti propitkivanjem.

U redu, želimo sagraditi most, a ne ga srušiti nekom preteškom riječi. Kad već topovi šute, neka diplomacija proradi.

Treba pronaći Matu Hari da poveže aktere u ulozi dvostruke špijunke, rado viđene osobe u oba tabora.

Sjetimo se Bradarića na Rivi Izbornik Dalić i nogometaši su za - Split, nemaju ništa protiv Poljuda. Kad to kaže Marijan Kustić, kad je to izrijekom potvrdio i Zlatko Dalić, višekrat, onda nemamo dvojbe. Dovoljno nam se prisjetiti nastupa Splićanina Filipa Bradarića na Rivi, prilikom dočeka "srebrnih" prošlog ljeta, koji je na svoj način, emotivno, najavio povratak reprezentacije u Split. Još samo da HNS i Hajduk otklone "šum na trasi".

VAR ukida stranog povjerenika Pred nama su Hajdukovi zahtjevi, ali smo svjedoci i off the record rasprave u kojoj se kaže i ovo: - ... A što se tiče stranog povjerenika za suce, koliko ima potrebe za tim, kad ćemo sigurno uvesti VAR sustav?! O tome bi se, dakle, moglo raspravljati, uvjet je tek da – sjednu za zajednički stolo. HNS doista očekuje brzi sastanak s predstavnicima Hajduka i Grada Splita.