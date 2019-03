Pred početak napetih kvalifikacija: izbornik Dalić proveo ugodnu splitsku večer u društvu bliskih prijatelja

Izbornik Zlatko Dalić vikend provodi u Splitu, omiljen je u cijeloj Hrvatskoj, svugdje dobrodošao. Nedjeljno jutro „ulovljen“ je u objektiv našeg fotoreportera na splitskoj Rivi. Proveo je izbornik godine u Splitu, u Bijelom dresu, do rodnog mu Livna niti sat vremena vožnje. Dobro je navratiti na jug države prije početka kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Nedjelja na Rivi, subotnja večer druženje u intimnijem krugu prijatelja. Više onako obiteljski, familijarno sa suprugama. Izbornika Dalića i međunarodnog nogometnog suca, danas FIFA-inog čovjeka za futsal, Splićanina Edija Šunjića vežu desetljeća prijateljstva, još ona iz Hajdukove svlačionice koju su zajedno dijelili u mlađim uzrasnim kategorijama. I ne zaboravite – kumstvo. Često su zajedno, kada izbornik navrati do Splita, kad mu obveze dopuste, eto ga s prijateljem iz djetinjstva, u društva kuma..

Subotnju večer priključio im se još jedan bivši Hajdukovac i Splitovac, nekadašnji trener Bijelih Damir Burić. On je u ona doba, bio u Parku mladeži, no i Burića veže dugogodišnje prijateljstvo sa Šunjićem. Pa gdje će bolje prilike, prijatelji ti u gradu, imaju o čemu pričati, Bijeli su im uvijek tema, nogomet im je u krvi. Uostalom, i ne mora se uvijek o nogometu, u društvu supruga se ima o čemu pričati, obitelj na prvom mjestu.

Nekako nam je toplo oko srca, posebno drago kada vidimo ovakvu sliku. Kilometri često razdvajaju, ove prijatelje zbližavaju, pa tako desetljećima. Do ljudi je, kad ih vidiš ovako nasmijane jasno ti je sve. Više je to od nogometa, to je život.

