Niko Kranjčar sporazumno raskinuo ugovor s Rangersima

Hrvatski nogometaš Niko Kranjčar (33) napustio je u petak Glasgow Rangers nakon sporazumnog raskida ugovora sa škotskim klubom.



"Bila mi je čast igrati za tako veliki klub i njegove fantastične navijače. Želim klubu puno uspjeha u budućnosti, a ja ću razmotriti opcije koje imam na stolu", kazao je Kranjčar za internetski portal Rangersa.



Kranjčar je došao u Rangerse u ljeto 2016. iz New York Cosmosa. No, ozljeda koljena spriječila ga je da pruži veći doprinos. Skupio je ukupno 26 nastupa i zabio je tri gola, s tim da je ove sezone odigrao samo 11 utakmica.



Glasgow Rangers i Celtic su najveći nogometni klubovi u Škotskoj. Rangers je bio prvak Škotske čak 54 puta, ali je 2012. godine zbog insolventnosti izbačen u četvrtu ligu. Godine 2016. vratio se u prvu ligu, a ove sezone je drugi sa 58 bodova, odnosno deset bodova manje od vodećeg Celtica.



Kranjčar je karijeru počeo u zagrebačkom Dinamu, potom je prešao u Hadjuk, a od 2006. godine igra u inozemstvu. Nastupao je za Portsmouth, Tottenham, Dinamo Kijev, Queens Park Rangers, New York Cosmos te Glasgow Rangers. Za hrvatsku reprezentaciju skupio je 81 nastup i zabio je 16 golova.