Kako se to dogodilo, ne znamo, ali od šest novih stanara koji su sinoć ušli u Big Brother kuću, čak je četvero Dalmatinaca. Solinjanin, Omišanin i dvoje Splićana ponosno su ušetali u reality, u tajnu 'sekciju' doduše, pa se ostalima još nisu otkrili.



Dalmatinci okupirali Big Brother: u kuću ušli Solinjanin, Omišanin i dvoje Splićana, pogledajte tko su novi stanari o kojima će se pričati idućih dana...



Ali pokazali su se zato publici. Iz svoje skromne 'kućice' odaslali su pozdrav svim gledateljima predstavivši se najbolje što znaju. Kako će ih prihvatiti kritična masa, to je tek pitanje, ali zasad je ekipa prilično zadovoljna...



Solinjanina Luciana već su nahvalili na sva usta; društvene mreže ga vole, nema dileme tu... Plazibat je, više nego i u što drugo, 'uživljen' u Severinu, pa predviđamo i moguće trzavice s jednom sustanarkom.



Ne znamo zna li mladi Luciano to, ali njegova je 'kolegica' strastvena obožavateljica jedne druge slavne Splićanke (plavuše uz to, kao što je i sama), Jelene Rozge. Karla Jakelić predstavila se kao studentica prava u Splitu, ali sugrađani su je mogli viđati i kako 'skida' svoju omiljenu pjevačicu.



Bilo to na rođendanima splitskih trgovačkih centara ili u 'Hemingwaya', Karli nije problem zapjevati, ali isključivo - Rozgu. Njene najveće hitove izvela je mnogo puta 'na svoj način', a ne možemo ne primijetiti da se i stilski ugledala na bivšu 'Magazinku'. Od štikli, stava, pa i glasovnih eksperimenata, vidi se da joj je omiljena.



Kako će se slagati sa strastvenim Sevinim fanom, ne znamo, ali očekujemo svašta. Možda se Luciano i Karla i glasovno odmjere, tko zna, i konačno unesu malo 'šušta' u BB kuću.



