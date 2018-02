Simpatični Solinjanin ovim je videom osvojio stanare BB kuće, hoće li ga primiti unutra? Luce mu je kraljica, s njom bi u 'Kaurija', a Anu bi vodio na more

Po prvi puta u povijesti Big Brothera, stanari koji se već nalaze u kući sami će birati kandidata koji će im se pridružiti. Između nekoliko prijavljenih odabrat će osobu koja će se s njima natjecati za glavnu nagradu, a 'u ponudi' je, između ostalih i Solinjanin Luciano Plazibat.



Nagađa se da je upravo on taj koji će se uskoro pridružiti stanarima koji nisu skrivali oduševljenje onime što je Luciano predstavio. Svaki je prijavljeni kandidat trebao, naime, snimiti video kojim će osvojiti srca sadašnjh stanara, a Solinjanin je zaigrao malo drugačiju igru.



Umjesto da se predstavi, obratio se svakome stanaru pojedinačno, a njegove šale očigledno su upalile kod ekipe u kući. Svakoga se posebno dotakao, našalivši se na račun Ljiljanine poezije, Bojanove brade i svima naporne romanse između golupčića Anezi i Luke.



Kako su ga se neke stanarke posebno dojmile, odlučio im je ponuditi i 'nagrade' ako ga prime u kuću.



Luce mu je 'kraljica i favorit za pobjedu' pa joj je obećao i da će je, kada zajedno izađu iz Big Brother kuće, odvesti u Kaurija. Splićanka je ranije rekla da voli izlaske, a kako je splitski 'Kauri' najveći doseg Lucianu, imenjaci bi se i mogli dobro zabaviti ako se susretnu vani.



Ana iz Bjelovara je pak u svome videu predstavljanja rekla kako 'hoće ići na more', pa je Plazibat isprintao njenu sliku i 'odveo' ju tamo. Papir mu je upao u more, pa je samo dobacio: "Eno je, kupa se".



<!--cke_bookmark_109S--><!--cke_bookmark_109E-->



Sve ostale komentare možete pogledati u Lucijanovom videu, nakon kojega vam možda bude jasnije zašto su upravo njega stanari odabrali. A o sebi je rekao samo ovo:



"Bavin se pleson cili život i obožavan Severinu", dobacio je kratko, podsjetivši nas i na svoj plesni nastup na 'Supertalentu', gdje se natjecao s grupom 'Clique' iz Splita, a dogurali su čak do polufinala.



Ako uđe u kuću, ne sumnajmo da ćemo uskoro saznati više o ovom 'hiperaktivnom' Solinjaninu, jer nam se nikako ne čini kao šutljiv tip.