Čitatelji iziritirani reklamom 'Liži si macu': Odvratno i degutantno! Sad čekamo 'sisajte si bananu'

Kada se razina stresa popne na neizdrživu razinu, sigurno vam na pamet padnu razna rješenja vaših problema, pa sanjarite o tome kako biste rado išli kakati kod Karla, popili Tensilen, koji će svakodnevnu borbu s problemima pretvoriti u raj, ili poput Andrije otišli spavati u krevet od sira i njegovali svoga novog ljubimca, tapira....

Onda zastanete i pitate se odakle svi ti zaista glupi likovi i situacije u vašoj glavi, i zašto uopće znate reklamne sadržaje, a niste sigurni ni što oglašavaju.

Zato što je marketing već neko vrijeme ušao na velika vrata s novom razinom, onom koja se odlikuje glupošću i vrijeđanjem inteligencije, a tu je problematiku na naslovne stranice vratio najnoviji uradak takve vrste, reklama telekomunikacijske tvrtke koja svoje usluge reklamira pod sloganom "Liži si macu".

Teško da bi moglo gore od ovoga: kamera prelazi preko noćnog ormarića zamračene sobe i dolazi do kreveta na kojem djevojka liže, odnosno nekakvim usnim pomagalom češlja svoju mačku koju drži u krilu. Spiker mudro sugerira kako bismo se u slobodno vrijeme trebali baviti važnijim stvarima od telekomunikacijskih tarifa, poput lizanja mace.



'Žao mi naše djece!'



"Užas, ogavno! Žao mi naše djece, kakve sve gadosti i nastranosti trebaju gledati. Ali valjda je sablažnjavanje javnosti i cilj tih bolesnih umova koji misle da dizajn i umjetnost nemaju svoje granice"; "odvratno i degutantno"; "sad čekamo reklamu 'sisajte si bananu'"; "stvarno ste jad ako morate na ovaj način privlačiti korisnike", neki su od komentara ispod uratka na YouTubeu, a na forumima su osvrti još puno brutalniji.



Popriličan broj naših čitatelja javio nam se iziritiran ovakvim odnosom prema potencijalnim potrošačima, no više je nego jasno kako su oglašivači uspjeli u svojoj namjeri – istaknuli su se u moru sadržaja koje prosječan građanin dnevno konzumira. A takvih je zaista puno više od onoga što smo očekivali.



Naime, svatko od nas prosječno je izložen oko 20 tisuća reklamnih poruka dnevno, i to na većim i manjim plakatima, radiju, televiziji, online i u tiskanim medijima, u SMS i email porukama, katalozima, poštanskim sandučićima, trgovinama…



Svim tim porukama zadatak je pridobiti našu pozornost, no uz ovu količinu poruka svjesni je čovjekov um podijeljen, stoga ni jednoj od tih poruka ne može dati adekvatnu pozornost. I znanstveno je potvrđeno kako se ljudski um zbuni kada ga se izloži velikom broju izbora.



No, ako biramo između manje opcija, puno je veća vjerojatnost da ćemo se na kraju za nešto odlučiti, stoga se na bilo koji način, ne nužno dobrim pristupom, treba uklopiti u top tri. Ljudski mozak, naime, izvrsno bira između tri izbora, sve više od toga ga zbunjuje.



Dobre reklame, uvjeravaju nas marketinški stručnjaci, imaju informativnu, čak edukativnu funkciju. Bez njih za mnoge proizvode koji su nam korisni ne bismo ni znali da postoje. Neke su čak duhovite, a ima i onih koje su prava umjetnost. Reklame omogućuju, uvjeravaju nas, gospodarskim subjektima da postoje, utječu na rast BDP-a i tako potiču razvoj gospodarstva, čime i društvo napreduje.



Umjesto da motiviraju, iritiraju!

Problem se javlja kad reklamne poruke prenose neistinu, kada diskriminiraju, ili, kao što je slučaj kod gore navedenih, kada prijeđu granice dobrog ukusa i etičnosti, vrijeđaju tržište... Stoga, umjesto da motiviraju na akciju, iritiraju.



Primjera je bezbroj... Sjetite se samo osjećaja koje vam izazove neka od reklama za Old Spice, ili pak jedna od tisuću reklama za ženske uloške, koje se već godinama vrte u udarnim terminima. Javnost je najviše iznenadila ona u kojoj dama, koja je upravo upotrijebila uložak, na plesnom tečaju skače partneru međunožjem u lice.



Teško je ne zapitati se može li suptilnije... Mnoge žene uvredljivim smatraju i lajtmotive oglasa na istu temu, poput recimo onog "otkrij talente i u dane te"... Dame uglavnom dobrano vrijeđaju i reklame za preparate za mršavljenje. Jedna od njih, emitirana na javnoj televiziji, pokazuje ženu koja je zbog preparata koji pije počela trenirati, pa je konačno osvojila frajera, jednog od onih koji su je nogirali dok je bila "nešto deblja". Sjajna poruka, zar ne?



Genijalne reklame u ovoj kategoriji ima i TopShop – žena je mjesecima čekala muža s broda kako bi kupila blender od nekoliko stotina kuna.... Tu je i reklama za slane kekse, koje bi, što zaista nikako ne možemo zdravorazumski objasniti, trebali konzumirati oni kojima su koze najbolji prijatelji. Jer bajker u reklami tetovira lik koze i s njom igra bilijar. I uživa u slanim krekerima, dakako.



Zasigurno vam nije promaknula ni neka od genijalnih stereotipnih reklama za EuroJackpot koja igra na najniže strasti, a sigurno vam se, pogotovo ako imate djecu, u rječnik uvukao i pojam "podborka".



Popriličnu prašinu podignula je i reklama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, snimljena prije nešto više od godinu i pol dana pod sloganom "Za sve je kriv Zavod". Kao glavni adut zaigrali su na Lanu Jurčević, koja partija po vrućem ljetnom danu u oskudnom kupaćem kostimu, a konobar u HZZ-ovoj majici, koji je poslužuje radeći sezonski posao, zahvalan je Zavodu što ipak radi. Mladi se nikako nisu mogli odlučiti je li riječ o crnom humoru ili je pak na snazi opće ruganje s nezaposlenima.



Mjesecima nismo mogli doći k sebi ni od Lina Červara koji, također za jednu telekomunikacijsku reklamu, svojim igračima tumači kako nisu dorasli prijašnjoj generaciji rukometne reprezentacije. Doživjela je toliko parodija na društvenim mrežama da bi ih zaista bilo teško sve pobrojiti.



Bunili su se Hrvati i 2016. na Saponijinu reklamu "Za blistavu Hrvatsku". Dok se njezin partner s društvom zabavlja i navija za repku na Europskom nogometnom prvenstvu, žena doma pere navijačke dresove. Jasno je "Iza svakog hrvatskog navijača stoji... jedna žena". Nije čest slučaj – no Saponia se ispričala.



Prepričava se još i promotivni spot Hrvatske turističke zajednice "Recept za savršen odmor", koji se hvali preplanulom guzom manekenke Jelene Glišić.



Seksističkim kadrovima provocirao je i Gavrilović, no reklamama koje mu je crtao poznati hrvatski slikar Dimitrije Popović više nema traga. Gigantski falusi u obličju slavonskog kulena, u rukama djevojčice u narodnoj nošnji, nisu postigli željeni uspjeh....



Primjera je, dakle, previše, a ako spadate u one koji žele zaštititi sebe, ali i buduće naraštaje od ovakvih sadržaja, na neprimjerenost bi svakako trebalo reagirati na vrijeme... Reklamne poruke vrlo suptilno i neprimjetno oblikuju i svijest društva, stoga, ne budi vam teško, s vremena na vrijeme posjetite stranice Agencije za elektroničke medije. Već na naslovnoj stranici, u tirkizno plavom dijelu nalazi se stavka pritužbe građana. Popunite jednostavan formular i odradili ste svoju građansku dužnost.