Ministrica Divjak je ljuta, obratila se roditeljima i učenicima uoči sutrašnjeg štrajka prosvjetara: Ravnatelji su dobili upute kako postupati, budite u kontaktu sa školama

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak obratila se javnosti povodom sutrašnjeg štrajka u osnovnim i srednjim školama, nakon što je propao pokušaj mirenja Vlade i sindikata, javlja N1.

- Najvažnije poruke u ovom trenutku je da je na prvom mjestu sigurnost djece i prava i interesi učenika i u tom smislu sve drugo, pa i postupanje ravnatelja, koji su sada nadležni u školama, treba uskladiti - rekla je ministrica.

- Molim roditelje i učenike za strpljenje i razumijevanje, da prate informacije i da budu u kontaktu sa školama. Ravnatelji su dobili upute kako postupati, najvažnije je da su vrata škole otvorena i da u uvjetima štrajka treba osigurati odgojno obrazovni rad ili neki drugi rad za djecu koja su u školi i tu je jasno da sigurnost i prava učenika trebaju biti u prvom planu. Tamo gdje su nastavnici i učitelji u štrajku ne može biti nastave, ali se o sigurnosti učenika

- Mislim da je Vlada prihvatila obrazovanje kao prioritet i sad je proces dokazivanja da je to tako. Sad treba uzeti u obzir da je status učitelja i nastavnika dio reforme, to nije nešto što se događa sa strane. Na taj status utječe više faktora, jedan je materijalni status, drugo je prepoznavanje onih najboljih, koji vuku sustav naprijed.

Ono što je u našoj nadležnosti radimo, međutim, uvjet oko plaća je nešto gdje Vlada mora zauzeti konačni stav. Ne možemo biti zadovoljni procesom mirenja koji završava štrajkom i to nije situacija s kojom ću se zadovoljiti da kažem da je to finalna stvar. Moja je zadaća da se borim za reformu i za status učitelja i nastavnika i općenito škola - poručila je ministrica te dodala kako je vjerovala da će doći do mirenja, ali da nije direktno sudjelovala u tom procesu te da on na kraju nije završio kompromisnim rješenjem.

- Što se tiče štrajka, mi ćemo kao ministarstvo osigurati sve što moramo, prije svega dva ustavna prava - pravo učenika na odgoj i obrazovanje pa i sigurnost u školama, a drugo je pravo na štrajk. Mi kao ministarstvo moramo raditi tako da oba prava poštujemo. Koliko će trajati i kako će se provoditi, sindikati će dati detaljnije upute - rekla je Divjak, pojasnivšida se otpočetka razgovaralo o tome te da je otpočetka koeficijent složenosti poslova bila tema.

- Naravno da sam ljuta, od svakog procesa mirenja čovjek očekuje pozitivan rezultat i to je proces u kojem se iskristaliziralo nešto. Ako završi štrajkom, ne mogu reći da sam zadovoljna. To nije samo pitanje plaća, nego kompletnog reformskog procesa koji sigurno uključuje status učitelja i nastavnika. Što se tiče daljnjeg rada, to je prioritet i moj osobni prioritet, a očekujem da će se ovo sada u kratkom vremenu razriješiti i ja ću se za to boriti i nema tu odustajanja toliko dugo dok se u tome ne uspije - rekla je ministrica.