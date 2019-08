'Susjeda iz pakla' terorizira građane: s 11. kata baca sve što joj padne pod ruku, noževe, tegle, smeće...; 'Neki dan me za dlaku promašila, očigledno nitko neće reagirati dok netko ne nastrada'

Kad je prije nekoliko dana šetala psa ispred zgrade na Vijencu Ivana Meštrovića 48 u Osijeku i vidjela kako s 11. kata na nju pada boca od litre i pol puna vode, stanarki te zgrade prekipjelo je - snimila je video u kojem pokazuje samo jedan u nizu "projektila" koji je bacila jedna gospođa, unatoč tome što je prostor ispred zgrade svakodnevno pun šetača i razigrane djece, piše Glas Slavonije.

Naime, dotična gospođa na ljude, uključujući i djecu, ali i životinje, baca sve što joj padne pod ruku.

- Osim boce, na nas svakodnevno baca šalice, tanjure, tegle, smeće, metalne kutije, što god hoće. Pa vi sad meni recite je li to normalno - pita se stanarka koja je još u listopadu prošle godine upozorila na ovaj problem koji ne jenjava godinama.

Svjedoči, prenosi Glas Slavonije, kako nekultura spomenute žene doseže do toga da stanarima, kad ih vidi na stubištu, govori nevjerojatne prostote i vrijeđa ih.

Iako su očajni Osječani u početku problem pokušali riješiti s njom osobno, pa potom i s institucijama, stvar se nije pomaknula s mrtve točke. Štoviše, svakim danom sve je gore.

- Ne možete znati što će doletjeti s balkona. Nekad su to noževi, nekad keramičke šalice i štošta drugo. I da sve to baca iz prizemlja bilo bi opasno, a kamoli ne s 11. kata. To više nije normalno i unatoč tome što svi znaju kakva je, nitko nam ne pomaže - tvrdi stanarka zgrade na Vijencu Ivana Meštrovića 48.

Inače, u listopadu prošle godine stanari su istupili u javnost kad su s prozora viđali kako spomenuta gospođa baca lampione za groblje, a nerijetko su letjeli i noževi. Iako su i tad reagirali, nitko im do danas nije pomogao, a njihova susjeda iz pakla, kako je nazivaju, i dalje sve radi po svome.

- Čim čuje da zalaje pas, ona baca sve što stigne, pa gdje padne. Mene je neki dan za dlaku promašila boca puna vode. Ne smijem zamisliti što bi se dogodilo da me pogodila, a očigledno dok netko ne nastrada, nitko neće reagirati. To je kod nas tako, a više sam nego sigurna da bi ovaj problem bio riješen davno da u zgradi živi netko bitan. No ne živi - zaključuje stanarka.

Zoran Kon, glasnogovornik PU osječko-baranjske, Glasu Slavonije potvrdio je kako policijski službenici provjeravaju situaciju na terenu.