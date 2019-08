Društvene mreže ovih je dana uznemirila slika s Velebita, točnije s područja amblematskih Tulovih greda, gdje je bivša zadarska novinarka Lada Niseteo snimila prepiljenu kamenu gromadu spremnu za odvoz.

“Neki poduzetni eksploatatori kamena ispilili su kamene gromade na Tulovim gredama, i tako ih potpuno pripremili za odvoz s mjesta zločina. Kako stvari stoje, uskoro ćemo u potpunosti uništiti svoju vlastitu zemlju, u potpunosti devastirati svoju vlastitu domovinu. Čini se da je konačno stigao naraštaj Hrvata koji će osramoti ime i postojanje - za svagda!” stoji u jednoj od reakcija ispod objavljenih fotografije uistinu prepiljenog komada Tulovih greda od nekih desetak kubičnih metara veličine.

Kaznena prijava

Aktiviste i zabrinute građane na društvenim mrežama ipak treba podsjetiti da je riječ o vijesti staroj punih 17 godina i tiče se događaja iz kolovoza 2002. godine, kad je zadarski samouki kipar Želimir Morović naumio od “velebitske stijene” načiniti veliko raspelo za dar papi Ivanu Pavlu II. povodom njegova dolaska u Zadar 2003. Umjesto kamene gromade, Morović je “izvukao” kaznenu prijavu zadarske policije zbog oštećenja, uništavanja i nedopuštenog izvoza kulturnih i prirodnih dobara.

Uz Morovića, policija je prijavila i tadašnjeg vlasnika tvrtke “Kamen” iz Obrovca Antu Jurjevića, inače propalog zadarskog tajkuna i bivšeg vlasnika Zadarkomerca, te tehničkog rukovoditelja kamenoloma Romanovac. Na Morovićevu molbu Jurjević je odobrio da radnici “Kamena” posebnim strojem, bez naknade, ispilaju komad stijene 5 metara visoke, 3,5 širine i 2,5 metara dubine. Morović se kasnije branio da nije znao da je stijena u zaštićenom dijelu prirode, a Jurjevića i tehničkog voditelja kamenoloma pokušao je abolirati tvrdnjom da oni ne trebaju odgovarati za njegova djela.

Bez dozvola

Cijeli slučaj prijavila je tadašnja ravnateljica Parka prirode Velebit, a kako je počinitelje na licu mjesta zatekao nadzornik parka, odgovornost se brzo pripisala Moroviću i drugima.

- Bio je to uistinu nesvakidašnji događaj. Nadzornik ih je zatekao u trenutku kad je stijena već bila ispiljena i spremna za utovar. Uz pomoć posebnih pneumatskih metalnih klinova uspjeli su je i pomaknuti nekoliko centimetara s mjesta, ali na tome je sve stalo - sjeća se događaja o kojem su izvještavali gotovo svi hrvatski mediji naš sugovornik s područja Zatona Obrovačkog. Posebnost priče bila je u Morovićevom opravdanju da kamen uzima za potrebe dolaska Pape, a suglasnog za to mu je navodno bio dao neki svećenik. Nikakvih drugih papira ili dozvola Morović nije imao, iako je cijelu akciju organizirao vrlo profesionalno.

- Došli su ljudi sa strojevima, odnosno sajlama za rezanje na kojima su kvarcni zubi. Oni su stijenu od nekih desetak kubika jednostavno prepili s donje strane i odsjekli sa zadnje strane. Na tom mjestu stijena je bila visoka oko tri metra. Cijeli taj komad Tulovih greda htjeli su staviti na kamion i odvesti. Kad ih je rendžer parka zaustavio i tražio dozvole za taj posao, oni su rekli da ih nemaju.

A kako je o inzistirao na službenim dokazima da to mogu činiti, oni su ga čak bili i verbalno napali. Da što se to njega tiče, da to nije zaštićeni dio prirode, da je tu bila vojska i slično. Bilo je to vrijeme kad se tek uspostavila javna ustanova PP Velebit i kad ljudi nisu znali da je i taj dio Velebita pod zaštitom.

Tulove grede nisu dio NP-a Paklenica, ali su svejedno zaštićeni dio prirode - kaže naš sugovornik i podsjeća da su Tulove grede dobile naziv zbog svog izgleda, jer ti veliki kameni prsti prema nebu ljude podsjećaju na tuljce. Važno je znati da su u vrijeme “akcije” vađenja i pokušaja krađe kamena, Tulove grede bile minsko sumnjivo područje, a jedan dio se još takvim vodi. Lokacija s koje su htjeli ukrasti kamen nalazi se samo tridesetak metara od ceste, odmah iza burobrana.

Nedostatak novca

Od tada o danas, dodaje naš sugovornik, uprava parka pokušava odsječenu stijenu vratiti na prvobitno mjesto. Žele je pomaknuti tih desetak centimetar unatrag i tako ponovno “spojiti” s ostatkom kamenog bloka iz kojeg su je htjeli izvaditi. Za taj im zahvat, koji nije ni jeftini ni tehnički jednostavan, treba novac, a njega izgleda još nisu uspjeli osigurati. Htjeli smo doznati zašto, no ostali smo bez odgovora jer je ravnateljica PP-a Velebit Ivana Maras na godišnjem odmoru.

Želimir Morović je inače u središte medijske pažnje dospio 2001. nakon što je proveo 15 dana u austrijskom zatvoru zbog neispravne putovnice. On se tada u Zürichu trebao naći sa sponzorom za veliko kameno raspelo koje je radio kao dar papi Ivanu Pavlu II. od velebitske stijene. Zbog nevolje s putovnicom Morović je zbog zloupotrebe službene dužnosti u cilju prikrivanja kriminalnih postupaka u MUP-u te “stjecanja materijalne koristi u ime viših ciljeva, a protiv hrvatskog naroda” tužio tadašnjeg premijera Ivicu Račana te ministre Tonina Piculu i Šimu Lučina. Optužio ih je da nisu ništa poduzeli u vezi s njegovim neispravnim putovnicama, no sud je odbacio tužbu.