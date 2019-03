Suprotno dosadašnjim navikama virtualnog prosvjedovanja na društvenim mrežama i svakidašnjeg gunđanja u papučama pred televizijskim i kompjuterskim ekranima, odnedavno su se na ulicama hrvatskih gradova počela događati čuda. Građani su počeli prosvjedovati. U ožujku su na ulice izašli čak šest puta!

Sociolozi kažu kako svakom prosvjedu prethodi situacija velikog ogorčenja. Mora postojati jak osjećaj da ste tretirani nepravedno, a taj osjećaj proteklih mjeseci pokrenuo je građane Metkovića, Zadra, Zagreba, Splita, Šibenika, Dubrovnika, Pule, Varaždina, Rijeke… Na ulice su izašli vatrogasci, kućanice, žrtve obiteljskog nasilja, učenici, sveučilišni profesori, novinari, radnici Uljanika...



Neki od njih uspjeli su se izboriti za svoje ciljeve ili barem za dio njih, u Vladi su dočekani na crvenom tepihu. Drugima su vrata Banskih dvora ostala čvrsto zakračunata ali i dalje ne odustaju, a treći nisu promijenili ništa. Među organizatorim prosvjeda šaroliko je društvo, najčešće su to građanske inicijative koje su se spontano organizirale preko društvenih mreža i pokoje cehovsko udruženje.

Samo ovaj tjedan održana su tri prosvjeda. Akademska zajednica je prosvjedovala zbog dodjele počasnog doktorata zagrebačkome gradonačelniku Milanu Bandiću, mladi zbog klime, a zeleni aktivisti zbog pustošenja i pljačkanja hrvatskih šuma.

Nezapamćeno obiteljsko nasilje na Pagu, u kojem je monstruozni otac bacio četvero djece s balkona bilo je detonator masovnog prosvjeda '#Spasime' protiv obiteljskog zlostavljanja. Prosvjedovalo se u Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Dubrovniku. Tjedan prije toga srednjoškolci su se prvi put u velikom broju pridružili globalnom prosvjedu protiv klimatskih promjena. Nekoliko tjedna ranije pod parolom "Oteli ste medije, novinarstvo ne damo!" novinari su stali u obranu slobode medija. Glas su digli protiv cenzure, progona novinara i uništavanja profesije.

Prošli mjesec vatrogasci su prosvjedovali zbog Frane Lučića jedinog preživjelog u kornatskoj tragediji. Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Tisnog uspjelo je ujediniti vatrogasce iz cijele Hrvatske, a pritiskom su uspjeli izboriti nagodbu Državnog odvjetništva i stradalog Lučića. Zadrani i Metkovci prosvjedovali su u dva navrata. Zadrani zbog slučaja "Daruvarac", a Metkovci zbog strašne smrti devetogodišnjeg dječaka Gabrijela Bebića.

Mirno i civilizirano

- Nezadovoljstvo izbija zato što je u svijesti mnogih ljudi pređena granica prihvatljivosti stanja u društvu – kaže psihologinja dr. Mirjana Krizmanić.

Podsjeća i na to kako su Hrvati poznati po svojoj pasivnosti.

- Na tisuće puta smo se uvjerili u to kako nam mogu bilo što raditi, gaziti nas i ponižavati, ali mi smo i dalje lijeni izaći na ulice. Ljutimo se, trpimo ali iz kuća ne izlazimo. Ovo što sad gledamo pokazuje da se nakon dugo vremena probudila građanska Hrvatska – uvjerena je dr. Krizmanić.

Smatra kako se trenutačni bunt neće brzo ispuhati kao balon, jer se širi solidarnost, a u prosvjedima sudjeluju ljudi iz različitih društvenih i starosnih skupina. Svjesna je kako se ni izbliza ne radi o masovnim prosvjedima kakve gledamo u drugim europskim državama, međutim s obzirom na dosadašnju praksu koja je pokazivala kako su građani potpuno izgubili interes za demonstriranjem kao demokratskim načinom izražavanja nezadovoljstva, drži kako se radi o velikom i pozitivnom pomaku.

Razvoj društva

- Definitivno se nešto pokrenulo, ljudi su počeli nešto poduzimati, izašli su iz letargije i to me silno veseli. Građani pokazuju suosjećanje, istupaju odlučno, a njihovi zahtjevi ne ugrožavaju tuđe slobode. Na prosvjedima smo vidjeli da građani itekako imaju svoj stav i svoj integritet. Posebno se radujem što je sve mirno i civilizirano. Nema divljanja, prevrtanja automobila ili upada kakve smo gledali nedavno u Beogradu. Ovakvi prosvjedi doprinose razvoju demokratskog društva i njegovih institucija.– zadovoljna je dr. Krizmanić.

Doc. dr. Svena Marcelića, profesora s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru ne iznenađuje što su Hrvati krenuli u prosvjede.

- Kad god se rade istraživanja o tome kako stojimo u odnosu na svijet, rezultati su loši. I u zdravstvu i u pravosuđu i u obrazovanju i u socijalnoj zaštiti i u ostalome. Sve što god sačinjava dio velikog sustava ne funkcionira. Zato je za očekivati da će se trend prosvjedovanja nastaviti. Ne može se reći da u tim prosvjedima nema ideologije, samo je ona drugačija od ove koja se na neki način pokušava gurati kroz postojeću politiku - ocjenjuje Marcelić.

Nepravda izaziva revolt

Dio problema u nefunkcionalnosti sustava zbog čega građani prosvjeduju vidi i u relativizaciji.

- Kad s jedne strane branite ministre koji se nalaze u neobranjivoj poziciji, onda dopuštate i ostatku sustava da ne funkcionira kako bi trebao. Političari moraju biti uzor postupanja, ali oni su nažalost loš primjer da se prolazi 'lišo' ako te neko moćan iznad tebe štiti. To izaziva revolt - ističe Marcelić.

Isto tako, tumači kako je potpuno apsurdno da premijer dolazi na prosvjed tobože kao zabrinuti građanin, a upravo on upravlja sustavom.

- On nije jedan od nas tzv. obični građanin, on je osoba koja je na čelu svega i da je htio biti energičan oko nasilja u obitelji mogao je to biti i prije – komentira Marcelić.

Uvjeren je da prosvjedi u Hrvatskoj neće postati destruktivni ni rušilački.

- Mi nismo ni Francuska ni Srbija. U Francuskoj postoji tradicija žestoke bitke u kojoj se socijalna država stoljećima na ulicama brani svim sredstvima. Nismo ni kao Srbija jer tamo je sistemsko nasilje jače pa je i otpor jači. Hrvatski premijer Andrej Plenković nema kontrolu nad svime u mjeri u kojoj to ima srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Njihovi mediji su pod potpunom paskom Vučića, tabloidi su im doista nevjerojatni, a opozicija gotovo da i nema pristup televiziji – objašnjava Marcelić.

Neprihvatljive pojave

Među građanima koji su protekli tjedan izašli na ulice bio je i Ivica Puljak, znanstvenik i profesor fizike na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu i član vodstva stranke "Pametno“. On se pridružio zagrebačkom prosvjedu "STOP Nasilju nad Sveučilištem".

- Činjenica da nekoliko tisuća ljudi svaki tjedan izlazi na ulicu da bi pokazali koliko su im neprihvatljive pojave koje se u društvu događaju i da bi poručili da su spremni i dalje prosvjedovati dokaz je da je građanima dosta bahatosti, nazadnjaštva, nečinjenja, gramzljivosti vlasti – objašnjava Puljak.

Upozorava na to kako ljudi koji su izašli na prosvjed '#sramimse' protiv inicijative da se Bandiću dodijeli počasni doktorat, nisu po definiciji prosvjednici.

- Štoviše, to su ljudi koji će prvo koristiti sve druge načine da ukažu na svoje nezadovoljstvo i da će im izlazak na ulicu biti zadnja opcija. To što izlaze na ulicu znači da im je prekipjelo. Znači da ih se treba shvatiti više nego ozbiljno. Vjerujem da ćemo i na taj način početi mijenjati stvari u Hrvatskoj, jer one nikako nisu dobre. Da, dogodila se velika promjena, Facebook građanima više ne služi za prosvjedovanje, nego ga koriste za ono za što je i zamišljen, za povezivanje i dogovor, za najavu izlaska na ulicu – zaključuje Puljak.