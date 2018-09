Milinović: Često se u zadnje vrijeme sjetim Milanovića, pitam se je li možda bio u pravu...

“Osjećam se ponosno, naročito na sve pobjede koje sam zajedno s brojnim članovima i simpatizerima donio HDZ-u u svojoj županiji i 9. izbornoj jedinici”, kaže u velikom razgovoru za novi Globus ličko-senjski župan i bivši član Predsjedništva HDZ-a Darko Milinović koji je nakon 28 godina stranačkog staža izbačen iz HDZ-a, piše Jutarnji list.

“S druge strane, osjećam se tužno jer je HDZ danas stranka lijevog centra, odnosno predsjednik stranke je tih moralnih i političkih načela. Često se u zadnje vrijeme sjetim bivšeg šefa SDP-a Zorana Milanovića, koji se čudio što Andrej Plenković radi u HDZ-u, govoreći da on više pripada liberalnoj struji SDP-a nego HDZ-u. Pitam se u zadnje vrijeme, posebno nakon Istanbulske konvencije, je li možda bio u pravu.”

Darko Milinović u intervjuu kaže da Plenkoviću ljudi poput Milijana Brkića smetaju za njegov HDZ lijevog centra.

“On za takve ljude, uključujući i mene, smatra da su opterećenje HDZ-u kakav on želi, i to pokazuje kadrovskim rješenjima. Nas koji pripadamo, recimo tako, desnoj struji desnog centra, a dosta nas je jer ima i onih koje nisam spomenuo, iskoristio je za dobivanje izbora, a nakon toga većinu nas maksimalno marginalizirao. Budite sigurni, ako mu se ukaže zgoda, izbacio bi on i Milijana Brkića i mnoge druge u svojoj nakani kada kaže da zna kuda vodi HDZ.”

U slučaju da se raspišu unutarstranački izbori nabrojio je nekoliko članova koji bi se, po njegovom mišljenju, mogli kandidirati protiv Plenkovića.

“Neki kalkuliraju s Ivanom Maletić, Tomislavom Tolušićem, Mirom Kovačem, Davorom Ivom Stierom, spominje se i Oleg Butković. Sve su to respektabilna imena, ali najintrigantnije su kalkulacije s predsjednicom države”, kazao je Milinović za Jutarnji list.

“Ako hoćete iskreno, mislim da predsjednica države nema stvarnu potporu Plenkovića i da će, kao što je i Zoran Milanović napravio Josipoviću, napraviti sve da ona ne dobije još jedan mandat. To se jednostavno vidi i osjeti. Sjetite se kako je inzistirao da predsjednica kaže hoće li se kandidirati. Tako, zapravo, vrijeđa i samu predsjednicu. Zatim, ničim izazvan, kaže da će imati podršku HDZ-a i njega osobno, a sad opet traži da kaže hoće li se kandidirati. Pa, valjda sama predsjednica ima pravo izabrati svoju taktiku za izbore na kojima sigurno neće imati iskrenu pomoć Plenkovića”, dodao je Milinović i zaključio: “Kada se ona ne bi kandidirala i vratila se u HDZ, to bi bio početak kraja Andreja Plenkovića.”