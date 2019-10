Zašto je sudac Ivan Marković pustio na slobodu pet mlađih punoljetnika osumnjičenih za višestruko grupno silovanje maloljetnice od kolovoza prošle do srpnja ove godine?

Zašto im nije odredio istražni zatvor, nego ih je uz mjere opreza, zabranu komuniciranja i približavanja žrtvi, pustio da se vrate u svoje mjesto u okolici Zadra, gdje inače svi žive, baš kao i njihova žrtva.

Zadarski sudac koji je pustio silovatelje da se brane sa slobode zatražio policijsku zaštitu; Zbog ozbiljnih prijetnji odgodio je i ročišta, na čekanju i suđenje ocu monstrumu s Paga

Glasnogovornik zadarskog suda koji medije proziva za 'bombastične napise' i sam se 'proslavio' presudom za slučaj grupnog silovanja maloljetnice: petorica su se na plaži iživljavala nad maturanticom, prisjetimo se kako im je Visković sudio​

Što se dogodilo sa snimkama grupnog silovanja? Glasnogovornik suda u Zadru 'demantira' policiju i kaže da ih nema u spisu, Sarnavka ogorčena: Ovo je dno dna!

Strava kod Zadra: sedmorica mladića godinu dana silovala 15-godišnjakinju, tukli je, snimali mobitelom i ucjenjivali!; Sudac ih pustio da se brane sa slobode iako žrtva živi u istome mjestu!?​

Od objave ovog užasnog događaja, koji je potresao Hrvatsku, stručna i široka javnost pokušava dati suvisao odgovor na ova pitanja. Sam sudac Marković za medije je rekao da je njegova odluka ispravna, a glasnogovornik Županijskog suda Hrvoje Visković je tome dodao da je sudac odluku donio po svojoj procjeni na temelju stanja spisa, odnosno priloženih dokaza policije, uz kaznenu prijavu i odvjetnika osumnjičenih. Pritom je potrebno znati da u fazi istrage kao dokaz za određivanje istražnog zatvora može poslužiti i policijska bilješka, ali ne i u sudskom postupku. Županijsko državno odvjetništvo u utorak je podnijelo žalbu na odluku suca Markovića, a odluku bi do kraja tjedna trebalo donijeti izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zadru.

'Ko da su iz pakla'

Zastupnici optuženih mladića tvrde da je sudac Marković napravio ono što je jedino mogao, odnosno da je postupio u skladu sa zakonom i pustio osumnjičenike na slobodu jer drugog izbora nije imao.

– Kada se svi potrebni dokaze dostave u spis, uvjeren sam da će doći do odbacivanja predmeta kao neosnovanog. Kaznena prijava je podnijeta bez dokaza, koji bi potkrijepili čak pet kaznenih djela koja im se stavljaju na teret – tvrdi naš sugovornik.

Na pitanje zašto je onda sudac istrage ipak donio mjere opreza kao zamjenu za instrument istražnog zatvora, što znači da je prihvatio postojanje opravdane sumnja da su privedeni počinili inkriminirano djelo, naš sugovornik tvrdi da je za opravdanu sumnju dovoljna kaznena prijava i iskaz oštećenice, koji je ona dala policiji.

– O tim se momcima piše i govori kao da su iz samog pakla izišli. Što će biti s njima ako se pokaže da ništa od toga nije istina? Smatramo da priloženi dokazi ne dokazuju inkriminaciju i da kaznenu prijavu nije moguće dokazati. Ni jedan svjedok ih ne tereti za ono za što ih se optužuje – tvrdi odvjetnik jednog od osumnjičenika.

Međutim, naši izvori tvrde suprotno. Uvjeravaju nas da najmanje jedan osumnjičenik ima "debelu" kaznenu evidenciju, a da su ostali skloni delinkventnom ponašanju. Što se tiče drugih ocjena našeg sugovornika, demantiraju ga društvene mreže, koje su od ponedjeljka pune privatnih podataka o osumnjičenicima.

Dodatnu zbrku oko navodnih dokaza u spisu unio je i sam glasnogovornik suda Hrvoje Visković. Ogovarajući na pitanje novinara postoji li u spisu snimka seksualnih odnosa kojom je žrtva bila ucjenjivana, ili ne postoji, Visković je odgovorio: "Navodno su postojale, ali u spisu ih nema". Kasnije će tome dodati: "Ali, postoje snimke koje je obrana dostavila u spis".

Policija zgrožena

Visković je tako dao razloga sumnji da policija uz kaznenu prijavu nije dostavila kompromitirajuće snimke kojima je maloljetnica bila iznuđivana, moguće jedan od ključnih dokaza, već da postoje snimke koje je dostavila obrana a koje, moguće, bacaju sasvim drugo svjetlo na sadržaj kaznene prijave i sam slučaj.

Kako doznajemo, riječ je o nekoliko fotografija s Instagram profila oštećenice. Fotografije su skinute prije nedjelje, kada je 16-godišnjakinja zaključala svoj profil. Na fotografijama je ona u društvu jednog ili više osumnjičenika, ili svojih prijateljica i nekih osumnjičenika, a navodno su nastale tijekom prošlog ljeta, tijekom zajedničkih druženja i provoda. Fotografije navodno ničim ne odaju da je ona tu bila pod prisilom, da ih se bojala, da se družila s njima protiv svoje volje, niti da je osumnjičene na bilo koji način izbjegavala. Takve fotografije, ispod kojih je oštećenica objavljivala i pozitivne poruke prema akterima na slici, moguće su bile prevaga kod suca Markovića da donese odluku o puštanju privedenih uz mjere opreza.

Policijski izvori bliski istrazi zgroženi su reakcijom zadarskog suda. Ogorčeni su izjavama predstavnika suda koji dovode u pitanje njihovu kompetentnost i kvalitetu obavljenog posla. Podsjećaju da su istragu proveli u rekordnom roku, da je u istragu bilo uključeno više od 20 inspektora i policajaca, da su obavili razgovore s desetak svjedoka, da su izuzeli brojne dokaze, a među njima i snimke seksualnog odnosa kojima je žrtva bila ucijenjena. Štoviše, smatraju da ni sudac istrage ni glasnogovornik Županijskog suda nisu do kraja upoznati sa stanjem spisa, u kojem postoje video, zvučni i slikovni prilozi, ali i drugi dokazi, koji govore da je oštećenica, iako problematičnog ponašanja, bila žrtva teških kaznenih djela. Odnosno da je postojalo više nego dovoljno razloga da pet privedenih mladića bude zadržano u istražnom zatvoru.

Kompromitacija istrage

Dodatno, za neke je sporno i samo ročište koje je nakon privođenja održano kod suca Markovića. Sudac je, prema izvorima sa suda, u istu prostoriju pustio pet odvjetnika i pet osumnjičenika, i sa svima njima istovremeno razgovarao, iako privedeni nisu odgovorni za sva kaznena djela koja im se stavljaju na teret.

Time je, tvrde, došlo do kompromitacije istrage jer su odvjetnici, ali i optuženici, dobili informacije koje tijekom istrage ne bi smjeli znati. Je li uistinu došlo do kompromitacije ovisi o tome kako je odvjetništvo sastavilo optužnicu, je li riječ o jedinstvenoj optužnici za sve osumnjičenike, ili više odvojenih optužnica, što do zaključenja ovoga teksta nismo uspjeli provjeriti.