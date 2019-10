Glasnogovornik zadarskog suda koji medije proziva za 'bombastične napise' i sam se 'proslavio' presudom za slučaj grupnog silovanja maloljetnice: Petorica su se na plaži iživljavala nad maturanticom, prisjetimo se kako im je Visković sudio

O šokantnom slučaj višestrukog grupnog silovanja 15-godišnje djevojčice kraj Zadra te skandaloznoj odluci suca istrage Ivana Markovića oglasio se i feministički kolektiv fAKTIV objavom na svojoj Facebook stranici.



Osim zbog samog stravičnog čina zlostavljanja maloljetnice te sučeve odluke da osumnjičene za silovanje i niz drugih gnjusnih djela pusti da se brane sa slobode, ogorčeni su i na bešćutnost glasnogovornika suda Hrvoja Viskovića koji se, napominju, povezuje s jednim sličnim slučajem koji se, također na zadarskom području, dogodio 2013. godine.

Petorica zlostavljala maloljetnicu na plaži, a samo dvojica dobila teže kazne: kako se serijsko silovanje ublažilo u spolni odnos bez pristanka?

Grupno silovanje maloljetnice koje je potreslo Zadar: DORH traži veće kazne za trojicu mladića

'Manjak empatije glasnogovornika suda Hrvoja Viskovića ne treba nas čuditi. Visković je 2013. bio sudac na slučaju još jednog grupnog silovanja u Zadru.Naime, u studenom 2013. godine, petorica mladića u dobi od 16, 17, 18, 19 i 22 godine na plaži Kolovare, grupno su silovala i iživljavala se nad 17-godišnjom maturanticom. Sudski epilog kojim su dvojica od njih proglašena krivima za silovanje, a trojica za spolni odnos bez pristanka nad maloljetnom djevojkom sudac Visković donio je 9. ožujka 2016. godine. TRI GODINE KASNIJE', piše fAKTIV na Facebooku.

Pravda za djevojčice! U subotu se organiziraju prosvjedi zbog stravičnog slučaja grupnog silovanja maloljetnice i skandalozne odluke suca; Organizatori objavili četiri zahtjeva, poručuju: Nekažnjavanje zločina je zločin!

DORH podnio žalbu zbog puštanja na slobodu osumnjičenih za grupno silovanje maloljetnice; Navode za koja sve gnjusna djela ih se sumnjiči

Bošnjaković progovorio o šokantnom slučaju grupnog silovanja maloljetnice kod Zadra: Potpuno razumijem uznemirenost javnosti. I sudac Marković prima ozbiljne prijetnje





Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:



- 'Percepcija javnosti vođena je bombastičnim napisima u novinama. Oni su jednostrani i stavljaju se radi čitanosti, a ne zbog onoga što se dogodilo. Zbog ovoga se često nepotrebno dižu tenzije', odgovorio je glasnogovornik Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković na novinarsko pitanje treba li se voditi računa o izrazito negativnoj reakciji javnosti na odluku zadarskog suca Ivana Markovića da sedam osumnjičenika koji su godinu dana silovali maloljetnu djevojku i ucjenjivali je snimkama silovanja pusti da se brane sa slobode.

Što se dogodilo sa snimkama grupnog silovanja? Glasnogovornik suda u Zadru 'demantira' policiju i kaže da ih nema u spisu, Sarnavka ogorčena: Ovo je dno dna!

Zadarski sud oglasio se o slučaju grupnog silovanja maloljetnice: 'Sudac ih je pustio na slobodu jer je procijenio da su mjere opreza dovoljne. Mediji su pridonijeli dizanju tenzija...', Nesretna djevojka još nije ispitana

Strava kod Zadra: sedmorica mladića godinu dana silovala 15-godišnjakinju, tukli je, snimali mobitelom i ucjenjivali!; Sudac ih pustio da se brane sa slobode iako žrtva živi u istome mjestu!?

Sudac je, naime, procijenio je da 'nema opasnosti od ponavljanja djela'. Iako su ga ponavljali godinu dana. Iako žive u istom malom mjestu kod Zadra. Iako su je ucjenjivali. Iako je pretučena.

Upućene su prijetnje sucu pa je zatražena zaštita za suca, obavijestio nas je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

'Ponekad mediji donose presudu bez da znaju sve činjenice. To nije dobro. Ovo je jedan poseban predmet koji je doveo do uznevjerenosti čitavog društva, ali to se reflektira na žrtvu. I sudac koji je donio tu odluku primio je prijetnje i, koliko znam za njega je zatražena zaštita, i to vrlo ozbiljne prijetnje. Moramo sačuvati mir i racionalnost', kazao je.

Koja je razina zaštite za djevojčicu koja živi u istom mjestu s petoricom od sedmorice silovatelja koje je sudac pustio da se brane sa slobode?

Sudac je na bolovanju zbog prijetnji, dodao je Bošnjaković.

Kako će djevojčica 'odbolovati' traumu ako one koji su je uzrokovali gleda na ulicama svog mjesta? Ako je u konstantnom strahu? Ako obitelji silovatelja tvrde da je ona "kriva" što su njihovi sinovi silovatelji?

Koliko će taj život u strahu trajati?

Koliko će trebati da Županijsko državno odvjetništvo u Zadru podnese žalbu na odluku suca Markovića?

Koliko će trebati da se donese odluka o žalbi?

Koliko će trebati da se donese nepravomoćna odluka?

Koliko će trebati za pravomoćnu?

Hoće li policija cijelo to vrijeme paziti da sedmorica ne krši mjere opreza?

Hoće li na kraju biti zaštićeniji sudac od djevojčice koju je svojom odlukom ugrozio?

Manjak empatije glasnogovornika suda Hrvoja Viskovića ne treba nas čuditi. Visković je 2013. bio sudac na slučaju još jednog grupnog silovanja u Zadru.

Naime, u studenom 2013. godine, petorica mladića u dobi od 16, 17, 18, 19 i 22 godine na plaži Kolovare, grupno su silovala i iživljavala se nad 17-godišnjom maturanticom. Sudski epilog kojim su dvojica od njih proglašena krivima za silovanje, a trojica za spolni odnos bez pristanka nad maloljetnom djevojkom sudac Visković donio je 9. ožujka 2016. godine. TRI GODINE KASNIJE.

Dokazni postupak vodio se na Županijskom sudu u Zadru više od godinu dana iza zatvorenih vrata, nakon čega je prvooptuženi osuđen na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, drugoooptuženi na 3 godine maloljetničkog zatvora, a četvrtooptuženi na maloljetnički zatvor u trajanju od 3 dana. Trećeoptuženi i petoptuženi kažnjeni su pridržajem maloljetničkog zatvora u trajanju od 3 godine, što znači da neće biti poslani u zatvor, već da će se 3 godine nad njima vršiti nadzor.

Sudac Visković u obrazloženju presude naveo je kako je utvrđeno da su prva dvojica optuženih počinila kvalificirani oblik silovanja jer su djevojku zajedno silovali. Za ostalu trojicu utvrđeno je kazneno djelo spolnog odnosa bez pristanka.

Hajka na medije također nas ne treba čuditi - jer je samo još jedan instrument. Marko Kostanić za Bilten piše:

'Što kad je posrijedi prilično očita nepravda i kad se vidljivo žrtva ne štiti? Što bi svi trebali naprosto šutjeti? Je li nam djelovanje hrvatskog pravosuđa posljednjih godina jamac povjerenja u sustav da će sam ispraviti krive korake ili nepravde u proceduri?

Jesu li svjesni oni koji se pozivaju na autonomiju pravosuđa kako se sustav odnosi prema ženama žrtvama nasilja? Što bi svi trebali čekati da se u zrakopraznom prostoru sustav sam od sebe popravi i glumiti mudrace koji ne mogu ništa komentirati jer ne znaju sve informacije? Evo vam jedna informacija: grupa muškaraca je godinu dana silovala djevojčicu i živi s njom u istom malom mjestu.

A možda još gnjusnija taktika je ona koja svu krivicu slijeva na medije po obrascu na samom početku izloženih parafraza. Međutim, ona je postala sasvim uobičajena, pogotovo na desnici. Kad god se dogodi neki politički ili društveni problem koji vam ne odgovara, optužite medije za dizanje hajke.

Bilo da se radi o popovima, navijačima ili korumpiranim političarima. Nažalost, iako se radi uvijek o podloj podvali, ona se zasniva na postojećim medijskim trendovima. S obzirom na klikbejt politiku, breaking news poetiku i urednički pristup temeljen na 'šokiranju i skandaliziranju', lako se i u ozbiljnim slučajevima braniti time da se radi o hajci i umjetno stvorenoj tenziji'

Nekažnjavanje zločina je zločin! Pravda za djevojčice! Vidimo se u subotu na ulicama gradova, poručuju iz kolektiva fAKTIV.