Igrač Dinama, zbog optužbi mlade Osječanke, bio na obavijesnom razgovoru: 'Nije osumnjičen, niti prijavljen, u potpunosti surađuje s policijom'

- GNK Dinamo potvrđuje da je naš igrač Iyayi Believe Atiemwen bio na obavijesnom razgovoru u policiji te u potpunosti surađuje u utvrđivanju svih činjenica. Prema do sada dostupnim informacijama, naš igrač nije osumnjičen niti prijavljen za počinjenje nikakvog protupravnog ponašanja, rekao je za Jutarnji list Alen Lesički, glasnogovornik GNK Dinamo.

U četvrtak kasno navečer 23-godišnjeg nigerijskog nogometaša 20-godišnjakinja iz Osijeka Iva Bošnjakoptužila je da ju je fizički napao.

Tvrdi da je s bila s njim u vezi te da ju je sporne večeri udarao, gušio i vukao po podu. On pak sve negira.

Ispričala je da je boravila u partnerovu stanu u Zagrebu kad se on vratio kući s utakmice protiv portugalske Benfice.

- Došao je kući s prijateljem nakon tekme. Prije toga smo se bili posvađali radi njegove ljubomore. Pitao me što izvodim, pa sam otišla u svoju sobu. On i prijatelj bili su u dnevnom boravku nekih sat vremena, pa je prijatelj otišao. Ležala sam u sobi, a on je došao. Htjela sam da razgovaramo, a on je šutio. Rekao je samo da ga ne diram. Ponovno sam mu se obratila pa je počeo bacati moje stvari - prepričava Osječanka, koja se, kaže, već duže vrijeme viđala s Atiemwenom. Ustala je iz kreveta, rekla mu da prestane i da ju je strah, prisjeća se, i primila ga za ruku, a on ju je, kaže, srušio na krevet i počeo gušiti.

- Uspjela sam se maknuti i lupila sam mu dva šamara. Osjećala sam se životno ugroženo. Pokušala sam pobjeći iz sobe, a on me udario, pa sam pala, udarila glavom u vrata i pod. Osjetila sam da mi nije dobro, ne sjećam se svega točno, ali znam da je vikao. Potom me je primio za noge i vukao po podu - priča Iva Bošnjak, koja je na Instagramu objavila i fotografije ozljeda. Uspjela je, kako je navela, pobjeći u kupaonicu, sakrila se ispod umivaonika i pokrila dekom. On je vikao, govorio joj da izađe i bacao njezine stvari. Nakon nekog vremena izašla je u hodnik pa ju je, kako priča, počeo šutati, od čega su joj, kaže, ostale modrice po nogama.

- Ustala sam i rekla da ću zvati policiju. Vidio je da sam ozbiljna, ali je sjedio na krevetu i nije se ni ispričao. Rekao mi je samo: “Ti ne znaš tko sam ja, igrač Dinama”, priča Iva Bošnjak. Nakon toga izašla je iz stana i čekala policiju, koju je pozvala dok je bila u kupaonici. - Policija mi je predložila da za svoje dobro podnesem privatnu tužbu. No meni nije do njegova novca niti ga želim tužiti. Dovoljno mi je da javnost čuje za ovaj slučaj i da iz Dinama pogledaju što rade njihovi igrači - rekla je Bošnjak.

Prozvani igrač o slučaju se oglasio na svom Instagram profilu.

- Jako mi je žao što se ovo događa. Najoštrije demantiram sve navedeno u objavi dotične dame. Znam da je teško shvatiti kada netko ne želi imati ništa s tobom, ali to nije razlog za lažne optužbe na moj račun. Imam tri sestre i majku, i znam se ophoditi prema ženama. One mi nikad ne bi oprostile da sam dignuo ruku na ženu - napisao je Antiemwen.