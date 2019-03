Ja, Bošnjak Iva javno objavljujem ovo , nocas izmedu 23,00 fizicki sam napadnuta od strane doticnog gospodina, Iyayi Believe Atiemwen, zadobila sam par fizickih ozljeda, policija je zabiljezila ovaj slucaj, a gospodin nakon dolaska policije je rekao da sam sama razbacala svoje stvari i da me nije dotaknuo, ali na svu srecu(nesrecu) imam vidljivih ozljeda na svome tijelu, i ovim putem se javno obracam doticnom gospodinu, a i upozoravam sve cure,djevojke da se paze jer ovo je za mene bila jedna velika zivotna skola koju cu pamtiti do kraja zivota! i opet javno se obracam doticnom Iyayi Believe Atiemwen, koji mi je nanio ozljede glave i uz to sve i pokusaj gusenja.. S ovom izjavom idem do kraja jer treba stati na kraj takvim likovima, koji misle da su netko i nesto! S tuzbom idem do kraja dok manijak ne dobije sto je trazio!! Gospodine Atiemwen, ne bojim te se kao sto sam rekla, ti si na to rekao da ja neznam tko si ti , “ja sam igrac dinama” te ovim putem javno prozivam i nogometni klub @gnkdinamo ! S svojom izjavom i tuzbom idem u sve novine , dok pravda ne pobjedi!! Prema izjavama drugih ljudi ja nisam jedina , koja je dozivjela ovo! Objavila sam ovo prvenstveno da druge cure nebi dozivjele ovako iskustvo! Takoder hvala svima na podrsci ja sam dobro.

