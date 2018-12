Žrtva Darka Kovačevića Daruvarca: Strah me njegove ekipe, još je luđa od njega. Da sam neke stvari znala prije, ovo se ne bi dogodilo

Lorena Gurlica, djevojka koju je u zadarskom kafiću prije šest mjeseci pred očima mnogobrojnih promatrača brutalno pretukao Darko Kovačević Daruvarac, ekskluzivno za Provjereno Nove TV odlučila je progovoriti o slučaju koji je šokirao Hrvatsku.

- Stvarno sam bila u šoku. Plakala sam kad sam to vidjela. Smeta mi što kad izađem ljudi gledaju u mene. Svi me prepoznaju, prilaze mi i pitaju jesam li to ja. Prije mene je već pretukao četiri cure, ja sam peta - kazala je 18-godišnja Lorena koja je šutjela šest mjeseci, no ipak je lice sakrila kosom da se ne vidi ožiljak.

Teški propust suda u Zadru: Daruvarac se može slobodno približiti žrtvi i njezinoj obitelji, a smije i otići izvan Hrvatske, jer su izdane mjere opreza donesene - nezakonito!?

Podsjetimo, Darko Kovačević Daruvarac (31), optužen da je u Zadru teško pretukao 18-godišnju Lorenu, prije nekoliko je dana izašao na slobodu jer je istekao zakonski rok koliko osoba može biti zadržana u pritvoru.

Brutalnoj tučnjavi svjedočila je cijela zemlja nakon što su objavljene snimke nadzorne kamere iz kafića u kojoj je djevojka pretučena. S odlukom Suda da se opasna osoba pušta na slobodu ne mogu se pomiriti građani, koji su zbog toga i prosvjedovali u Zadru. Samog premlaćivanja Lorena se ne sjeća:

- Uopće ne izlazim. Izlazila sam prije. Prijateljice su mi dolazile doma i izvačile van samo da nisam u kući. Nisam imala volju, ali one su me stalno gurale samo da ne budem doma, da se ne zatvaram. Smeta mi tako što kad izađem negdje svi ljudi gledaju mene i svatko me prepozna i uvijek mi ljudi prilaze i pitaju jesam li to ja. Nije me strah ovako sad njega jer sigurna sam sad dok imam zaštitu i ljude oko sebe, ali ta njegova ekipa je još luđa od njega. Jedino me njih strah. Za mamu najviše jer je mama sve dala u javnost i mama je toliko toga napravila i ima dokaze protiv svih tih svjedoka što su rekli jedno, a zapravo ima drugo. I kad to sve izađe, ili kasnije, ne znam sada, da oni njoj nešto ne bi napravili.

Majka pretučene djevojke u Dnevniku Nove TV kazala je da prima mnogobrojne prijetnje, koje redovito prijavljuje policiji.

- Sve su prijavljene policiji i policija zbilja reagira odmah i počinitelji su uhvaćeni. Zasad ih je troje i jedan je dva dana ležao u pritvoru. Prijetnje su uglavnom da se meni spremi sprovod. Uglavnom preko lažnih profila, Instagrama, ali policija svejedno dolazi do njih. Zasad ih je uhvaćeno troje - rekla je Ana Gurlica.

Strah nije neubičajen s obzirom da Kovačevićevi prijatelji nisu mirovali dok je bio iza rešetaka. Uputili su 107 poziva obitelji. Jedno im je jutro ispred stana ostavljena bombonjera. Prijetnja u stilu prave mafijaške. Lorena kaže da je većinu prijetećih poruka prijavila, a neke ružne poruke na društvenim mrežama je odlučila jednostavno ignorirati. Lorena još nije ispitana na sudu zbog čega ne smije puno govoriti, ali kaže da je bio grozan osjećaj vidjeti Kovačevića u sudnici:

- Ja kad sam prvo čula kako je mama u sudnici počela se derati i vrištat, ne znam, ja sam mislila da je Darko njoj nešto napravio, pa sam zato onako uletila u sudnicu, ali ne znam. Nije mi bilo svejedno kad sam znala da izlazi - ispričala je Lorena.

Zakon je omogućio da nasilnik, s više od 40 kaznenih i prekršajnih prijava, izađe na slobodu. Lorena je također otkrila da su se javile još četiri djevojke, žrtve fizičkog nasilja u odnosu s Daruvarcem, no dvije su već navodno pobjegle iz Zadra, kaže Lorena.

Premda ne smije pričati o svom odnosu s Kovačevićem, pravu sliku o njemu stekla je tek kasnije kad je čula što se sve o njemu priča po gradu.

- On je baš bio poznat po problemima, počevši što bi radio po cesti, divljak. Onda kasnije sam saznala te cure koje je pretukao. To ništa prije nisam znala o njemu, to da se bavi s javnom kućom u Njemačkoj. Da sam to znala prije, ne bi to sigurno, ovo se ne bi ni desilo - kaže Lorena.

Na zle komentare o njezinom odnosu sa 13 godina starijim muškarcem, Lorena kaže da odnos nije imao nikakve veze s financijskom koristi jer Daruvarac, unatoč suprotnom dojmu koji je želio ostaviti, nema puno. Automobil je ili unajmljivao ili posuđivao od kuma, kaže Lorena.

Najviše je zahvalna majci bez koje vjerojatno ne bi bilo svega ovoga. Nakon što je odradila policijski posao i dovela do uhićenja Daruvarca, alarmirala je javnost.

- Ona je sve napravila i mislim da od ovoga ništa ne bi bilo da zapravo nije nje bilo, da nije sve dala u javnost. Ovo je sve predaleko otišlo. Ne bi nitko reagirao na ovo. Ovo bi bilo kao i svako drugo nasilje kao u Hrvatskoj - kaže Lorena koja je zahvalna i za podršku prosvjednika. Još se rješava pitanje odgovornosti vlasnice kafića i svjedoka koji nisu ništa napravili.

- Ja znam da je ona sve vidjela. Čak je i govorila konobarici da nas pusti na miru, kao da se ne zove policija, da se sve može riješiti u miru, bez policije i hitne. Bila je tamo svjedok, a nije htjela ništa poduzeti - kaže Lorena dodajući da su dvije svjedokinje, Lorenina prijateljica i konobarica Dragana Delić, nakon incidenta završile na psihijatriji.

Šest mjeseci života ove 18-godišnjakinje je nestalo, od premlaćivanja do puštanja Daruvarca na slobodu. U pola godine sud nije donio presudu unatoč snimkama nadzorne kamere. Uskoro je čeka još jedna operacija, treća po redu.

Na razgovor je Lorena pristala samo s ekipom emisije Provjereno. Osjetila se dužnom da se čuje njezin glas zbog podrške koju je dobila. Ali isto tako želi prestati svakog dana čitati, slušati i gledati o sebi. Sada želi samo mir.

Početkom siječnja je novo ročište na kojem će Lorena svjedočiti, a Darko Kovačević će taj dan dočekati na slobodi. Sve zbog sustava koji je u ovom slučaju zakazao, prenosi Dnevnik.hr.