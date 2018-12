Teški propust suda u Zadru: Daruvarac se može slobodno približiti žrtvi i njezinoj obitelji, a smije i otići izvan Hrvatske, jer su izdane mjere opreza donesene - nezakonito!?

Jesu li mjere opreza koje je Općinski sud u Zadru donio protiv Darka Kovačevića Daruvarca (31) prije njegova puštanja na slobodu donesene nezakonito?

Naime, 14. prosinca, kada je Daruvarcu istekao šestomjesečni istražni zatvor, izvanraspravno Vijeće Općinskog suda u Zadru održalo je sjednicu na kojoj je, po prijedlogu Općinskog državnog odvjetništva, Daruvarcu odredilo mjere opreza, odnosno mjere zabrane približavanja obitelji pretučene 18-godišnjakinje, zabranu napuštanja Zadra, te oduzimanje putovnice i osobne iskaznice.

Izvanraspravno vijeće – u čijem su sastavu sutkinja i predsjednica vijeća Ivana Parać Krišto, šefica Kaznenog odjela Ana Brkić i sudac Ante Bačić – odluku je tog dana donijelo nakon 13 sati, iako je Daruvarčev pritvor istekao nekoliko sati prije, nakon 10 sati ujutro, točno u isto vrijeme kada je šest mjeseci prije uhićen zbog napada na mladu Zadranku.

Te činjenice, da donose mjeru opreza, koja je zapravo supstitut za istražni zatvor, nakon isteka zakonskog roka za istražni zatvor, bili su itekako svjesni i sami suci, ali su je ipak donijeli kako bi Daruvarca na slobodi koliko-toliko zadržali pod mjerama nadzora. Iako za to, ističemo, nije bilo zakonskog pokrića jer je istražni zatvor iskonzumiran te nema osnova za donošenje mjera opreza!

Odvjetnici bez komentara

Daruvarčev odvjetnik Andrej Korljan podnio je žalbu na sudsku odluku o mjerama opreza, ali njezinu zakonitost nije htio komentirati. Bez komentara bio je i odvjetnik 18-godišnjakinje Milan Petričić.

O potvrđivanju ili ukidanju mjera opreza odlučuje Županijski sud, trebao bi to napraviti u instruktivnom, odnosno hitnom roku, ali u slučaju prekoračenja nema sankcija, što znači da je teoretski moguće da odluku donese tek iza 9. siječnja, za kada je sutkinja Mitra Meštrović zakazala nastavak suđenja Daruvarcu za nanošenje teških ozljeda i prijetnju smrću 18-godišnjoj djevojci iz Zadra.

Ako dođe do ukidanja mjere opreza, što naši stručni sugovornici smatraju vrlo izglednim, Daruvarac bi bez ikakve zabrane mogao pristupiti žrtvi i njezinoj obitelji, odnosno mogao bi se slobodno kretati i nesmetano napustiti Hrvatsku. Mogao bi, primjerice, mirno otići u BiH gdje je inače rođen, i tako izbjeći nadzor hrvatskog pravosuđa i odgovornost za premlaćivanje.

Drugim riječima, ako se Daruvarac u ovom trenutku, dok su izdane mjere, premda najvjerojatnije nezakonite, još uvijek na snazi, približi oštećenici ili njezinoj obitelj, ili napusti Hrvatsku, ne bi snosio nikakve sankcije. Nove mjere bi mu se mogle izreći jedino u slučaju da ponovi prijetnje prema žrtvi ili njezinoj obitelji.

Komentar o zakonitosti odluke izvanraspravnog vijeća Općinskog suda u Zadru nismo mogli dobiti ni na Općinskom sudu ni u Općinskom državnom odvjetništvu, s obzirom na to da je cijeli predmet proglašen tajnim zbog zaštite žrtve, a i sama odluka o mjeri opreza još uvijek nije pravomoćna.

'Rat' sudaca i odvjetnika

Novi propust Općinskog suda u Zadru dodatno dovodi u pitanje kapacitiranost sudaca koji su trebali donijeti presudu, u ovom slučaju tijekom 95 dana, ali i sposobnost same predsjednice suda Ane Mišlov, odgovorne za zakonito i učinkovito funkcioniranje ovog suda.

Naprotiv, u zadarskim pravosudnim kuloarima i dalje se vodi "rat" između sudaca i odvjetnika koji se međusobno optužuju zbog puštanja Daruvarca na slobodu prije nego što je donesena prvostupanjska presuda. Iz sudačkog tabora Državnom odvjetništvu se predbacuje što u trenutku kad su vidjeli da sud neće stići donijeti odluku prije isteka pritvora nisu na nekom od zadnjih ročišta predložili izmjenu optužnice u teže kazneno djelo, primjerice pokušaj ubojstva, čime bi se automatski produljio pritvor Daruvarcu na godinu dana.

Iz odvjetničkih krugova odgovaraju da za takav manevar ODO nije imao pokriće u relevantnim činjenicama jer bi u protivnom postupali protivno zakonu. Suci, izgleda, zaboravljaju da su dva neovisna sudska vještaka medicinske struke utvrdila da je pretučena 18-godišnjakinja imala obične teške tjelesne ozljede, da su te ozljede nastale od četiri do najviše pet zadobivenih udaraca niskog do srednjeg intenziteta i da su sve te ozljede nastale u vremenu manjem od dvije minute, što je uostalom zabilježeno na nadzornoj videokameri u kafiću "Chill out", a ne tijekom "pola sata mrcvarenja", kako se to već mjesecima prenosi u medijima.

Naime, 18-godišnja djevojka je sutradan, samo 12 sati nakon što je napadnuta, osobno došla u policiju i podnijela kaznenu prijavu protiv Daruvarca, no tada nije navela da joj je glavom tukao u umivaonik. To je spomenula tek u istrazi, kada je rekla da joj je glavom "par puta" udario u umivaonik, što izgleda ne odgovara medicinskom vještačenju.

Daruvarac je djevojku odvukao u WC i tamo se s njom zadržao oko pola sata. Djevojka je u kaznenoj prijavi navela da joj je pretraživao mobitel i SMS poruke te da je u jednom trenutku "eksplodirao" i počeo razbijati inventar toaleta. Djevojka je također rekla da mu je u svađi u toaletu udarila pljusku te da mu je vratima prignječila prste, nakon čega je on poludio, odbacio je u vrata WC-a i počeo ga demolirati. Potom ju je potežući za kosu izvukao iz toaleta u prostor kafića i počeo je krvnički mlatiti, rukama i nogama. Sve ozljede, prema medicinskoj dokumentaciji, djevojka je zadobila u te dvije minute.

Traženje izuzeća

Neki odvjetnici, pak, sucu Šimiću predbacuju povezanost s Daruvarčevim odvjetnikom Andrejem Korljanom. Naime, kako je "Slobodna" o tome već pisala, sudac Šimić je svjedočio u korist Korljanove supruge Nataše Erstić, inače bivše sutkinje Općinskog suda u Zadru, koja je tužila "Slobodnu Dalmaciju" za naknadu štete. Među ostalim i zbog te povezanosti suca Šimića s Natašom Korljan na štetu "Slobodne Dalmacije", novinar Ivica Nevešćanin je nedavno tražio izuzeće suca Šimića kao raspravnog suca u tužbi Zdravka Livakovića protiv njega i šefa zadarskog SDP-a Antuna Novoselovića, no predsjednica suda Ana Mišlov je taj zahtjev odbacila.

