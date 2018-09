Nastavljeno suđenje za ubojstvo u Stobreču: 'Bilo je tu dosta osoba i oni su mogli sve vidjeti i čuti, neka optuženik kaže kako je bilo i što je napravio!'

- Te smo večeri došli u kafić, ne znam točno koliko nas je bilo. Bila je nas grupa navijača Hajduka, a bilo je među nama i drugih koji ne idu toliko često ili uopće ne idu na utakmice. Bio je s nama i Blato, a većina nas je bila podnapita. Govori se da smo mi nekog maltretirali u kafiću, no to nije istina. Naše piće smo platili i slušali smo našu glazbu. Blato je prepoznao jednog mladića s kojim je imao sukob od prije i tražio je da mu se ovaj ispriča, a ako neće da izađu van i da se potuku "jedan na jedan", ali ovaj to nije htio - ispričao je u četvrtak svjedok Tin Jelavić u nastavku suđenja Nikoli Gusiću Janjiću (25) za ubojstvo pripadnika Torcide Ivana Mate Blaževića (23) zvanog Blato u kolovozu prošle godinu u Stobreču.

'Neka dođe, klekne ispred mene i sve ću mu oprostiti': na suđenju isplivali novi detalji o ubojstvu torcidaša, Gusić Janjić tvrdi da nije kriv

- Ne sjećam se riječi koje je Gusić Janjić izgovarao kad se derao i kada je digao ruke u zrak i mahao nožem, mislim da je vikao: "Jebem vam mater svima i nešto slično." Sjećam se da su obojica, i Blato i Gusić Janjić jedan drugom dobacivali "Debilu, debilu". Kada je optuženi izašao van kafića, za njim Blato, izašao sam i ja da vidim što se događa i da pomognem Blatu. Ne znam zašto je on izašao, a ja sam pristupio jer sam kao prijatelj pratio što se događa.

- S optuženim je bio jedan njegov prijatelj, pa sam smatrao da i ja mogu biti s Blatom. Blato je udario šakom u glavu onog prijatelja od optuženika, a nakon što ga je ovaj odgurnuo i rekao mu da odjebe. Bilo je tu dosta osoba i oni su mogli sve vidjeti i čuti, neka optuženik kaže kako je bilo i što je napravio. Tamo vani sve se događalo u krugu nekih 15-ak metara i doista nas je samo četvorica bilo jedan uz drugog, dakle, optuženik i njegov prijatelj Finko, Blato i ja. Ovi drugi su bili iza nas, a smatram da nitko nikoga nije ugrožavao - posvjedočio je Jelavić.

Prije njega iskaz dao Mislav Parlov koji je, potvrdivši iskaz dan ŽDO-u u istrazi, kazao da je čuo bezazlenu prepirku unutar kafića i da je ušao unutra, rekao Blaževiću i nekom mladiću kojeg je viđao prije po Stobreču da se smire. Nakon izlaska Gusića Janjića iz kafića, kazao je, mnogi iz društva u kojem je bio Blažević su izašli van te je čuo viku.

- Izašao sam van i vidio mladića da drži u desnoj ruci nož i viče: "Ja sam ubojica!". Pokušao sam mu oduzeti nož, uhvatio sam ga za desnu ruku, no otrgnuo se, a onda sam pošao prema svom prijatelju Blaževiću i pokušao mu pomoći - kazao je Parlov u iskazu u istrazi koji mu je danas pročitan.

No, na raspravi je danas rekao da je bio u šoku i da ne zna je li rekao da je momak s nožem vikao da je ubojica te da se ne sjeća toga.

Nakon njega govorio je Dominik Meter koji je kazao da je vidio momka kojeg zna kao "Nidžu" (Gusić Janjić - op.a.) i još jednog mladića kako sjede s dvije djevojke unutar kafića "Reket".

- Momak kojeg sam znao pod nadimkom Blato u jednom je trenutku došao do djevojke Antonele tražeći od nje da pušta glazbu koju on želi s njenog mobitela, a kad je mu Nidžo rekao da je pusti na miru, Blato ga je počeo vrijeđati. Nidžo je u jednom trenutku izašao van, Hasan za njim, smirivao je situaciju i ubrzo se vratio, a Blato ga je nastavio provocirati i dalje. Bilo je to nekakvo psovanje, ne znam točno što je govorio.

- Blato je od Nidže tražio ispriku i da klekne pa da će mu on sve oprostiti, no ne znam na šta se taj oprost odnosio. Koliko se sjećam, mislim da mu on nije ništa na to odgovorio. Nešto prije 4 sata sam izašao iz kafića razgovarati na mobitel i vidio sam da izlaze Nidžo i njegov prijatelj. Za njima je izašla skupina mladića među kojima je bio i Blato i čuo sam da viču "stani, stani". Skupina je sustigla ovu dvojicu i onda sam čuo povike "krv, krv" te sam vidio Nidžu i njegovog prijatelja kako trče prema svjevernoj strani parkinga - posvjedočio je Meter.

Osim trojice mladića danas je svjedočila i Ana Zec, jedna od dvije djevojke s kojima su sjedili Gusić Janjić i njegov prijatelj. Ona je, pak, kazala da Blato i ostali koji su tražili od nje i prijateljice Antonele da puštaju glazbu, nisu bili neugodni te je napomenula da se njena prijateljica nije tresla od straha.

- Oko ponoći su ušli mladići koje ne znam, sjeli su kraj Antonele. Oko 2 sata ušlo je njih 7, 8. Normalno su se ponašali. A oko 3 sata došlo je njih 15 do 20. Isprva se nije ništa događalo, a onda sam primijetila lagane tenzije između jednog iz skupine i mladića koji je sjedio za našim stolom. Rekao mu je sjeća li se kako ga je prebio. Možda je bio pod utjecajem alkohola. Tražio je ispriku, a mladić za našim stolom mu je rekao da je pijan i da će se ispričati kada bude u normalnom stanju. Kad su ovi mladići izašli van i kad je došlo do tragedije, ne sjećam se da bilo tko od njih što govorio. Antonela i ja smo se digle i izlazile van jer smo vidjele da u kafiću neće ostati nitko koga poznajemo. Ovi mladići su potrčali za Nidžom i njegovim prijateljem, a ne znam je li on njima dao kakav povod za to, po njegovom ponašanju nisam to primjetila. Pretpostavljala sam da bi se nešto moglo dogoditi. Došlo je do gužve, vidjela sam mladića koji leži na podu i mladića s nožem. Čula sam da nešto viče, ali se ne sjećam što - kazala je djevojka.

Suđenje se nastavlja.