- Razumio sam optužnicu i ne, nisam kriv za ovo za što me se tereti i jako mi je žao zbog toga što se dogodilo - kazao je danas Nikola Gusić Janjić (25) iz Podstrane kojem je na splitskom Županijskom sudu pred tročlanim vijećem pod predsjedanjem suca Vladimira Živaljića počelo suđenje za ubojstvo člana Torcide Ivana Mate Blaževića (23) zvanog Blato u kolovozu 2017. godine.

Optužnica ga tereti da je 11. kolovoza oko 4.10 sati ujutro ispred caffe bara Reket u Stobreču, neposredno nakon verbalnog sukoba, nožem ubo Blaževića u lijevu stranu prsišta što je dovelo do oštećenja srca i prsne aorte s posljedičnim izljevom krvi u oba prsišta. Usprkos hitnoj medicinskoj intervenciji, Blažević je umro 40-ak minuta kasnije u KBC-u Split.

- Svi moramo imati pijetet prema žrtvi i obitelji koja je oštećena, no isto tako u ovoj sudnici mora vladati savršeni mir - kazao je na početku rasprave sudac Živaljić pogledavajući prema grupi od osam mladića s kojima je bila jedna djevojka, očito prijatelja pokojnog Blaževića, a koji su sjedili na mjestima predviđenim za publiku.

Prva je svjedočila Tanja Blažević, majka pokojnog mladića koja je kazala da je on bio "normalan dječak iz normalne obitelji" te da je volio svima pomagati i davati.

- Vezao se za nogomet, bio je aktivan u Torcidi, pratio je nogomet kao navijač što meni baš nije bilo drago jer u Australiji (gdje je Ivan Mate rođen - op.a.) nogomet nema toliki značaj. Nije zaslužio ovo, to je bio napad nožem u srce i to je za svaku osudu, a mi kao obitelj samo tražimo pravdu da bi mogli dalje nastaviti živjeti. Moj sin nikad nije imao niti je koristio bilo kakvo oružje, opasne predmete ili što slično - kazala je majka.

Nakon nje svjedočio je Ante Trogrlić (23) koji je kobne večeri bio konobar u lokalu "Reket". Ispričao je da je u kafiću odnosno prostoru udruge bio s prijateljem i dvije djevojke te da je u jednom trenutku došao Gusić Janjić sa svojim prijateljem. Sjeli su za stol s djevojkama te je Nikola pio pivo. Nakon nekog vremena Trogrliću je prijatelj rekao da pripremi piće jer dolazi još momaka, njih 25. Kad su došli, kazao je, dao im je piće, oni su platili, pjevali su i atmosfera je bila opuštajuća. No, u jednom je trenutku pokojni Blažević prepoznao Gusića Janjića i pitao ga znaju li se od prije.

- "Znam ja tebe, pribili smo te kad si diga nož na nas", rekao mu je Blažević, a ostali iz njegovog društva koji su bili unutar kafića, njih 15-ak, tražili su da se Gusić Janjić ispriča. Blažević je rekao: "Neka dođe, klekne ispred mene i sve ću mu oprostiti".

Gusić je rekao da će se ispričati sutra. Blažević se vratio za šank, no cijelo je vrijeme gledao prema Nikoli. Moram reći da je Nikola, nekih 40-ak minuta prije kobnog događaja, kad je već počelo to s Blaževićem, krenuo da će otići s prijateljem iz lokala, no Nikola Hasan je pošao za njim, nagovarao ga da se vrati, da će sve biti u redu, učinio je sve što je mogao da smiri situaciju - posvjedočio je Trogrlić. No, atosfera se nije smirila, a u jednom je trenutku Blažević došao do jedne od djevojaka koje su bile u društvu Gusića Janjića i tražio od nje da s mobitela pusti navijačke i dalmatinske pjesme što je ona i napravila jer se, kazao je, "vidilo da se pripala, počela se tresti". Gusić Janjić i njegov prijatelj su se, vidjevši da tenzije rastu, opet digli i krenuli otići, a tada je za njima iz lokala izašlo i 15-ak torcidaša među kojima je bilo i Blažević.

- Ništa nisam vidio šta se vani događalo, no čuo sam povike "drži ga, uhvati ga" i u jednom trenutku je netko viknuo: "Ubo ga je". Koliko se sjećam, Gusić Janjić cijelo vrijeme, od kad ga je Blažević prepoznao, nije pokazivao niti verbalnu niti fizičku agresivnost niti je poticao priču o tom događaju prije. A poznato mi je da se na Veliki petak sukobio momak prezimena Prološčić i pripadnici Torcide i to u prostoru kafića, a onda se sukob nastavio 200-njak metara dalje. Znam da se desetak torcidaša išlo obračunati s njim, a sat vremena poslije u kafić je došao Gusić Janjić sav krvav po glavi i rukama. Rekao mi je da je dolazio autom u Stobreč i da je vidio da njih desetak nekoga mlate i da se zato umiješao - posvjedočio je konobar Trogrlić.