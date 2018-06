Nož sa Zrća 'brusio' se još u Londonu: za tisućama Britanaca na Pag dolaze i njihovi dileri; S ubijenim Ugom bila je i djevojka, hoće li ona pomoći zadarskoj policiji?

Policija još uvijek istražuje okolnosti koje su dovele do ubojstva britanskog turista Uga Wilsona (26), zvanog Kraze, u srijedu oko 5.30 sati ispred noćnoga kluba "Kalypso", na plaži Zrće u Novalji.



Neslužbene informacije govore da je sukob između dviju skupina engleskih gostiju započeo unutar kluba, a završio se na platou ispred ulaza u klub.



S jedne strane našli su se ubijeni Ugo Wilson i druga dvojica ozlijeđenih britanskih gostiju, a na drugoj osumnjičeni 25-godišnjak, navodno Douglas C., također iz Velike Britanije, odnosno Londona, sa svojim prijateljima. Svi su oni bili gosti popularnog Hideout festivala koji se već deset godina održava na Zrću u lipnju.



'Nismo pronašli oružje kojim je usmrćen turist, ali do jutra ćemo imati dovoljno dokaza'



Tko je Ugo Wilson, Britanac ubijen na Zrću? 'Kraze' je imao problema sa zakonom, u medijima se spominjao kao član bande koja je sijala strah po Londonu



Mračne tajne najpopularnije hrvatske party destinacije: 'Svako ljeto bande engleskih dilera dolaze ovdje dilati drogu, poseban problem su baloni s plinom'



Za vrijeme festivala tisuće Britanaca dolazi na Pag, a zajedno s njima i njihovim DJ-evima stižu, kažu nam upućeni izvori, i njihovi londonski dileri drogom. Zbog toga su prve medijske informacije o razlogu ubojstva 26-godišnjeg Wilsona cijelu priču smjestile u kontekst obračuna londonskih bandi koje se bave preprodajom droge i koje su, navodno, tu praksu nastavile na Zrću.



No, tu tezu, plasiranu preko nekih medija u srijedu navečer, zamjenik glavnog ravnatelja policije Željko Prša nije mogao potvrditi, svrstavši ih u domenu običnih spekulacija. Istovremeno iz krugova zadarske policije, koja je aktivno uključena u istragu ubojstva, stižu informacije kako je sukob na Zrću preseljen iz Velike Britanije, odnosno kako je posljedica neriješenih odnosa među sukobljenim Britancima nastalih još u Londonu.



Poznato je da je Ugo izboden nožem najmanje pet puta i da je preminuo na mjestu događaja. Kako je napadač uspio ubiti njega i raniti dvojicu muškaraca iz Ugova društva, policija pokušava rekonstruirati na temelju snimki nadzornih kamera koje su zabilježile cijeli događaj.

Upravo je snimka nadzornih kamera ispred "Kalypsa" pomogla policiji u pronalaženju 25-godišnjeg sumnjivca koji, prema komentarima Ugovih prijatelja na Facebooku, dolazi iz južnog Londona.



– Ne mogu potvrditi informacije da je ovo bio sukob dviju dilerskih bandi. Još uvijek je rano govoriti o motivima i povodu ubojstva – kazao je Elis Žodan iz Stožera za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone 2018. godine.



Zadarska policija još je u srijedu obavila nekoliko informativnih razgovora s gostima iz Engleske koji su se zatekli na mjestu događaja. Na kraju dana nitko od njih nije bio osumnjičen, ali se krug mogućih počinitelja znatno suzio jer su kamere, navodno, vrlo jasno uspjele snimiti trenutak ubojstva. Osumnjičeni je tako i uhvaćen na aerodromu u Resniku pri pokušaju bijega iz Hrvatske, jer je za njim bila izdana službena tjeralica.



Dvadesetšestogodišnji Britanac koji je u sukobu zadobio teške tjelesne ozljede u četvrtak je oko podne prebačen s Jedinice za intenzivnu njegu na Odjel kirurgije Opće bolnice Zadar.



– Stanje teško ozlijeđenog muškarca poboljšano je, više nije životno ugrožen i u četvrtak oko podneva premješten je iz Jedinice intenzivnog liječenja na Odjel kirurgije – kazao je doktor Edi Karuc, zamjenik ravnatelja zadarske bolnice.



U sukobu je lakše ozlijeđen i 21-godišnjak iz Britanije, ali on je odmah nakon događaja medicinski zbrinut u Novalji.



Osumnjičeni 25-godišnjak u četvrtak je iz Resnika priveden na kriminalističko istraživanje u Policijsku postaju u Novalji. Uz kaznenu prijavu za ubojstvo u petak će biti priveden pritvorskom nadzorniku u Zadru, potom županijskom državnom odvjetniku te županijskom sucu istrage, koji će donijeti odluku o zadržavanju u istražnom zatvoru.