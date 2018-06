Zamjenik glavnog ravnatelja policije Željko Prša rekao je u četvrtak u Zadru da vjeruje kako će do petka ujutro biti prikupljeno dovoljno dokaza za kaznenu prijavu protiv osumnjičenog za ubojstvo i pokušaj ubojstva na Zrću iako za sad oružje nije pronađeno, te da očekuje da će mu biti određen istražni zatvor kako ne bi pobjegao.



"Pohvalno je da smo u roku od 28 sati uspjeli privesti osumnjičenika i da će za njega biti zatražen zatvorski pritvor jer mislimo da će pobjeći ako ga se pusti. Oružje za sada nije pronađeno, pretpostavljam da ga je odbacio i prikrio," kazao je Prša u četvrtak na konferenciji za novinare u Zadru nakon uhićenja osumnjičenog.



Tko je Ugo Wilson, Britanac ubijen na Zrću? 'Kraze' je imao problema sa zakonom, u medijima se spominjao kao član bande koja je sijala strah po Londonu



Rekao je da vjeruje da će se u zakonskom roku, sutra do 9.30 sati, uspjeti odraditi sve potrebne dokazne radnje koje se trenutačno provode: ispitivanje osumnjičenika, četiri ispitivanja svjedoka i dva prepoznavanja osumnjičenika osoba koje su sudjelovale u sukobu, lakše ozlijeđene osobe i još jednog sudionika koji nije ozlijeđen.



Osumnjičenik za ubojstvo Britanca na Zrću uhićen u Zračnoj luci Split!



Britanac osumnjičen za ubojstvo sunarodnjaka na ispitivanju u novaljskoj policiji; Pogledajte fotografiju privođenja na Pagu



"Vjerujemo da ćemo skupiti dovoljno dokaza uz snimke nadzorne kamere koje su jasne i nedvojbene da podnesemo kaznenu prijavu. Osumnjičenik će biti prepraćen pritvorskom nadzorniku u ličko-senjsku Policijsku upravu, a po nadležnosti Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru s kojim smo za ovo kazneno djelo ostvarili vrlo dobru suradnju," istaknuo je Prša te dodao da ne očekuje, prema svom kriminalističkom iskustvu, da će osumnjičenik previše reći.



"Pretpostavljam da će se braniti šutnjom. Inače, osumnjičenik ima gustu crnu, kraću kosu, ali nakon izvršenja djela izbrijao je glavu i na taj način želio je prikriti trag," rekao je.



Očekuje da će nadležno Županijsko državno odvjetništvo u Zadru za njega tražiti određivanje istražnog zatvora jer za to apsolutno postoje zakonske osnove. "Ako bude pušten, ako mu ne bude određen istražni zatvor, on će pobjeći, a postoji mogućnost i da utječe na svjedoke, smatra.



Novinare je zanimalo i je li u dosadašnjoj istrazi pronađeno oružje te je li poznat motiv.



"Oružje zasad nije pronađeno, ne znam što će biti u nastavku kriminalističke istrage, ali s obzirom na to da zasad nismo uspjeli identificirati sudionike s njegove strane, bojim se da će to biti dosta teško, pretpostavljam da je on oružje negdje odbacio, prikrio. Pokušat ćemo doći do adrese gdje je boravio na području Novalje ili apartmanskog naselja Gajac i tamo ćemo napraviti pretragu. U njegovoj osobnoj prtljazi oružja nema. O motivima ne mogu ništa reći, a bojim se da će to biti teško doznati. Bilo je nekakvo naguravanje i bit će da je u pozadini sukoba nešto daleko ozbiljnije od mrkih pogleda ili neke djevojke," rekao je Prša.



Potvrdio je da je osumnjičenog povezao motorist, ali ne vjeruje da je ta osoba bila uključena u sam događaj. "Vjerujemo da motorist nije znao što se prije dogodilo, naprosto mu je izašao ususret i povezao ga motorom," kazao je zamjenik glavnog ravnatelja policije, a na pitanje hoće li biti još uhićenih, rekao je da ta mogućnost postoji.



"Vidjet ćemo kako će se dalje razvijati kriminalističko istraživanje. Voljeli bismo doći i do drugih sudionika. Najvažnije je da smo uhitili ubojicu," rekao je Prša.



Osumnjičeni je poslijepodne prepraćen u policijsku postaju u Novalji.



Naši reporteri na mjestu ubojstva: 'Britanski gosti su raskalašeni i non stop drogirani. Čudimo se što se ovako nešto i prije nije dogodilo...'



Mračne tajne najpopularnije hrvatske party destinacije: 'Svako ljeto bande engleskih dilera dolaze ovdje dilati drogu, poseban problem su baloni s plinom'