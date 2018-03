Tukao se, razbijao po ćeliji, švercao mobitel... Evo kako su u šibenskom zatvoru kaznili zloglasnog Dokića koji je nedavno iza rešetaka prebio ubojicu legendarnog torcidaša

Mjesec dana samice te mjesec i pol dana zabrane primanja posjeta i pošte stegovna je mjera određena Igoru Dokiću (41), zvanom Medo, u Zatvoru u Šibeniku nakon četiri incidenta.



U dva izgreda napao je istražne zatvorenike, i to(25) i(36), zatim je zatečen kako se pokušava dokopati mobitela ubačenog na zatvorsku šetnicu, te je razbijao u svojoj ćeliji, pri čemu je razbio staklo na prozoru i izrezao šaku.Igor Dokić nalazi se u istražnom zatvoru nakon uhićenja u prosincu prošle godine zbog prijetnji pravosudnom policajcu na porti zatvora u Splitu.Prema optužnici, 2. prosinca oko 18 sati dovezao se mercedesom do ulaza na splitskim Bilicama te je kazao zatvorskom čuvaru: "Di si, smeće jedno, kad odlaziš u mirovinu?" Kada ga je policajac upitao zašto ga to zanima, Dokić je odgovorio: "Pazi se, nećeš dobro proći kad se sretnemo!" Uhićen je tri dana kasnije te je nad njim određen istražni zatvor zbog mogućnosti ponavljanja kaznenog djela. Dokić je smješten u Šibeniku te je tijekom tri mjeseca u istražnom zatvoru u četiri navrata izazvao nered, o čemu je pismenim putem obaviješten splitski sud.– Zatvor nas je obavijestio o svim incidentima i dao prijedlog za stegovnu mjeru za svaki slučaj posebno. Ukupno su određene tri stegovne mjere ograničenja posjeta i dopisivanja, u trajanju po 15 dana svaka – saznajemo od, glasnogovornice za kaznene predmete Općinskog suda u Splitu.Prvi izgred dogodio se u prosincu prošle godine, kada je Igor Dokić u šibenskom zatvoru napao Joška Božića Kudrića, koji se tamo nalazi dok nad njim na splitskom sudu traje postupak za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom(20) u prosincu 2015. godine. Za taj napad Dokić je kažnjen s 15 dana zabrane posjeta i dopisivanja.Polovinom veljače oko 16 sati na velikoj šetnici zatvora napao je, optuženog za ubojstvo torcidaša(23) u ljeto prošle godine ispred kafića u Stobreču. Napad je snimljen te je zabilježeno kako je Gusić Janjić stajao naslonjen na zid kraj telefona kada ga je Dokić udario šakom u glavu, nakon čega je pao na tlo.Liječnici su Gusiću Janjiću dijagnosticirali nagnječenje glave, ruke i koljena. Dokić je kazao kako zna da je Gusić Janjić u ćeliji s Joškom Božićem Kudrićem, koji ga okreće protiv njega te je oprezan, a tog je dana vidio kako on ima nešto u ruci pa se branio. Igor Dokić za taj je napad dobio još 15 dana zabrane primanja i slanja pošte te posjeta.Dva tjedna kasnije u svojoj je ćeliji, nakon što su im donijeli stvari naručene iz kantine, bacao predmete iz ćelije po hodniku, nakon čega je šakom razbio prozorsko staklo. Zbog razrezane ruke odvezen je u šibensku bolnicu, gdje su mu sanirali ozljedu.Dva dana kasnije s obližnje je zgrade na zatvorsku šetnicu ubačen najlonski smotuljak prema kojem je Igor Dokić krenuo uzeti ga unatoč naredbi pravosudnog policajca da ga ne uzima. Kada su mu policajci prišli, pokušao je baciti smotuljak izvan prostora šetnice, ali nije uspio te je u njemu nađen mobitel. Za posljednja dva incidenta dobio je još 15 dana uskrate posjeta i telefoniranja. Sve te mjere predložio je zatvor, a odobrio splitski sud, a osim njih je uprava zatvora u Šibeniku odlučila provesti nad Igorom Dokićem i internu mjeru boravka u samici.Odvjetnikkoji zastupa Igora Dokića, objasnio nam je da se uskrata posjeta i kontakata ne odnosi na pravne zastupnike.– Mjera se odnosi na obitelj, a ne na odvjetnika. Što se tiče samice, smatram da je mogla biti i druga, blaža mjera. Moj je klijent već dovoljno je u pritvoru i očekujem da će brzo izići – kazao nam je odvjetnik Gulišija.Prema optužnici za prijetnje, Igor Dokić može biti u istražnom zatvoru najdulje šest mjeseci, znači do lipnja ove godine. U međuvremenu je i optužen te je predmet dodijeljen sucuna Općinskom sudu u Splitu, koji će ubrzo zakazati početak glavne rasprave. Osim tog postupka, na istom je sudu nad njim u tijeku i postupak zbog bježanja s heroinom i gaženja stopala policajcu u lipnju 2016. godine. Već je u tom postupku u travnju prošle godine osuđen na tri godine zatvora, ali početkom ove godine Županijski sud u Puli presudu je ukinuo i naložio novo suđenje.