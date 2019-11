I Hrvatski Telekom diže cijene usluga, iako su nedavno rekli da to nemaju u planu! Provjerili smo koliko će poskupjeti pojedini paketi

Dva mjeseca nakon što je tvrtka A1 podigla cijene korisnicima svojih fiksnih usluga, i to za 20 kuna mjesečno, na poskupljenje se odlučio i Hrvatski Telekom.

Ovaj je teleoperater podigao cijene svim svojim MaxTV paketima, to jest 2D ili 3D paketima u kojima kombiniraju internet, televiziju ili telefon, i to za 30 kuna mjesečno kad su u pitanju korisnici koji nemaju ugovornu obvezu, kao i oni koji je imaju, ali koriste isključivo MAX Premium paket.

Treba napomenuti kako cijena ostaje ista onim potrošačima koji su još uvijek pod ugovornom obvezom za određeni MAX paket, dok su oni kojima je ta obveza netom istekla (a nisu na vrijeme reagirali) veće račune dobili u studenom, za potrošnju u listopadu.

Ono što je zanimljivo jest da su nam koncem srpnja iz HT-a tvrdili kako nemaju u planu skoro povećanje cijena svojih usluga budući da smo ih pitali hoće li se i oni, kao jedan od vodećih teleoperatera, povesti za primjerom tvrtke A1.

– Hrvatski Telekom u ovom trenutku ne planira mijenjati cijene svojih redovnih ponuda te nemamo praksu komentirati poslovne poteze trećih strana – poručili su nam 31. srpnja iz HT-a.

Podsjetimo kako je A1 poštedio poskupljenja dio svojih najlojalnijih korisnika 3D paketa. U HT-u, kako doznajemo, ni dugogodišnji korisnici MAX Premium paketa neće dobiti povoljniju cijenu (to jest, neće ostati na istoj koju su plaćali) nakon što im istekne ugovorna obveza.

– Željeli bismo objasniti kako prilikom potpisivanja ugovorne obveze općenito korisnici ostvaruju određene popuste koji ne moraju biti važeći i nakon isteka ugovorne obveze, odnosno mogu se promijeniti nakon isteka ugovora. Kada je riječ o MAX paketima, cijena se mijenja isključivo za korisnike koji nemaju ugovornu obvezu, odnosno za one kojima je ugovorna obveza istekla. Korisnici koji ne žele produljiti ugovornu obvezu, odnosno žele koristiti ostale MAX pakete iz ponude bez ugovorne obveze plaćaju 30 kuna više u odnosu na korisnike koji se odluče na njihovo korištenje s ugovornom obvezom – objašnjavaju iz Odjela za korporativne komunikacije HT-a.

Primjera radi, korisnicima MAX Premium paketa, koji uključuje internet, televiziju i telefon, cijena s 324 kune mjesečno skače na 354 kune.

Riječ je o onim korisnicima koji planiraju potpisati ugovornu obvezu s HT-om (ili nastaviti dosadašnju), dok je za one druge, koji se ne žele obvezati na lojalnost prema HT-u, poskupljenje još osjetnije, odnosno iznosi 60 kuna mjesečno. Njih će Premium paket ubuduće, dakle, koštati 384 kune.

– Poskupljenje MAX Premium paketa posljedica je smanjenja popusta koji su korisnici ostvarivali te usklađivanja cijena sadržajem najbogatijeg paketa s ostalim HT-ovim MAX paketima koji su trenutno u ponudi. I nakon promjene cjenika, MAX Premium paket i dalje ostaje najkonkurentnija ponuda na domaćem tržištu kroz koju korisnicima nudimo najbolji i najbogatiji fiksni paket. Primjera radi, na raspolaganju im je osnovni MAXtv paket s više od 100 TV programa, te četiri dodatna TV paketa koji uključuju sav sportski sadržaj, vrhunske filmske kanale, dokumentarce, glazbu, kao i MAXtv to go, Pickbox NOW te snimalicu – opravdavaju svoj potez iz HT-a.

Kako bilo, na korisnicima je da odluče ostaju li, bez obzira na ovo poskupljenje, vjerni Hrvatskom Telekomu. Svi oni kojima je istekla ugovorna obveza, a ne žele plaćati skuplju uslugu za koju smatraju da nije ništa bolja nego postojeća, mogu ionako uvijek bez plaćanja penala prijeći drugom operateru.