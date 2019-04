Zgodna ruska učiteljica Tatjana zbog uske haljine dobila otkaz, Ministarstvo obrazovanja hitno šalje inspekciju, pogledajte seksi fotografije kolegica kojima su joj dale podršku

👩🏼‍🏫Прощай, Школа! «Прошу уволить меня по собственному желанию» - заявление с таким текстом вчера легло на стол директора 😍Жизнь приносит нам перемены, чаще всего кардинальные Сменить место жительства, место работы «Почему? Как вы могли? А как же дети?» Смогла, потому что работа в школе, кроме радости дарить знания, дарит ещё и разочарование в современной системе образования, в методике, в бюрократии, наконец, во взаимоотношениях с руководством, требующим сделать из ребёнка дисциплинированного робота по ФГОС В моей жизни навсегда останется бесконечная любовь к детям, к моим прекрасным пятиклашкам, и возможность реализовать себя в работе с подрастающим поколением, но уже не в рамках школьного курса истории.

