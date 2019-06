Happiness is... a cold shower in the garden after running in real hot weather! 😄💦 Mir ist es ehrlich gesagt ja viel zu heiß zur Zeit. Vor allem zum Laufen. Wenn morgens um halb sechs das Thermometer schon über 20 Grad anzeigt, dann bin ich echt raus. 🥵 Aber heute Morgen war die Lauflust dann doch zu groß - und die Belohnung für die Hitzemeilen gabs zurück zuhause im Garten. Den Trick hab ich mir übrigens bei @andreadiethers und @janerikkruse abgeschaut. Mehr Erfrischung geht nicht! 🥳 Probierts mal aus! _______________________________________ #werbung #advertising #ASICSFrontRunner #ASICSFrontRunnerGermany #refreshment #hotweather #morningrunner #earlybird #toohotforme #summervibes #gardenshower #splishsplash #runkeeper #runningaddict #nevernotrunning #happytime

A post shared by Eva (@eva.runs) on Jun 26, 2019 at 9:52am PDT