Liječnik koji je savjetovao predsjednike naveo je popis stvari koje trebate izbjegavati kako bi 'pobjegli' karcinomu: preporuke su tako jednostavne, a mogu vam spasiti život

Poznati liječnik i spisatelj Mark Hyman koji je bio savjetnik i američkim predsjednicima medijima je otkrio kako s eon trudi da ne dobije rak.

Doktor Hyman smatra da je za početak potrebno da odbacimo konzumaciju šećera.

Naime, svake godine prosječan Amerikanac pojede u prosjeku oko 69 kilograma šećera i 66 kilograma brašna, dok je na svijetu 1,7 milijardi gojaznih, što u većini slučajeva dovodi do pojave karcinoma, navodi magazin Azra.

Šećer osim što deblja potiče i druge mehanizme koiji dovode do upala, bolesti, te u konačnici i raka. Šećer osim u slatkišima, nalazimo i u voću (fruktoza) pa je dio voća potrebno zamijeniti neškrobastim povrćem (kupus, salate, krastavci, tikvice...).

Posebnu pažnju Hyman posvećuje brizi crijeva. Crijevna mikrobiota, odnosno skup mikroorganizama, ne utječe samo na rad probavnog i imunološkog sistema, već je povezan sa svim organima našeg tjela, čak i mozgom. Kako bi potakli obnavljanje crijevne mikroflore trebalo bi jesti jogurte i kiseli kupus. Za crijeva su posebno blagotvorni temeljci od kostiju (dugotrajno kuhanje telećih i kokošjih kostiju), a što možete napraviti prema ovom receptu OVDJE.

Hyman napominje i da se broj ljudi koji su osjetljivi na gluten se povećava svake godine, pa i iz tog razloga trebamo što više zaobilaziti pekare.

Konzumiranje pšeničnih i mliječnih proizvoda u velikoj mjeri može dovesti do pojave alergija što ponovo dovodi do različitih oboljenja, a svako od njih vrlo lako može da preraste u neki od oblika karcinoma, navodi Azra.

Taj liječnik dodaje i kako nikada ne bismo smjeli ignorirati upale, koje za sobom nose viruse i infekcije. Ukoliko se upala ne primjeti i ne liječi na vrijeme, dolazi do kroničnih oboljenja.

Na kraju, doktor Hyman ističe da je bijeg” u prirodu sjajan način da se sklonimo od svakodnevnog izlaganja otrovnim plinovima iz automobila i raznim drugim toksinima.

Ovu su savjeti i nekih drugih liječnika, znanstvenika, te raznih zdravstvenih publikacija:

- Liježite i budite se svaki dan u isto vrijeme.

- Prije jutarnje kave popijte čašu mlake vode. Pokazalo se, inače, da je najbolja “turska kava” koje ne bi trebalo piti više od dvije-tri šalice dnevno.

- Iz prehrane izbacite sve iz pekare: obična krafna puna je e-brojeva, od kojih su neki i na crvenoj listi.

- Čitajte deklaracije. Izbjegavajte sve s pojačivačima okusa, konzervansima tipa nitriti, umjetnim bojama i slično. Nitriti ometaju transport kisika u krvi; akutnu toksičnost pokazuju u količinima oko 0,5 grama.

- Barem četiri puta tjedno vježbajte: tjelovježba odgađa osteporozu i propadanje mišića, popravlja raspoloženje i opću kvalitetu života, stabilizira hormonsku sliku i krvni tlak, prevenira nekoliko vrsta karcinoma...

- Izbjegavajte ljude koji vas iscrpljuju, takozvane “energetske vampire”. Druženje s njima dugoročno može dovesti i do posljedica za vaše fizičko i psihičko zdravlje.

- Deseci studija su ukazale da nabavljanje kućnog ljubimca i briga za njega smanjuje anksioznost i depresiju, kod djece povećava empatiju i daje im bolji imunitet.

- Ako volite slatkiše, izbjegavajte one koje u sebi imaju palmina ulja. Dokazano je da ono i te kako može naškoditi ljudskom zdravlju.

- Ne treba detaljno objašnjavati koliko pušenje šteti zdravlju. Najbolji savjet je - prestanite pušiti odmah; među tisućama studija nema ni jedne koja bi ukazala na povoljni utjecaj udsanja duhanskog tima i stotina otrovnih tvari s njim.

- Usvojite naviku pijenja čajeva. Zeleni i crni čaj imaju katehine, moćne antioksidanse koje štite organizam od slobodnih radikala.

- Znanstvenici iz Bostona utvrdili su da nepušači koji ne jedu fast food i izbjegavaju colu u prosjeku žive između šest i 10 godina duže. Naime, šećer iz cole deblja, uzrokuje probleme s metabolizmom, krvnim tlakom, kolesterolom, peciva su puna bijelog brašna i aditiva.

- Ljudi koji su u sretnom braku žive duže. Oni u nesretnom braku trebali bi se razvesti i postati samci. Brak u kojem ima agresije, neslaganja ili nasilja povećava razine stresnih hormona, a ljudi su općenito bolesniji i prije umiru.

- Kad prijeđete “okrugle” godine - tridesetu, posebice četrdesetu, napravite temeljit zdravstveni pregled. I to internistički pregled, UZV srca, kompletnu ginekološku obradu, PAPA test, ginekološki UZV, MR screening abdomena, UZV abdomena i zdjelice, UZV prostate, mamografiju/UZV grudi, laboratorijske pretrage - KKS, sedimentacija, CRP, glukoza, kalcij, kreatinin, urati, lipidogram (kol, TG, HDL, LDL), jetrene probe (AST, ALT, AP, GGT), željezo, urin - kompletan, stolica na okultno krvarenje (3X), H.Pylori - ag u stolici, TSH, PSA i po potrebi druge markere.

- Dojite svoje dijete. Žene koje su to činile smanjile su rizik od karcinoma i srčanih bolesti, a dijete će biti zdravije i duže će živjeti.

- Jedite bademe. Iako kalorični (na 100 grama imaju 579 kalorija), jako su nutritivni, bogati mastima i proteinima. Dobro čine srcu, krvnim žilama, mozgu i smanjuju rizik od dijabetesa.

- Meso pecite na svinjskoj masti i koristite je u kolačima. Nema dokaza da šteti tijelu; mast je stabilna na visokim temperaturama, ne pretvara se u kancerogene produkte.

- Jedite mahune. Imaju fosfora, magnezija, željeza, cinka, bakra i vlakana, dakle sve potrebno za urednu stolicu i jak imunitet.

- Ako volite kruh, pecite ga sami i to po mogućnosti od integralnog brašna. Kruh u zadnje vrijeme dolazi u smrznutom obliku iz inozemstva, a onda ga se u Hrvatskoj samo ispeče. Neki od njih puni su aditiva.

- Jedite bijeli i crveni luk, u svim kombinacijama. Ima fosfora i magnezija, bogat je izvor vitamina K. Bijeli luk je odavno u narodu poznat kao prirodni antibiotik.

- Jedite jogurte i druge probiotike, poput domaćeg kefira koji možete i sami raditi doma, a zrnca možete pronaći na raznim Facebook grupama.

- I crveni grejp se našao na popisu najhranjivijih namirnica. Pun je karotenoida (djeluju protuupalno) i likopena (smanjuje rizik nastanka raka prostate i nekih drugih vrsta karcinoma).

- Ljudi koji jedu ribu s puno omega 3 masnih kiselina žive u prosjeku nekoliko godina duže. Sve vrste jadranske ribe odlične su za zdravlje; među najblagotvornijima su srdela i brancin. Ostale ribe koje su se našle na popisu 100 najnutritivnijih namirnica su haringa, tuna i bakalar.

- Kreme za sunce koristite rijetko i to kada se izlažete intenzivnom ljetnom suncu; mogu sadržavati sastojke nepovoljne za zdravlje. Smanjite količinu šminke, deodoransa, antiperspiranata - svi oni sadrže parabene i druge kemijske spojeve koji, ako im se dugotrajno izlažemo, mogu imati štetne posljedice.

- Magnezij. Tijelo je, kaže stručnjakinja Katherine Czapp, teško u današnje vrijeme opskrbiti dostatnom količinom magnezija, čak i dobro uravnoteženom, cjelovitom prehranom. Njegov nedostak izaziva tridesetak ozbiljnih stanja, od depresije, nesanice, metaboličkih problema do osteoporoze. Možete u ljekarni radi nadokande kupiti magnezij citrat ili klorid.

- Kupujete li stan, kupite ga dalje od cesta i ispušnih plinova automobila, jer dugotrajno izlaganje tim plinovima također je rizik za zdravlje. Buka također utječe na kvalitetu života.

- Ljudi koji kuhaju svoje obroke doma žive deset godina duže od onih koji jedu vani. To je prvenstveno povezano s kvalitetom namirnica.

- Izbjegavajte dizalo - koristite stepenice, hodajte, prošetajte i tijekom pauze na poslu. Ako to redovito radite, dnevno ćete potrošiti 300 do 400 kalorija i dugoročno u godini dana izgubiti do desetak kilograma te za 15 posto smanjiti rizik od srčanog udara i prijevremene smrti.

- U Hrvatskoj od raka crijeva godišnje umire oko 1500 osoba, a on je jedan od karcinoma koji se, ako se na vrijeme utvrdi, najlakše liječi. Muškarci i žene stariji od 40 godina trebali bi uraditi kolonoskopiju.

- U posljednje vrijeme pojavljuju se studije koje povezuju vruće napitke (kava, čaj, juhe) s rakom jednjaka. Stoga, pijte tople, a ne vruće napitke.

- Neke studije navode da možete prepoloviti rizik od raka mjehura za čak 50 posto ako pijete dovoljno vode, jer voda ispire toksine.

- Sami pregledajte madeže, spolne organe, svaku promjenu u vidu bradavica, crvenila prijavite liječniku. Žene bi trebale redovito pregledavati grudi, muškarci testise.

- Istraživanja govore da su pacijenti tek u drugom, pa i trećem liječničkom mišljenju utvrdili svoju dijagnozu. Ako liječnik kaže da vam nije ništa, a vas i dalje boli - potražite drugo (treće) mišljenje.

- Mesne i druge prerađevine (salame, kobasice, paštete) , gazirana pića i grickalice hrana su povezana s najmanje 12 posto većim rizikom od karcinoma, pokazala je francuska studija rađena na 105.000 odraslih koji su bilježili unos 3300 različitih namirnica.

- Jaja su dobra i može ih se jesti svaki dan. Jedno do dva dnevno imaju nebrojeno benefita za cijeli organizam. Najbolje ih je jesti ujutro jer zbog velikog udjela kvalitetnih proteina i masti dugo drže sitima.