Ovo bi svi trebali zalijepiti na frižider! Kako čitati etikete s E-brojevima? Donosimo detaljan vodič kroz najopasnije aditive u hrani, mnogi od njih su kancerogeni

Ovisno o utjecaju na ljudsko zdravlje, hrvatski stručnjaci su izdvojili bezopasne aditive, ali i one na koje bi trebalo obratiti pozornost.

Popis su izradili naši stručnjaci (inženjeri medicinske biokemije, liječnici, kemičari...), okupljeni u Savjetovalištu za E-brojeve.

Ove dolje aditive bi trebalo svakako izbjegavati jer su pokusi na životinjama pokazali da neki od njih imaju kancerogena svojstva, drugi kod ljudi mogu izazvati alergije, neurodermatritise, neki škode djeci, treći mogu potaknuti astmu...

U prvom dijelu teksta navest ćemo sve aditive koje po preporukama hrvatskih stručnjaka treba izbjegavati, a u drugom dijelu ćemo poimenice o svakome od njih napisati kako djeluje i što može uzrokovati.

Ovo su E-brojevi koje bi trebalo uzbjegavati. Na deklaraciji namirnice najčešće piše samo E-broj, ali ne i njegov puni naziv.

– E102 Tartrazin

– E104 Kinolinsko žuto, Quinoline Yellow

– E110 Sunset žuto FCF, Sunset Yellow FCF, Orange S

– E122 Azorubin, Azorubine, Carmoisine

– E123 Amarant, Amaranth

– E124 Košenil crveno A, Ponceau 4R, Cochineal red A

– E129 Allura crveno AC, Allurared AC

– E131 Patent plavo V, Patentblue V

– E132 Indigotin, Indigotine

– E133 Briljant plavo FCF, Brillantblue FCF

– E142 Zeleno S, Green S

– E151 Briljant crno BN, Brillantblack BN

– E154 Smeđe FK, Brown F

– E155 Smeđe HT, Brown HT

– E173 Aluminij

– E180 Litolrubin BK, Litholrubin BK

– E210 Benzojeva kiselina

– E211 Natrijev benzoat

– E212 Kalijev benzoat

– E213 Kalcijev benzoat

– E214 Etil p-hidroksibenzoat

– E215 Natrijev etil p-hidroksibenzoat

– E218 Metil p-hidroksibenzoat

– E219 Natrijev metil-p-hidroksibenzoat

– E239 Heksametilentetramin

– E242 Dimetil-dikarbonat

– E249 Kalijev nitrit

– E250 Natrijev nitrit

– E284 Borna kiselina

– E285 Natrijev tetraborat (boraks)

– E338 Fosforna kiselina

– E339 Natrijevi fosfati

– E340 Kalijevi fosfati

– E341 Kalcijevi fosfati

– E343 Magnezijevi fosfati

– E407 Karagenan

– E407a Pročišćena morska alga Eucheuma (PES)

– E385 Kalcijev dinatrijev etilendiamintetraacetat (kalcijev dinatrijev EDTA)

– 442 Amonijev fosfatid

– E444 Saharoza-acetat-izobutirat

– E445 Glicerolni esteri iz smola drveta

– E450 Difosfati i pirofosfati

– E451 Tripolifosfati

– E452 Polifosfati

– E476 Poliglicerol-poliricinoleat

– E512 Kositrov (II) klorid

– E620 Glutaminska kiselina

– E621 Natrijev glutamat

– E622 Kalijev glutamat

– E623 Kalcijev glutamat

– E624 Amonijev glutamat

– E625 Magnezijev glutamat

– E950 Acesulfam K

– E951 Aspartam

– E952 Ciklaminska kiselina i njezine natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

– E954 Saharini i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

– E961 Neotam

– E962 Sol aspartam i acesulfama

Gore navedene aditive možete nalijepiti na frižider, pa ih samo usprediti s E-brojem koji se nalaži na pakiranju vaše namirnice iz trgovine, a dolje navodimo konkretni opis kako navedeni aditivi mogu djelovati:

BOJILA

E102 Tartrazin - Sintetsko žuto azo-bojilo. Dobiva se kemijskom sintezom, reakcijom diazokopuliranja. Može izazvati alergiju kod osoba koje su osjetljive na salicilnu ili benzojevu kiselinu (E210) kao i kod onih koji boluju od astme. Moguće su smetnje disanja, osip na koži, smetnje vida. U kombinaciji s benzojevom kiselinom (E210) može izazvati sindrom hiperaktivnosti kod djece. Odlukom Europskog parlamenta koja je od 2010. godine obvezujuća za sve zemlje članice Europske unije, na deklaraciji namirnica kojima je dodano jedno od sljedećih bojila: E102, E104,E110, E122, E124, E129, mora stajati upozorenje: „Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece”. Izbjegavati!

E104 Kinolinsko žuto, Quinoline Yellow - Umjetno žuto bojilo, natrijeva sol disulfonske kiseline. Istraživanja su pokazala da može izazvati alergiju i dermatitis, a na njegovo djelovanje posebno su osjetljive osobe koje boluju od alergija i astme. U kombinaciji s benzojevom kiselinom (E210) može uzrokovati sindrom hiperaktivnosti kod djece. Odlukom Europskog parlamenta koja je od 2010. godine obvezujuća za sve zemlje članice Europske unije, na deklaraciji namirnica kojima je dodano jedno od sljedećih bojila: E102, E104, E110, E122, E124, E129, mora stajati upozorenje: „Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece”. Izbjegavati!

E110 Sunset žuto, Sunset Yellow FCF, Gelborange S - Umjetno narančasto bojilo iz skupine azo-bojila. Istraživanja su pokazala da može izazvati alergijske reakcije (urtikarija, rinitis), posebno kod osoba koje su osjetljive na salicilnu i benzojevu kiselinu (E210). Može utjecati na nastajanje neurodermitisa i astme. U pokusima na životinjama ustanovljena je pojava raka bubrega. U kombinaciji s benzojevom kiselinom (E210) može uzrokovati sindrom hiperaktivnosti kod djece. Odlukom Europskog parlamenta koja je od 2010. godine obvezujuća za sve zemlje članice Europske unije, na deklaraciji namirnica kojima je dodano jedno od sljedećih bojila: E102, E104, E110, E122, E124, E129, mora stajati upozorenje: „Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.” Izbjegavati!

E122 Azorubin, Azorubine, Carmoisine - Umjetno crveno bojilo iz skupine azo-bojila. Istraživanja su pokazala da može izazvati alergiju, urtikariju i rinitis, posebno u osoba osjetljivih na salicilnu i benzojevu kiselinu (E210). Pretpostavlja se također da može utjecati na nastajanje neurodermitisa i astme. U kombinaciji s benzojevom kiselinom (E210) može uzrokovati sindrom hiperaktivnosti u djece. Odlukom Europskog parlamenta koja je od 2010. godine obvezujuća za sve zemlje članice Europske unije, na deklaraciji namirnica kojima je dodano jedno od sljedećih bojila: E102, E104, E110, E122, E124, E129, mora stajati upozorenje: „Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.”Izbjegavati!

E123 Amarant, Amaranth - Sintetsko crveno bojilo iz skupine azo-bojila. U pokusima na životinjama ustanovljeno je da može uzrokovati stvaranje bubrežnih kamenaca i inducirane pobačaje. Istraživanja su pokazala da može uzrokovati alergiju, urtikariju i rinitis, posebno u osoba koje su osjetljive na salicilnu i benzojevu kiselinu. Sumnja se da poput ostalih azo-bojila može uzrokovati sindrom hiperaktivnosti kod djece. Izbjegavati!

E124 Košenil crveno A, Ponceau 4R, Cochenille red A - Umjetno crveno bojilo i skupine azo-bojila. Na temelju kemijske srodnosti s azo-bojilima pretpostavlja se da može izazvati alergiju, posebno ako je riječ o osobama osjetljivima na salicilnu ili benzojevu kiselinu (E210) ili onima koje boluju od astme. U kombinaciji s benzojevom kiselinom (E210) može uzrokovati sindrom hiperaktivnosti u djece. Odlukom Europskog parlamenta, koja je od 2010. godine obvezujuća za sve zemlje članice Europske unije, na deklaraciji namirnica kojima je dodano jedno od sljedećih bojila: E102, E104, E110, E122, E124, E129, mora stajati upozorenje: „Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.” Izbjegavati!

E129 Allura crveno AC, Allurared AC - Umjetno crveno azo-bojilo. Na temelju kemijske srodnosti s azo-bojilima pretpostavlja se da u osjetljivih osoba može uzrokovati alergiju, posebno u osoba osjetljivih na salicilnu i benzojevu kiselinu (E210) ili u onih koje boluju od astme. U kombinaciji s benzojevom kiselinom (E210) može uzrokovati sindrom hiperaktivnosti u djece. Odlukom Europskog parlamenta, koja je od 2010. godine obvezujuća za sve zemlje članice Europske unije, na deklaraciji namirnica kojima je dodano jedno od sljedećih bojila: E102, E104, E110, E122, E124, E129, mora stajati upozorenje: „Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.” Izbjegavati.

E131 Patent plavo V, Patentblue V - Umjetno plavo bojilo. Za dobivanje zelenih, ljubičastih ili smeđih tonova kombinira se ostalim umjetnim bojilima. Pojedina znanstvena istraživanja pokazuju da može uzrokovati mučninu i utjecati na snižavanje krvnoga tlaka. U organizmu se ne razgrađuje, nego se najvećim dijelom izlučuje u nepromijenjenu obliku. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!

E132 Indigotin, Indigotine - Umjetno plavo bojilo. Znanstvena istraživanja provedena na laboratorijskim miševima pokazala su da se indigotin uz prisutnost natrijeva nitrita pregrađuje u kancerogene nitrozamine. Istovremeno konzumiranje suhomesnatih proizvoda (npr.salame) i indigotinom obojenih slatkiša ili likera jedna je od mogućih nepovoljnih kombinacija. Sumnja se da može uzrokovati alergijske reakcije. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!

E133 Briljant plavo FCF, Brillant blue FCF - Umjetno plavo bojilo. Za dobivanje zelenih, ljubičastih ili smeđih tonova kombinira se s drugim dopuštenim umjetnim bojilima. U organizmu se ne razgrađuje, nego se izlučuje u nepromijenjenu obliku. Iako se smatra bezopasnim, sumnja se da može uzrokovati alergijske reakcije. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!

E142 Zeleno S, Green S - Umjetno zeleno bojilo. Nedovoljno je ispitano, pa konačna procjena učinaka još nije moguća. U organizmu se ne razgrađuje, nego se izlučuje u nepromijenjenu obliku. Izbjegavati!

E151 Briljant crno BN, Brillantblack BN - Umjetno crno bojilo iz skupine azo-bojila. Na temelju kemijske srodnosti s azo-bojilima pretpostavlja se da u osjetljivih osoba može izazvati hiperkinetički sindrom te alergije, posebno u osoba osjetljivih na salicilnu ili benzojevu kiselinu (E210), te u osoba koje boluju od astme. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!

E154 Smeđe FK, Brown FK - Umjetno smeđe bojilo, mješavina različitih azo-bojila. Na temelju kemijske srodnosti s azo-bojilima pretpostavlja se da u osjetljivih osoba može izazvati hiperkinetički sindrom i alergije, posebno u osoba osjetljivih na salicilnu ili benzojevu kiselinu (E210) te u onih koje boluju od astme. Pokusi na životinjama upućuju na to da velike koncentracije toga bojila ili spojevi koji nastaju njegovom razgradnjom u organizmu mogu dovesti do oštećenja unutarnjih organa. EFSA je preispitala sigurnost ovog bojila i zaključila da zbog nepotpunosti toksikoloških podataka ne može dati konačnu ocjenu njegove sigurnosti. Izbjegavati!

E155 Smeđe HT, Brown HT - Sintetsko smeđe bojilo. Na temelju kemijske srodnosti s azo-bojilima pretpostavlja se da u osjetljivih osoba može izazvati hiperkinetički sindrom i alergije, posebno kod onih koji su osjetljivi na salicilnu i benzojevu kiselinu (E210) ili boluju od astme. U istraživanjima na eksperimentalnim životinjama utvrđeno je da se pri velikim koncentracijama nakuplja u unutarnjim organima, posebno u bubrezima i limfnim organima. EFSA je preispitala sigurnost ovog bojila. Ispitivanja na životinjama pokazala su da dugoročna izloženost dozama manjima od onih koje su se primjenjivale u dosadašnjim istraživanjima ima štetne posljedice, kao npr. smanjeni porast tjelesne težine pokusnih životinja. Stoga je predloženo da se prihvatljivi dnevni unos tog bojila s 3 mg smanji na 1,5 mg po kilogramu tjelesne težine. Znanstveni odbor EFSA-e smatra da odrasli i djeca koji svakodnevno troše veće količine hrane i napitaka obojenih tim bojilom lako mogu prekoračiti i ovaj novi, smanjeni prihvatljivi dnevni unos. Izbjegavati!

E173 Aluminij - Prirodno srebrnosivo bojilo. U zdravih ljudi izlučuje se putem bubrega, ali kod bubrežnih bolesnika može doći do nakupljanja aluminija u organizmu. Postoje znanstvene indikacije da bi spojevi aluminija mogli biti među uzročnicima Alzheimerove bolesti. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!

E180 Litolrubin BK, Litholrubin BK - Umjetno crveno bojilo. Na temelju kemijske srodnosti s azo-bojilima pretpostavlja se da u osjetljivih osoba može izazvati hiperkinetički sindrom i alergije, posebno u osoba koje su osjetljive na salicilnu ili benzojevu kiselinu (E210) ili koje boluju od astme. Izbjegavati!

KONZERVANSI

E210 Benzojeva kiselina - Prirodno sredstvo za konzerviranje. Prisutna je prirodno u mnogim vrstama voća, čak i u medu, jogurtu, kiselom mlijeku i siru. Proizvodi se oksidacijom iz toluena. Ima anitbakterijska svojstva. Benzojeva kiselina i njezine soli mogu izazvati alergijske i pseudoalergijske reakcije u osoba koje boluju od astme i koje su osjetljive na salicilnu kiselinu. U pokusima na životinjama pri konzumiranju velikih količina (više od 25 mg/kg tjelesne težine) primijećene su pojave grčeva, smetnje probavnog sustava, te oštećenja živčanog sustava. Znanstvena istraživanja pokazuju da u kombinaciji s azo-bojilima može uzrokovati sindrom hiperaktivnosti i poremećaj pažnje u djece. Dokazano je da interakcijom benzojeve kiseline i njezinih soli benzoata (E211, E212 i E213) s askorbinskom kiselinom (E 300) u osvježavajućim pićima nastaje karcinogeni benzen, i to u koncentracijama iznad 1 milijarditog dijela (1 ppb) što je maksimalna dozvoljena granica za benzen u vodi za piće. Stoga je potrebno izbjegavati sokove i pića u kojima se askorbinska kiselina nalazi u kombinaciji s benzojevom kiselinom ili benzoatima. Iako se smatra bezopasnom, konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!

E211 Natrijev benzoat - Umjetno sredstvo za konzerviranje. Natrijeva sol benzojeve kiseline (E210). Proizvodi se kemijskom sintezom iz benzojeve kiseline. Iako se smatra bezopasnim, konzumiranje nije preporučljivo. Vidi E210. Izbjegavati! Dopuštena upotreba: kao E210.

E212 Kalijev benzoat - Sintetsko sredstvo za konzerviranje. Kalijeva sol benzojeve kiseline (E210). Proizvodi se kemijskom sintezom iz benzojeve kiseline. Iako se smatra bezopasnim, konzumiranje nije preporučljivo. Vidi E210. Izbjegavati!

E213 Kalcijev benzoat - Sredstvo za konzerviranje. Kalcijeva sol benzojeve kiseline (E210). Proizvodi se kemijskom sintezom iz benzojeve kiseline. Iako se smatra bezopasnim, konzumiranje nije preporučljivo. Vidi E210. Izbjegavati! Dopuštena upotreba: kao E210.

E214 Etil p-hidroksibenzoat - Umjetno sredstvo za konzerviranje. Ester p-hidroksibenzojeve kiseline pripada skupini parabena, a poznat je i kao etil-paraben. Proizvodi se kemijskom sintezom. Često se kombinira s benzojevom i/ili sorbinskom kiselinom. U pokusima na životinjama ustanovljeno je da djeluje omamljujuće te da može utjecati na širenje krvnih žila i pojavu grčeva. Utvrđeno je da u pojedinačnim slučajevima može uzrokovati alergijske i pseudoalergijske reakcije. Etil-paraben se u organizam apsorbira učinkovito putem kože ili probavnoga trakta, a izlučuje se bubrezima nakon hidrolize u p-hidroksibenzojevu kiselinu, bez značajnije akumulacije. Ne posjeduje akutnu toksičnost, ali u osjetljivih ljudi može uzrokovati alergijske i pseudoalergijske reakcije. Pojedinačna znanstvena istraživanja pokazuju da parabeni posjeduju kancerogena svojstva i endokrinu aktivnost te da mogu štetno djelovati na reproduktivne funkcije, fetalni razvoj te na razvoj raka dojke. Opravdanost česte upotrebe parabena danas je vrlo kontroverzna, te još nije dovršena konačna procjena njihove sigurnosti i/ili moguće toksičnosti. Vidi E210. Izbjegavati!

E215 Natrijev etil p-hidroksibenzoat - Umjetno sredstvo za konzerviranje. Proizvodi se kemijskom sintezom iz benzojeve kiseline. Vidi E210 i E214. Izbjegavati! Dopuštena upotreba: Kao E214.

E218 Metil p-hidroksibenzoat - Umjetno sredstvo za konzerviranje. Derivat benzojeve kiseline iz skupine parabena, poznat i kao metil-paraben. Proizvodi se kemijskom sintezom. Vrlo često se upotrebljava u kozmetičkim i farmaceutskim pripravcima.Vidi E210 i E214. Izbjegavati! Dopuštena upotreba: Kao E214.

E219 Natrijev metil-p-hidroksibenzoat - SUmjetno sredstvo za konzerviranje. Proizvodi se kemijskom sintezom iz benzojeve kiseline. Vidi E210 i E214. Izbjegavati! Dopuštena upotreba: Kao E214.

E239 Heksametilentetramin - Umjetno sredstvo za konzerviranje poznato kao i heksamin. Proizvodi se kemijskom sintezom iz amonijaka i formaldehida. Ima vrlo široku industrijsku primjenu (u proizvodnji abrazivnih proizvoda, tekstila, teško zapaljivih materijala, antikorozivnih sredstava, boja, lakova, dezodoransa...). Kao konzervans nije djelotvoran sam, nego nakon razgradnje na formaldehid u kiselom mediju ili u prisutnosti proteina. U medicini se upotrebljava u kombinaciji s hipurnom kiselinom za liječenje urinarnih infekcija i opstruktivnih bubrežnih bolesti. U organizmu se razgrađuje vrlo polako, a izlučuje se uglavnom u nepromijenjenu obliku. Iako se smatra bezopasnim, treba paziti na činjenicu da je konačni razgradni proizvod ovog aditiva kancerogeni formaldehid. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!

E242 Dimetil-dikarbonat - Umjetno sredstvo za konzerviranje. Primijenjen u vrlo niskim koncentracijama učinkovito i u vrlo kratkom vremenu ubija mikroorganizme. Proizvodi se kemijskom sintezom iz metilnog estera mravlje kiseline. Dodaje se u napitke pri punjenju. Unutar nekoliko sati nakon otapanja razgrađuje se na metanol i ugljikov dioksid, a nastaju i male količine otrovnog metil-karbamata. Napitci se smiju staviti u promet samo pod uvjetom da ne sadržavaju ostatke dimetil-dikarbonata. Iako se smatra bezopasnim, često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!

E249 Kalijev nitrit - Umjetno sredstvo za konzerviranje. Kalijeva sol dušikaste kiseline. Industrijski se proizvodi kemijskom sintezom iz kalijeva nitrata. Kao prehrambeni aditiv dodaje se uz natrijev nitrit (E250) radi inhibicije rasta anaerobnih mikroorganizama, te za održavanje lijepe crvene boje mesa i stabilizaciju arome skladištenog mesa. U organizmu nitriti nastaju enzimatskom redukcijom nitrata pod utjecajem crijevne mikroflore. U kiseloj sredini (npr. u želudcu) ili pri temperaturama višima od 130 °C (npr. pri prženju hrane) nitriti se pregrađuju u nitrozilov kation koji ima sposobnost nitrozacije sekundarnih i tercijarnih amina, pri čemu nastaju kancerogeni nitrozamini. Istim mehanizmom nitroziranja stabiliziraju mioglobin, crvenu boju iz mesa, te time sprječavaju da skladišteno meso izgubi boju. Vitamin C (E300), kao i ostali antioksidansi, sprječavaju nastajanje kancerogenih nitrozamina. Svi su nitriti problematični aditivi. U organizmu ometaju transport kisika u krvi, jer prevode hemoglobin u inaktivni oblik – methemoglobin. Nitriti stoga pokazuju akutnu toksičnost u količinima oko 0,5 grama. Dojenčad ima nižu aktivnost enzima o NADH ovisne methemoglobin reduktaze koja katalizira povratak hemoglobina iz methemoglobina, pa upotreba nitrita nije dopuštena u hrani za djecu. Istraživanja također pokazuju da nitriti mogu uzrokovati širenje krvnih žila i snizivanje krvnoga tlaka, te uzrokovati sindrom hiperaktivnosti u djece. Preporučuje se smanjenje potrošnje hrane iz salamure (slanine, kobasica) te izbjegavanje pečenja ili prženja takve hrane. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!

E250 Natrijev nitrit - Sredstvo za konzerviranje. Natrijeva sol dušikaste kiseline. Vidi E249. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati! Dopuštena upotreba: Kao E249.

E284 Borna kiselina - Sredstvo za konzerviranje. Nakuplja se u organizmu, posebno u masnom tkivu i u centralnom živčanom sustavu. istraživanja pokazuju da dugoročno konzumiranje povećanih količina može uzrokovati proljeve i oštećenja unutarnjih organa, menstrualne poremećaje, anoreksiju i gubitak kose. Djeca su posebno ugrožena, stoga je borna kiselina kao konzervans zabranjena za kozmetička sredstava namijenjena njezi djece mlađe od 3 godine. Izbjegavati!

E285 Natrijev tetraborat (boraks) - Prirodno sredstvo za konzerviranje. Natrijeva sol borne kiseline. Proizvodi se iz prirodnih minerala. Rastaljeni boraks otapa okside metala, ima baktericidno i fungicidno djelovanje. Ima raznoliku primjenu. Vidi E284. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!

ANTIOKSIDANSI, REGULATORI KISELOSTI...

E319 tert-butilhidrokinon (TBHQ) - Umjetni antioksidans. Proizvodi se kemijskom sintezom. Često se kombinira s BHA (E320). Učinkovito stabilizira nezasićena biljna ulja i mnoge masti životinjskog podrijetla (v. tablicu E319). Iako se smatra bezopasnim, mnoga su istraživanja pokazala da TBHQ može inducirati nastanak tumora, pogotovo tumor želudca. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!

E320 Butil-hidroksianisol (BHA) - Umjetni antioksidans. Inhibira oksidativne promjene na mastima, bojama i aromama uzrokovane djelovanjem kiselina. Često se upotrebljava u kombinaciji s galatima (E310, E311, E312), TBHQ (E319) i BHT (E321), jer se njihovi učinci međusobno pojačavaju. Proizvodi se kemijskom sintezom iz p-metoksifenola i izobutilena. Pojedina istraživanja pokazuju da kozmetički preparati koji sadržavaju BHA mogu uzrokovati psuedoalergijske i kožne alergijske reakcije. Toksikološke prosudbe ovog aditiva nisu dovršene, a istraživanja na životinjama upućuju na opasnost od nakupljanja u masnim tkivima, moguću kancerogenost, te negativni učinak na razinu kolesterola i masnih kiselina u krvi. Zabranjen je u hrani za djecu, jer postoje sumnje da izaziva sindrom hiperaktivnosti. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati! Dopuštena upotreba: Kao E310.

E321 Butil-hidroksitoluen (BHT) - Umjetni antioksidans. Inhibira oksidativne promjene na mastima, bojama i aromama uzrokovane kiselinama. Često se koristi u kombinaciji s galatima (E310, E311, E312), TBHQ (E319) i BHA (E320), jer se njihovi učinci međusobno pojačavaju. Proizvodi se kemijskom sintezom iz p-krezola i izobutilena uz sumpornu kiselinu kao katalizator. Upotrebljava se također u kozmetici i farmaceutskim proizvodima. Kozmetički preparati koji sadržavaju BHT mogu uzrokovati psuedoalergijske i kožne alergijske reakcije. Pojedina istraživanja na eksperimentalnim životinjama upućuju da može uzrokovati hemoragije i da pokazuje kancerogene učinke. Često konzumiranje nije preporučljivo. Vidi E320. Izbjegavati!

E338 Fosforna kiselina - Sredstvo za reguliranje kiselosti i antioksidans. Dobiva se iz fosfatnih ruda. Velike doze mogu omesti resorpciju kalcija, magnezija i željeza u organizmu, te uzrokovati kalcifikaciju mekih tkiva u organizmu, posebice bubrega. Epidemiološka istraživanja pokazuju da konzumiranje velikih količina fosforne kiseline i njezinih soli može utjecati na smanjenje koštane mase i stvaranje kamenaca. Pojedina znanstvena istraživanja pokazuju da može uzrokovati pojavu hiperaktivnosti i poremećaj koncentracije u djece, no još nema konačnih i jasnih stajališta. Izbjegavati!

339 Natrijevi fosfati - Prirodni antioksidansi, emulgatorske soli i sredstva za reguliranje kiselosti, tvari za tretiranje brašna. Natrijeve soli fosforne kiseline (E338). Mogu biti životinjskog podrijetla. Prevelik unos fosfata može omesti resorpciju drugih minerala. Vidi E338. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!

E340 Kalijevi fosfati - Prirodni antioksidansi, emulgatorske soli i sredstva za reguliranje kiselosti. Kalijeve soli fosforne kiseline (E338). Mogu biti životinjskog podrijetla. Prevelik unos fosfata može omesti resorpciju drugih minerala. Vidi E338 i E339. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!Dopuštena upotreba: Kao E338 i E339.

E341 Kalcijevi fosfati - Prirodni antioksidansi, emulgatorske soli, učvršćivači, te sredstva za reguliranje kiselosti, sprječavanje zgrušavanja i sljepljivanja. Kalcijeve soli fosforne kiseline (E338) mineralne su soli koje se nalaze u stijenama i kostima. Kalcijev fosfat dopušten je u ekološkoj proizvodnji hrane. Iako se smatraju bezopasnima, treba obratiti pažnju na probleme koji nastaju zbog konzumiranja velikih količina fosfata (v. E338 – E340).

E343 Magnezijevi fosfati - Prirodni antioksidansi, emulgatorske soli i sredstva za reguliranje kiselosti i sprječavanje zgrušavanja. Magnezijeve soli fosforne kiseline. Mogu biti životinjskog podrijetla. Prevelik unos fosfata može omesti resorpciju drugih minerala. Vidi E338 – E341. Često konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati. Dopuštena upotreba: Kao E338.

E385 Kalcijev dinatrijevm etilendiamintetraacetat (kalcijev dinatrijev EDTA) - Umjetno sredstvo za reguliranje kiselosti, antioksidans, konzervans i sekvestrant. Proizvodi se kemijskom sintezom iz etilendiamina, formaldehida i natrijeva cijanida. Tvori komplekse s prijelaznim metalima i s metalima glavnih skupina periodnog sustava elemenata. Zbog izražene sposobnosti vezivanja mineralnih tvari može uzrokovati poremećaje metabolizma. Postoje sumnje da u dodiru s kožom izaziva kontaktne alergije. Istraživanja na eksperimentalnim životinjama pokazuju da EDTA može djelovati citotoksično i genotoksično, te utjecati na reproduktivni razvoj. Hranu konzerviranu ovim aditivom nije uputno davati djeci mlađoj od 2 godine. Izbjegavati!

STABILIZATORI, EMULGATORI,

ZGUŠNJIVAČI, TVARI ZA ZADRŽAVANJE VLAGE...

E407 Karagenan - Prirodni biljni zgušnjivač i sredstvo za mijenjanje konzistencije. Po svojoj kemijskoj strukturi karagenan je linearni sulfatirani polisaharid koji se ekstrahira iz crvenih morskih algi. Karagenan je neprobavljiva tvar koja pospješuje probavu, a iz organizma se izlučuje u nepromijenjenu obliku. Velike doze djeluju laksativno i mogu omesti resorpciju nekih mineralnih tvari (npr. kalija). U pojedinim slučajevima može uzrokovati alergiju. Iako se u namirnice smije dodavati prema pravilu quantum satis, otkriveno je da se u nekim proizvodima može kontaminirati etilen-oksidom, zbog čega nastaju etilen-klorohidrini, izrazito kancerogeni spojevi. Istraživanja na eksperimentalnim životinjama pokazala su da razgradni produkti karagenana, koji nastaju pod utjecajem visoke temperature i kiselina, izazivaju ulceracije gastrointestinalnoga trakta te da mogu dovesti do kancerogenih promjena ili uzrokovati nastajanje Chronove bolesti. Znanstvena komisija za sigurnost hrane Europske komisije stoga preporučuje da količina razgradnih produkata karagenana ne smije iznositi više od 5 % njegove ukupne mase. Izbjegavati!

E407a Pročišćena morska alga Eucheuma (PES) - Prirodni biljni zgušnjivač i sredstvo za želiranje. Dobiva se ekstrakcijom iz pročišćene morske alge Eucheume. PES je po svojemu kemijskom sastavu smjesa različitih polisaharida koja sadržava i karagenan (E407). Nedovoljno je ispitana. Vidi E407. Izbjegavati!

E442 Amonijev fosfatid - Umjetno sredstvo za homogenizaciju masti i vode, emulgator i stabilizator. Dobiva se esterifikacijom glicerola (E422) uz fosfornu kiselinu i masne kiseline, koje mogu biti biljnog ili životinjskog podrijetla. Nedovoljno ispitan.

E444 Saharoza-acetat-izobutirat - Umjetno sredstvo za homogenizaciju masti i vode, emulgator i stabilizator. Proizvodi se kemijskom sintezom iz saharoze. Dodavanjem ovog aditiva napitcima postiže se mutni izgled koji u kupca stvara dojam da napitak ima veći sadržaj voća. Nedovoljno ispitan. Izbjegavati!

E445 Glicerolni esteri iz smola drveta - Umjetna sredstva za homogenizaciju masti i vode, emulgator i stabilizator. Proizvodi se različitim postupcima iz smola drveta. Dodavanjem ovog aditiva napitcima postiže se mutni izgled koji u kupca stvara dojam da napitak ima veći sadržaj voća. Nedovoljno ispitani. Izbjegavati!

E450 Difosfati i pirofosfati - Sredstva za reguliranje kiselosti, tretiranje brašna, podmazivanje, oblikovanje, emulgatori, stabilizatori i sekvestranti. Fosfati u velikim koncentracijama mogu ometati resorpciju kalcija, magnezija i željeza u organizmu, pa unos velikih količina (više od 1,5 do 2,5 g na dan) može dovesti do smanjenja koštane mase, osteoporoze i do taloženja kalcija u organizmu. Otkriveno je da ljudi koji jedu hranu bogatu fosforom i fosfatima (čips, topljeni sir, bezalkoholni osvježavajući napitci...) imaju smanjenu količinu kalcija u serumu. Fosfor se dovodi u vezu s hiperkinetičkim sindromom u djece, no znanost o tome još nema konačno i jasno stajalište. Često konzumiranje nije preporučljiva. Vidi E338.

E451 Tripolifosfati - Umjetna sredstva za reguliranje kiselosti, sekvestranti i stabilizatori. Proizvode se kemijskom sintezom kao natrijeve i kalijeve soli fosforne kiseline. Vidi E338 i E450. Često konzumiranje nije preporučljivo.

E452 Polifosfati - Umjetna sredstva za reguliranje kiselosti i rahljenje, emulgatori, stabilizatori i sekvestranti. Proizvode se kemijskom sintezom iz natrija ili kalija i fosforne kiseline. Dopušteni su samo za određene namirnice. Vidi E338, E450 i E451. Često konzumiranje nije preporučljivo.

E476 Poliglicerol - poliricinoleat - Umjetno sredstvo za homogenizaciju masti i vode, emulgator i stabilizator. Proizvodi se esterifikacijom iz alkohola glicerola i ricinolne kiseline. Može se proizvesti iz genetički modificiranih sirovina, ali još nije moguća konačna procjena učinaka tako dobivenoga poliglicerol-poliricinoleata. U prvom se redu rabi za smanjenje udjela masti u namirnicama, pa se proizvođači čokolade mogu njime koristiti kao zamjenom za skuplji kakao maslac. U laboratorijskim su istraživanjima primjenom velikih doza ustanovljena povećanja jetre i bubrega u eksperimentalnih životinja. Moguće je da uzrokuje propusnost crijevne stijenke, uslijed čega bi mogle nastati crijevne bolesti i alergije. Ispitivanja nisu završena. Prihvatljivi dnevni unos lako se prekorači; djeca ga dosegnu već konzumiranjem 100 g čokolade. Izbjegavati!

REGULATORI KISELOSTI,

TVARI ZA SPREČAVANJE ZGRUDNJAVANJA...

E512 Kosirov(II)klorid - Prirodno sredstvo za stabiliziranje boja i antioksidans. Omogućuje zadržavanje svijetle boje povrća. Velike doze hrani mogu dati metalni okus te izazvati mučninu, povraćanje, proljev i glavobolje. Pri konzumiranju hrane koja je sadržavala više od 250 mg kositra po litri zabilježeno je akutno trovanje. Izbjegavati!

POJAČIVAČI OKUSA

E620 Glutaminska kiselina - Prirodni pojačivač okusa i zamjena za sol (vidi E621 – E625). Glutaminska kiselina je aminokiselina, biljnog ili životinjskog podrijetla, koja se kao dio metabolizma i određenih detoksifikacijskih procesa nalazi u živim stanicama. Osim toga, jedan je od najvažnijih neurotransmitera u živčanom sustavu kralježnjaka. Poznato je da je u nekim bolestima i/ili oštećenjima živčanog sustava normalna funkcija glutaminske kiseline poremećena. Glutaminska kiselina, konzumirana u hrani u kojoj je sastavni dio proteina, nema učinak na osjetilo okusa, ali u slobodnom obliku djeluje kao pojačivač okusa. Mnoge namirnice, kao npr. parmezan, rajčica, riba, soja, kvasac, prirodno sadržavaju određene količine slobodne glutaminske kiseline, dok se u industrijski prerađene namirnice ona dodaje radi pojačavanja slanog ili kiselog okusa. Također pojačava djelovanje gvanilne i inozinske kiseline te njihovih soli. Europljani u svojoj redovnoj prehrani konzumiraju oko 1 gram te aminokiseline na dan, a Azijci i do 1,7 grama na dan. Industrijski se proizvodi kemijskom sintezom ili biotehnološkim postupcima uz pomoć mikroorganizama. Može se proizvesti tehnikom genetičkog inženjerstva, ali procjena učinaka tako dobivene glutaminske kiseline još nije završena. Pojedina istraživanja pokazuju da glutaminska kiselina može uzrokovati tzv. sindrom kineskog restorana koji se očituje kao osjećaj obamrlosti u zatiljku, leđima i rukama, ubrzano lupanje srca, bronhospazam, glavobolja i osjećaj slabosti, a zabilježen je najčešće nakon konzumiranja azijske hrane (npr. kineske Wong-Tong juhe, umaka od soje...). Djeca i osobe koje boluju od astme i neurodermitisa trebale bi izbjegavati ovaj aditiv. Moguće je da uzrokuje alergijske i pseudoalergijske reakcije. Smije se dodavati mnogim namirnicama jer se zasad smatra bezopasnom. Mogući utjecaj glutaminske kiseline i/ili njezinih soli u obliku prehrambenih aditiva na nastanak određenih bolesti još nije istražen do kraja, a znanstvena je javnost podijeljena u mišljenju oko sigurnosti uporabe ovih aditiva. Izbjegavati!

E622 Kalijev glutamat - Prirodni pojačivač okusa i zamjena za sol. Kalijeva sol glutaminske kiseline, biljnog ili životinjskog podrijetla. Vidi E620 – E625. Izbjegavati!

E621Natrijev glutamat - Prirodni pojačivač okusa i zamjena za sol. Natrijeva sol glutaminske kiseline, biljnog ili životinjskog podrijetla. Proizvodi se biotehnološkim postupkom ili kemijskom sintezom iz glutaminske kiseline i natrijeva hidroksida ili natrijeva karbonata. Može se proizvesti tehnikom genetičkog inženjerstva, ali procjena učinaka tako dobivenog natrijeva glutamata još nije završena. Vidi E620 – E625. Izbjegavati!

E623 Kalcijev glutamat - Prirodni pojačivač okusa i zamjena za sol. Kalcijeva sol glutaminske kiseline, biljnog ili životinjskog podrijetla. Vidi E620 – E625. Izbjegavati!

E624 Amonijev glutamat - Prirodni pojačivač okusa i zamjena za sol. Amonijeva sol glutaminske kiseline, biljnog ili životinjskog podrijetla. Vidi E620 – E625. Izbjegavati!

E625 Magnezijev glutamat - Prirodni pojačivač okusa i zamjena za sol. Magnezijeva sol glutaminske kiseline, biljnog ili životinjskog podrijetla. Vidi E620 – E625. Izbjegavati!

UMJETNA SLADILA, STABILIZATORI, ZGUŠNJIVAČI ...

E950 Acesulfam-K - Umjetno sladilo i pojačivač okusa. Acesulfam K je bijeli kristalinični prah koji je 200 puta slađi od šećera saharoze. Proizvodi se kemijskom sintezom iz derivata acetooctene kiseline. Unatoč tomu što nije odobrena masovna upotreba, u širokoj je primjeni u svakodnevnoj hrani, lijekovima, kozmetici... Nakon konzumiranja ovog, kao i ostalih umjetnih sladila, karakteristična je pojava zaostalog okusa u ustima. Za maskiranje takve pojave, te za dobivanje okusa što sličnijega običnom šećeru, namirnicama se često dodaje kombinacija umjetnih sladila. Znanstvena su istraživanja jasno pokazala da acesulfam K, kao i neka druga umjetna sladila, kod eksperimentalnih životinja uzrokuje rak i povećava izglede za pojavu raka u ljudi. Također je utvrđeno postojanje mogućnosti da organizam na konzumiranje takvih sladila reagira povećanim tekom zbog povećane potrebe za ugljikohidratima. Tako redovita upotreba sladila može dovesti do debljanja. Acesulfam K je dopušteno dodavati samo određenim namirnicama u propisanim količinama (v. tablicu E950). Izbjegavati!

E951 Aspartam - Umjetno sladilo i pojačivač okusa. Po svojoj kemijskoj strukturi aspartam je metilni ester dipeptida građenog od dviju aminokiselina, asparaginske kiseline i fenilalanina. Proizvodi se kemijskom sintezom iz asparaginske kiseline, fenilalanina i metanola. Može se proizvesti od genetički modificiranih sirovina, no konačna procjena učinaka tako dobivenog aspartama još nije dovršena. Njegovom se razgradnjom u ljudskom organizmu, kao i razgradnjom svih peptida, oslobađa energija od 4 kcal/g. Aspartam je 200 puta slađi od šećera saharoze. Za konzumiranje ovog aditiva karakterističan je zaostali okus u ustima, za čije se maskiranje često rabi kombinacija umjetnih sladila. Znanstvena istraživanja pokazuju da aspartam može biti vrlo škodljiv za zdravlje. U simptome pretjerane konzumacije aspartama ubrajaju se omamljenost, glavobolja, umor, vrtoglavice, povraćanje, ubrzani rad srca, dobivanje na tjelesnoj masi, omaglice, razdražljivost, uznemirenost, gubitak pamćenja, zamagljeno vidno polje, osip, sljepilo, bol u zglobovima, depresija, grčevi, pobačaji, neplodnost, ovisnost, slabost, gubitak sluha. Znanstvenici s Ramazzini instituta u Bologni pokazali su na pokusnim životinjama da učestalost pojave limfoma i leukemije, te raka mokraćovoda i perifernih živaca (Schwannove stanice) ovisi o količini konzumiranog aspartama. Ti talijanski istraživači upozoravaju da patološke slike uzrokovane konzumacijom aspartama, u količinama koje odgovaraju dnevnim preporučenim dozama za ljude, nalikuju tkivnim oštećenjima koja uzrokuje kancerogeni formaldehid, produkt oksidacije metanola, koji, naime, nastaje u organizmu raspadom aspartama. Postoje sumnje da aspartam može inducirati tumore mozga, multiplu sklerozu, kronični umor, epilepsiju, Parkinsonovu i Alzheimerovu bolest, dijabetes, limfome, sistemni lupus te da u trudnoći može djelovati na zdravlje ploda. Osobe koje boluju od rijetke bolesti fenilketonurije trebale bi izbjegavati aspartam kao izvor fenilalanina. Stoga deklaracija namirnica i stolnih sladila koje sadržavaju aspartam mora imati dobro uočljivo upozorenje „sadržava izvor fenilalanina”. Pri zagrijavanju hrane koja sadržava aspartam može doći do stvaranja toksičnog diketopiperazina. Istraživanja također pokazuju da redovita upotreba ovoga sladila može dovesti do debljanja. Izbjegavati!

E952 Ciklaminska kiselina i njezine natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli - Umjetna sladila koja su, ovisno o koncentraciji, 30 – 50 puta slađa od šećera saharoze. Proizvode se kemijskom reakcijom sulfoniranja cikloheksamina. U ljudskom se organizmu razgrađuju različitim metaboličkim putovima, pri čemu se ne oslobađa energija. Crijevne ih bakterije mogu razgraditi do toksičnog cikloheksilamina, te je u pokusima na životinjama uočeno da visoke koncentracije uzrokuju rak mjehura, smanjenu plodnost i da izazivaju štetne promjene na stanicama embrija. Poznato je da ciklaminska kiselina i njezine soli uzrokuju migrene. Europska komisija značajno je smanjila PDU ovog aditiva, jer ga djeca lako mogu prekoračiti. Tako npr. dijete teško 15 kg samo jednom čašom osvježavajućeg napitka koji sadržava ciklaminsku kiselinu dobije dozu veću od preporučene. Iz istog je razloga u zemljama EU dopuštena doza u napitcima smanjena s 400 na 250 mg/L napitka. Ciklamati su u SAD-u zabranjeni zbog sumnje da uzrokuju rak. Vidi E950 i E951. Izbjegavati!

E954 Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli - Umjetna sladila. Saharin je prvo kemijski sintetizirano sladilo koje je oko 500 puta slađe od šećera saharoze. Prvobitno se dobivao iz toluena, ali se danas proizvodi kemijskom sintezom iz o-klortoluena ili iz ftalne kiseline. Hrana kojoj su dodana ova sladila može poprimiti gorki do metalni okus. Nemaju nikakvu energijsku vrijednost, a često se rabe u kombinaciji s ostalim umjetnim sladilima (vidi E950 – E952). Iako se smatraju bezopasnima, u istraživanjima je nakon konzumacije saharina u pokusnih životinja uočena pojava raka mokraćnoga mjehura i štitnjače. Ta su sladila 1977. u SAD-u bila zabranjena, no vraćena su u upotrebu 1991. godine, uz uvjet da na ambalaži proizvoda bude istaknuto odgovarajuće upozorenje potrošačima. Saharin i njegove soli dopušteni su samo u određenim namirnicama u propisanim količinama (v. tablicu E954). Izbjegavati!

E961 Neotam - Umjetno sladilo i pojačivač okusa. Slađi je od šećera saharoze oko 7 000 do 13 000 puta.Vrlo je sličan aspartamu (E951), ali je stabilniji i koristi se u nižim koncentracijama. Budući da se u svrhu zaslađivanja hrani dodaje u tragovima, količina nastalog metanola nakon njegove razgradnje mnogo je manja nego kod aspartama. Osobe koje boluju od rijetke bolesti fenilketonurije trebale bi izbjegavati neotam kao izvor fenilalanina. Stoga deklaracija namirnica i stolnih sladila koje sadržavaju aspartam mora imati dobro uočljivo upozorenje „sadržava izvor fenilalanina”. Iako se smatra bezopasnim, konzumiranje nije preporučljivo. Izbjegavati!

E962 Sol aspartama i acesulfama - Umjetno sladilo koje je 350 puta slađe od šećera saharoze. To je smjesa aspartama (E950) i acesulfama (E951) u omjeru 3 : 2. Osobe koje boluju od rijetke bolesti fenilketonurije trebale bi izbjegavati to sladilo kao izvor fenilanalina. Stoga stolna sladila i namirnice koje sadržavaju aspartam-acesulfamovu sol moraju u deklaraciji imati dobro uočljivo upozorenje „sadržava izvor fenilalanina”. Vrlo štetna kombinacija kemikalija. Vidi E950 i E951. Izbjegavati!

Ukoliko želite više informacija na hrvatskom jeziku o E-brojevima, te njihovom utjecaju na zdravlje kliknite OVDJE

– Preferiram domaću hranu, a također to savjetujem i svojim klijentima. No, ako se radi o hrani koja je izišla iz tvornice ili je predviđena za masovnu prodaju mogu samo savjetovati da se kupuje ona sa što manje aditiva.

Da su naši stručnjaci ozbiljno i detaljno pručili aditve svjedoče i ove reference samo za žuto bojilo "E102 Tartrazin", za kojeg se navodi da može izazvati alergiju kod osoba koje su osjetljive na salicilnu ili benzojevu kiselinu (E210) kao i kod onih koji boluju od astme. Moguće su smetnje disanja, osip na koži, smetnje vida. U kombinaciji s benzojevom kiselinom (E210) može izazvati sindrom hiperaktivnosti kod djece.

Evo koje su im reference:

