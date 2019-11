– Naš pravni tim je spreman pravodobno izjaviti sve zakonom dopuštene pravne lijekove, za koje vjerujemo da će učinkovito spriječiti negativne posljedice na funkcioniranje grada – kazala nam je u petak Kristina Čuvalo iz Ureda grada, dan nakon donošenja rješenja o ovrsi na temelju presude prema kojoj Nebojša Knežević i ostali od Grada potražuju oko 150 milijuna kuna.

To je bila jedina službena izjava koju su dali iz Banovine nakon našeg službenog upita što Grad misli dalje poduzeti u vezi s ovim slučajem. Nakon informacije o donošenju rješenja o ovrsi, u Gradu nisu poslali nikakvo priopćenje o tom slučaju koji se tiče svih građana Splita.

Gradonačelniče, što se čeka?! Split još nije zatražio odgodu ovrhe od 150 milijuna kuna, a dr. Knežević i njegovi suradnici su zbog kamata svakog dana bogatiji za dodatnih 17.388 kuna

Najcrnji scenarij se obistinio: sud odlučio da Grad Split mora isplatiti dr. Kneževiću 150 milijuna kuna; Hoće li ostati novca za funkcioniranje vrtića, vatrogasaca...?

Općinski sud je (nepravomoćno) rješenje o ovrsi donio na temelju pravomoćne presude po kojoj Grad mora platiti 97,04 milijuna kuna umirovljenom liječniku dr. Nebojši Kneževiću, njegovoj supruzi Alemki, njegovoj tvrtki “Petra Dura”, te Srećku Mišuri.

Podsjetimo da su u Banovini još u travnju ove godine izračunali da se navedena obveza prema dr. Kneževiću i ostalim tužiteljima, zbog višegodišnjih kamata, popela na 150 milijuna kuna.

– Točan iznos duga sa zateznim kamatama utvrđuje Fina prigodom provedbe ovrhe. Sud nije odredio iznose do kojih se u određenim razmacima može provoditi ovrha na računu Grada (da bi Split mogao nastaviti normalno funkcionirati, op.a.) jer Grad do sada nije podnio prijedlog za to – kazala nam je još u četvrtak Ivana Erceg Ćurić, glasnogovornica Općinskog suda, a Grad do sada nije ni tražio odgodu ovrhe.