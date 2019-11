Nakon što je Općinski sud donio nepravomoćno rješenje o ovrsi na temelju presude po kojoj Grad mora platiti 97,04 milijuna kuna umirovljenom liječniku dr. Nebojši Kneževiću, njegovoj supruzi Alemki, njegovoj tvrtki “Petra Dura”, te Srećku Mišuri, na sudu smo potražili više informacija o tom slučaju koji bi mogao bitno utjecati na brojne stanovnike Splita.

Najcrnji scenarij se obistinio: sud odlučio da Grad Split mora isplatiti dr. Kneževiću 150 milijuna kuna; Hoće li ostati novca za funkcioniranje vrtića, vatrogasaca...?

Podsjetimo da su u Banovini još u travnju ove godine izračunali da se navedena obveza prema dr. Kneževiću i ostalim tužiteljima, zbog višegodišnjih kamata, popela na 150 milijuna kuna.

Kako za sada stvari stoji, ako lokalna vlast ne isplati novac u roku od 15 dana nakon što rješenje o ovrsi postane pravomoćno, spomenuti sudionici spora mogu tražiti izravnu naplatu od Grada posredstvom Financijske agencije (Fina).

Dnevna kamata - 17.388 kuna

No, koliki je sada točan iznos koji moraju platiti građani Splita?

– Točan iznos duga sa zateznim kamatama utvrđuje Fina prilikom provedbe ovrhe – objasnila je postupak u takvim slučajevima Ivana Erceg Ćurić, glasnogovornica Općinskog suda.

U međuvremenu su dr. Knežević i s njim povezane osobe svakog dana bogatiji za dodatnih 17.388 kuna, jer upravo toliko se povećava dug Banovine zbog kamata. Odnosno, obveze na temelju presude godišnje narastu na 6,3 milijuna kuna, što bi, za usporedbu, bila cijena manjeg dječjeg vrtića.

Sada se postavlja pitanje koliko Gradu treba ostati novca na računima da bi mogao normalno funkcionirati? Koliko je potrebno sredstava za vrtiće, škole, vatrogasce, održavanje cesta, javne rasvjete i još mnogo toga?

Naime, zakon omogućava da ta sredstava nitko ne bi smio ovršiti s računa lokalne samouprave. Prema tome bi trebalo znati koliko dr. Knežević i s njime povezane osobe mogu “skinuti” novca s računa Grada u određenim vremenskim intervalima.

Kvadrat ceste - 200 eura

– Sud nije odredio iznose do kojih se u određenim razmacima može provoditi ovrha na računu Grada, jer Grad do sada nije podnio prijedlog za to – kaže Erceg Ćurić.

Kvadrat cesta na TTTS-u – koje su izgradila društvena poduzeća i za koje su nekadašnje gradske vlasti dopustile da prijeđu u ruke privatnih osoba – građane Splita po kvadratu košta 200 eura uvećano za zatezne kamate.

Obveza skupe isplate privatnih vlasnika Gradu je, po logici stvari, nastala kada je te prometnice u siječnju 2013. godine proglasio nerazvrstanim cestama.

Kako Grad dobrovoljno nije podmirio tu obvezu, vlasnici zemljišta su ga tužili, dobili spor i pokrenuli postupak radi ovrhe gradskih računa.

– Svaki ovršenik tijekom cijelog postupka može tražiti odgodu ovrhe, što Grad do sada nije učinio – odgovara na naše pitanje glasnogovornica Općinskog suda.

No, može li Grad umjesto novčanih sredstava s računa ponuditi neku vrijednu nekretninu ili više njih, kojima bi otplatio dug?

– Ovrha je zatražena na novčanim sredstvima ovršenika, a hoće li biti zatražena i na nekretninama, ovisi isključivo o volji ovrhovoditelja (dr. Kneževića i drugih, op. a.) – za kraj će glasnogovornica Erceg Ćurić.