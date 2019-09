U Hrvatskoj je prošle godine rak dojke dijagnosticiran kod 2500 žena, a njih preko 1000 je umrlo. Zamislite da od tih 1000 mi uspijemo izliječiti njih 900, zamislite da na godišnjoj razini spasimo 900 žena! A ja znam da je to moguće!

Snažna je to i optimistična poruka prof. dr. Eduarda Vrdoljaka, predstojnika Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split i predsjednika Županijske lige protiv raka Split, s kojim smo razgovarali ususret velike utrke za život Race for the Cure, koja se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, i to u Splitu.

Race for the Cure dio je globalne akcije Think Pink, najvećem svjetskom događaju u borbi protiv raka dojke, kojemu se ovaj vikend premijerno priključuje i Hrvatska. U organizaciji Županijske lige protiv raka utrka za život održat će se u nedjelju na splitskoj Rivi, s početkom u 11 sati. I njezin je cilj, među ostalim, smanjenje smrtnosti od raka dojke, što, prema riječima prof. dr. Vrdoljaka, možemo i trebamo ostvariti i mi u Hrvatskoj.

Prof. dr. Vrdoljak podsjeća kako je prije sto godina gotovo svaka oboljela žena i umirala od raka dojke. Malu šansu za izlječenje imale su samo one koje su zbilja imale samo lokalnu bolest i mogle biti operirane. Danas se, zahvaljujući golemom napretku dijagnostike i liječenja, ali ujedno i većoj prosvijećenosti žena, velika većina njih može uspješno izliječiti.

- U početku smo sve žene liječili na isti način, sve su imale rak dojke, a danas, zbog enormnog napretka našeg razumijevanja biologije tumora, tumore dijelimo u čitav niz podvrsta, te bolesnice liječimo na specifičan, individualan način. Što se zapravo desilo? Svjedočimo boljoj kirurgiji, boljoj dijagnostici, boljoj hormonskoj, radio, kemo i imunoterapiji... Razvili smo multidisciplinarnost, bolja je organizacija zdravstva, sami liječnici, ali i žene znaju puno više nego prije - nabraja prof. dr. Vrdoljak, koji je ujedno i predsjednik Hrvatskog onkološkog društva.

U Americi je, navodi primjer, to rezultiralo time da je petogodišnje preživljavanje od raka dojke ne tako davne 1975. godine iznosilo 75 posto, a 2009. 91,3 posto.

Je li tako i u drugim državama?

- Da, gotovo da nema zapadne zemlje koja nema smanjenje smrtnosti od raka dojke. Na žalost, u Srednjoj i Istočnoj Europi još uvijek imamo visoku smrtnost, te je preživljenje u Češkoj, Poljskoj, Sloveniji ili Hrvatskoj lošije od onog u Finskoj, Švedskoj ili Francuskoj. Čitav je niz razloga – od nedostatka novca, nekvalitetne organizacije, kasnije dijagnostike. Potrebno je učiniti mnogo toga. Jedna od stvari koju svakako treba učiniti je demistificirati i destigmatizirati rak, objasniti ženama Splita, Dalmacije, Hrvatske da je rak dojke, neovisno o tome da li ga mi prihvatimo ili ne, bolest koja će se javiti kod deset posto naših žena. Dakle, svaka deseta žena će dobiti zloćudnu bolest dojke.

Sada je samo pitanje hoćeš li staviti glavu u pijesak i misliti da se to tebi neće dogoditi ili ćeš ići redoviti na UZV preglede, mamografije, kontrolne preglede i samopregledavati se. Na taj način nećeš spriječiti rak, ali ćeš ga rano otkriti. A ukoliko se bolest rano ili dovoljno rano otkrije vjerojatnost izlječenja je preko 95 posto. Kada bi svi bili prosvijećeni, pametni, ne bi bježali od istine, nego bi držali otvorene oči i uši stupanj izlječivosti raka dojke bi mogao biti između 95 i 99 posto - ističe prof. dr. Vrdoljak.

I da se sada vratimo, na onu optimističnu izjavu s početka teksta o tome da bi se na taj način u Hrvatskoj moglo spasiti čak 900 život godišnje - prof. dr. Vrdoljak vjeruje da je to moguće, ali za to ipak treba ispuniti neke preduvjete.

- Kada bi sustav bio savršen, kada bi bili svi apsolutno educirani onda bi od raka dojke umirale samo one nesretne žene koje imaju ekstremno zloćudne tumore koji ekstremno rano metastaziraju. Ali bi mogli smrtnost višestruko smanjiti. A preduvjet jest gubitak straha, hrabrost, znati da se ta bolest događa meni, nama, a ne drugima, prihvaćati bolest. Time ćemo napraviti sjajne stvari - naglašava šef splitske Onkologije.

Dodaje i da kada bolest i metastazira i kada je u načelu neizlječiva cilj je od akutne bolesti koja inače ubija ženu u mjesecima pretvoriti u kroničnu s kojom se može živjeti.

- Ja imam danas bolesnice koje žive s metastatskim rakom dojke 10 godina. Što je zapravo naš cilj s modernim onkološkim lijekovima? Uvišestručiti preživljenje koje smo imali do sada. Inicijalno, onaj koji je dobio presadnice živio je pola godine ili godinu, a danas bolesnice s pojedinim podtipovima raka u medijanu žive pet godina. Uvjeren sam da će se taj broj višestruko povećati. Mi smo ti koji možemo i trebamo napraviti. S unapređenjem svih aspekata, a mnogi ti aspekti su savršeno 'obrađeni' unutar Nacionalnog plana protiv raka - kaže nam prof. dr. Vrdoljak.

Nacionalni plan protiv raka je sveobuhvatni i svakako jedan pod najvažnijih dokumenata u hrvatskoj medicini koji je pred donošenjem od strane Ministarstva zdravstva.

- Taj Plan je krucijalan za uspjeh u borbi protiv raka. Zar nije apsurdno, često ovo govorim, da ne možemo napraviti kuću bez plana, ni ručak ne možemo skuhati bez plana, ali s najznačajnijom bolesti današnjice se borimo bez koordiniranog, strukturiranog i organiziranog plana. No, Plan je sada napravljen, u Vladi je na pripremi za javnu raspravu i treba biti budžetiran. Ukoliko se Plan bude u cijelosti implementirao ćemo spasiti 4000 Hrvata na godinu! Planiramo smanjiti smrtnost u Hrvatskoj sa sadašnjih 13.500 na 9500 s čitavim nizom mjera. Od primarne prevencije, rane, ali i bolje dijagnostike, suportivno simptomatske terapije, kvalitetne organizacije, monitoriranja, raportiranja, izvještavanja, koordiniranja, kontroliranje, edukacije, liječenja... - nabraja prof. dr. Vrdoljak i dodaje:

- Moramo pripremiti hrvatsku javnost da ukoliko ne budemo imali novac za borbu protiv pušenja, alkoholizma, edukaciju ljudi o cijepljenju protiv HPV-a, edukaciju o ranoj detekciji raka dojke, ukoliko ne budemo imali dovoljno uređaja za zračenje da ljudi ne čekaju, nego da dođu odmah na red i da budu dobro, a ne loše zračeni, ukoliko ne budemo imali moderne lijekove za rak dojke, ukoliko ne budemo imali najbolju znanost i multidisciplinarnost, onda ćemo imati loše rezultate.

Prema tome, ističe onkolog, uspjeh u liječenju raka dojke počiva na – znanju, gubitku kočnica ili straha.

- Naš narod toliko se još raka boji da ga ne želi vidjeti, ali ako kažemo: OK, ja sam svjesna da ima 10-postotnu šansu da ću ga dobiti i ako ga dobijem otkrit ću ga rano, pobijedit ću ga, ako organiziramo sustav na kvalitetan način i osiguramo švicarsko, finsko, švedsko ili izraelsko preživljenje budućnost naših žena će biti sjajna - naglašava prof. dr. Vrdoljak..

A ta budućnost, dodaje, među ostalim polazi s 'think pink'.

- Ružičasto mišljenje je mišljenje povjerenja, ljubavi, znanja. Kada ja znam da tu bolest mogu pobijediti onda sam ružičast. Ako sam primitivan i ne znam, živim u neznanju, onda nije to 'think pink', nego 'think dark'. I da ne bi mislili crno ili sivo, kao što smo mislili do sada, trebaju nam primjeri i zajedništvo da se oslobodimo ovog mraka, straha, stigme o raku. Potrebna nam je upravo ova Think Pink akcija. Nadam se da će se na Rivu spustiti mnoštvo ljudi, da se nećemo samo okupljati zbog koncerata, lijepih stvari. Jer, nema ljepše stvari od zdravlja, zajedništva, ljubavi. Ove su prave lekcije, prave vrijednosti zajedništva. Ne smije nas okupljati samo sreća nego i pamet - zaključuje prof. dr. Vrdoljak.



Ako to još niste učinili, prijavite se Što je potrebno napraviti kako bi se priključili utrci za život, napravili promjenu, spasili barem jedan život i osnažili one koji se upravo bore s teškom bolesti? Registracija za trku/šetnju može se, kako objašnjavaju u Ligi, napraviti na dva načina: - online preko linka Županijske lige za borbu protiv raka Split (NA OVOM LINKU) - papirnatim putem u uredu Lige (2. kat Onkologije na Firulama) Registracija iznosi 50 kuna, a uplatom se dobiva majica. Oni koje je bolest dotaknula, hrabro i s ponosom nosit će pink majicu, dok će ostali sudionici dobiti bijelu. Majice se mogu preuzeti u subotu 28. rujna na Rivi u šatoru Think Pink, ili radnim danom u uredu Lige od 7 do 15 sati. Iz Lige napominju i kako se registrirati može svako ponaosob ili kao team, kojeg čini najmanje deset sudionika.