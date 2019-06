Pijani Crnogorac na privremenom radu u Splitu urlao na Paradu i sipao uvrede na račun LGBT zajednice; Nije prestao ni kada mu je prišla policija, evo kolika mu kazna prijeti 

I ovogodišnji Split Pride nije prošao bez prijave, ali ovaj put počinitelj nema domaću adresu već je na privremenom radu. U subotu oko 18 sati 42-godišnji državljanin Crne Gore je u Zagrebačkoj ulici pijan uzvikivao uvrede na račun LGBT zajednice.

Završila deveta splitska Parada ponosa, sudionici kažu da nikad nije došlo toliko ljudi: 'Vi ste izašli za one koji se još boje, svojim dolaskom pokazali ste da u tome nema ništa loše i da i oni moraju doći!

Nije bio u blizini povorke, ali kako službenici PU splitsko-dalmatinske, osim uže zone rute kojom prolazi povorka, osiguravaju i širu zonu gradske jezgre odmah je uočen. S pogrdnim povicima nije prestao ni kada su do njega došli policajci te im je na prvi pogled bilo jasno da je pijan. Pregledom osobnih dokumenata utvrđeno je kako se radi o crnogorskom državljaninu koji je uredno prijavljen na rad na privremenom boravištu u Splitu.

Odveden je u službene prostorije i zadržan dok se otrijeznio te je ujutro po žurnom postupku priveden na Prekršajni sud u Splitu. Kada prekršaj počini strani državljanin bez stalnog prebivališta i boravišta u Hrvatskoj uvijek se ide na žurni postupak, što znači privođenje i iznošenje obrane te provođenje suđenja isti dan.

Protiv njega su išla dva optužna prijedloga: prekršaj Zakona o remećenju javnog reda i mira te Zakona o suzbijanju diskriminacije. Upravo prijava po drugoj osnovi mogla bi mu biti veći problem jer je propisana kazna visoka: od 5.000 do 30.000 kuna za onoga tko vrijeđa dostojanstvo osobe na temelju spolne orijentacije. Za kršenje javnog reda i mira može se kazniti od 200 do 8.000 kuna ili do 30 dana zatvora. Zatvor se rijetko izriče prilikom prvog prekršaja.

Osim novčanih kazni, dodatni problem može imati ukoliko mu se izreče mjera protjerivanja ili ako optužni prijedlozi dovedu do ukidanja dozvole za privremeni boravak na osnovu rada.