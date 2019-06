19:24 - Vesela povorka vratila se u Đardin, a sudionici će se uskoro razići. Možemo reći da je deveti Split pride u potpunosti uspio, a sve je prošlo bez izgreda.

19:03 - Povorka je s Pjace krenula prema Rivi.

Za sada nema nereda, iako se mogao očekivati po malograđanštini koja se, kako su novinari međusobno komentirali, iskazivala i u komentarima na prijenosima uživo s Parade. Od degutantnih poruka i poziva na linč koje čitatelji ispisuju ograđuje se i naša redakcija.

18:55 - Izjava organizatorice Mirte u pozdravnom govoru da je ovo "prvi Pride na koji su joj roditelji došli" naišla je na opće oduševljenje i ovacije. Mirta je nadahnutim riječima istaknula kako je ovo tek početak borbe za prihvaćanje i toleranciju različitosti.

- Ne mogu vjerovati koliko vas je danas ovdje došlo! Hvala vam svima! Vi ste izašli za one koji se još boje, koji su ostali kući zbog straha; vi njima dolaskom na Pride pokazujete da u tome nema ništa loše i da i oni moraju doći! - poručila je Mirta, i zahvalila na dolasku, a onda je na stotine ljudi odvratilo glasnim "hvala tebi!"

18:37 - Vesela povorka stigla je na Pjacu.

18:28 - Kolona je iz Marmontove skrenula prema kinu Karaman odakle ide na Pjacu. Maše se zastavama, zviždi, bubnja, pleše...

Tu su Zoran Erceg, Ante Tomić, Leon Lučev... Sve protiče mirno, nema nikakvih izgreda i potrebe za djelovanjem policije.

18:13 - Povorka je krenula iz Đardina.

Nekoliko stotina pripadnika i simpatizera LGTBQ zajednice upravo obilježava devetu splitsku Paradu ponosa šarenim đirom od Strossmayerova parka do Pjace, i onda opet do Đardina gdje će se do zalaska sunca uz glazbu i pozitivne vibracije slaviti život i ravnopravnost.

Pred nama je deveti Split Pride, organizatorice poručuju: Mi ovdje živimo i ne idemo nigdje! Zajednica pozitivnije reagira, mnogi su nas odlučili podržati, ali ima i više i prijetnji...

Nekoliko stotina lažnih i pravih Facebook profila prije povorke pisalo je komentare ispod članka u kojima su precizirali čime će, konkretno "razbit glavu bolesnin kurvetinama pojave li se na rivi" i najavili da će "zaklat pedere mater im četničku" bude li uopće Parade. Vjerojatno su neki od njih večer prije postavili transparent na nadvožnjaku u Ulici Domovinskog rata "Only dead gay is OK".

Poruka mržnje uoči Pridea u Splitu: na nadvožnjaku postavljen transparent, doznali smo što poduzima policija

Organizatorice, Nikolina Banić i Mirta Barić ni trena nisu dvojile treba li se parada održati, pa čak ni onda kad su, mjesec dana prije događaja, išle na policiju prijaviti prijetnje smrću. Da su kao i uvijek, bile u pravu pokazalo se već oko 17 sati u Đardinu gdje se skupila šarena masa nasmijanih ljudi oboružanih transparentima i pozitivnim vibracijama.

Došli su iz cijele regije. I gay i straight. I homoseksualci i klasični simpatizeri. I njihovi roditelji. Stričevi, strine. Djeca. I turisti i furešti. Pjesme i plesa u Đardinu nije manjkalo, a kako nije izborna godina, političara je izostalo. Uostalom, koga brige.

Stigla je podrška LGTBQ zajednica iz čitave Hrvatske, pa je Đardin osvanuo u duginim bojama, udara se veseli ritam, gušta se, lupaju se selfiji. Da nije kordona policajaca što okružuju park, pomislili bismo da je Ultra ranije počela. Sudionici nam kažu da se na Prideu u Đardinu nikad nije okupilo ovoliko ljudi.

Odrastanje gay Splićanke u konzervativnoj sredini: 25-godišnja Hana danas je u sretnoj vezi, ali otkrila nam je i prilično brutalne detalje 'outanja'; 'Baka misli da smo ludi...'

Pretpostavlja se da neće biti problema na putu do centra grada. Hejteri skriveni iza tipkovinica nemaju hrabrosti, poput ovih djevojaka i momaka, zapravo izaći na ulice, pa nema ni bojazni.

Organizatorice su najavile da povorka kreće u 18 sati Ulicom kralja Tomislava, pa Marmontovom, ali umjesto na Rivu, skreću u prolazu kraj kina Karaman i idu na Pjacu. Tamo će se zaustaviti, održati govore.