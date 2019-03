Vlasnike najskuplje bespravne kuće u Dalmaciji 'oglobilo' sa 100.000 kuna: ne sruše li objekt uz najveći splitski trgovački centar, država šalje bagere!

Građevinska inspekcija je sa 70.000 kuna kaznila tvrtku "Mejaši prvi", poznatu kao investitora trgovačkog centra "Mall of Split", te s 30.000 kuna Milivoja Svagušu, da bi ih, kako se navodi u rješenju, prisilila da sruše bespravnu kuću na adresi Josipa Jovića 73 koja je u njihovu vlasništvu.

Naime, još u rujnu 2017. postalo je izvršno rješenje o rušenju te građevine, površine 108 kvadrata, koja se sastoji od prizemlja, prvog kata i stambenog potkrovlja. "Mejaši prvi" su polovicu kuće kupili od Milivojeva brata za 400.000 eura, jer je žele srušiti i izgraditi cestovni priključak na Ulicu Zbora narodne garde koji na toj lokaciji predviđa GUP.

Bitka za najskuplje privatne kvadrate na istoku Splita: braća Svaguša bespravno izgrađenu kuću prodali za milijun i pol eura, no i dalje priječe izgradnju ceste

Spomenutu buduću prometnicu najviše priželjkuje upravo ulagač u šoping-centar koji na Mejašima planira nove građevinske pothvate, a interes na cestovni spoj na taj izlaz iz grada više puta su iskazali i stanovnici Mejaša, kao i susjednih kvartova.

No, Milivoj Svaguša je u prosincu 2016. svoju polovicu obiteljske kuće za 1,1 milijun eura prodao tvrtki "Centar Split" iz Zagreba.

Ta kompanija se nije htjela upisati u zemljišne knjige kao vlasnik objekta, već je samo o tome stavila zabilježbu. Također, Svaguša se ugovorom s "Centrom Split" obvezao da će s obitelji nastaviti živjeti u toj kući. Kako su nam ranije kazali Svaguša i njegov odvjetnik, austrijska korporacija "Spar", čija je tvrtka kćer "SES" osnovala "Centar Split", ničim ne prisiljava obitelj da nastave živjeti u toj kući. Odnosno, oni se mogu bilo kada iseliti, ali to ne žele.

- Moju polovicu kuće je kupila austrijska firma koja upravlja trgovačkim centrima po Europi, a nju su angažirale banke kad se otvarao "Mall of Split". Kad su "Mejaši prvi" s njima raskinuli ugovor o upravljanju centrom, oni su njima u inat otkupili moj dio kuće, ali i zemlju moje tetke. Vidite da je Bog bio na mojoj strani. Iz kuće ne izlazim lako - kazao nam je nedavno Milivoj Svaguša.

Sada izrečena kazna je tek prva od šest predviđenih prije nego što građevinska inspekcija po službenoj dužnosti krene u rušenje kuće. No, pitanje je kada će to biti. Odvjetnik Nediljko Ivančević, koji zastupa Milivoja Svagušu, kaže da ništa ne može reći o toj kazni, jer rješenje još nije vidio.

S druge strane, odvjetnik Mladen Parčina, koji zastupa "Mejaše prve", o ovoj situaciji kaže:

- Želimo postupiti po rješenju o rušenju, ali to ne možemo učiniti dok god u kući živi obitelj, a ona u njoj živi da mi taj objekt ne bismo mogli srušiti. Obitelj je tamo ostala živjeti po ugovoru s "Centrom Split" u kojem kažu da se neće iseliti. O tome smo od 2017. godine u više navrata pisali građevinskoj inspekciji i tražili da ona to rušenje provede po službenoj dužnosti, putem svog izabranog koncesionara i uz asistenciju policije, te da nam za to ispostavi račun.

No, građevinska inspekcija to nije napravila, već nam je zbog toga što ne možemo srušiti kuću u kojoj živi obitelj, izrekla novčanu kaznu od 70 tisuća kuna i prijeti da će izreći još takvih kazni, ukupno 420 tisuća kuna. Poanta je da ne možemo postupiti po rješenju o rušenju, a država nam ne želi pomoći.

Odvjetnik Parčina kaže da su inspektori, da su htjeli, još prije godinu i pol mogli početi izricati kazne "Mejašima prvim" i Milivoju Svaguši, a sada su već mogli krenuti u rušenje objekta.

- Kad država hoće, onda ona to može. Baš kao što je bio slučaj na Žnjanu, gdje je sve srušeno bez ikakva problema. A ovdje očito inspekcija nema volje - rekao je odvjetnik, te napomenuo:

- GUP od 2006. godine tamo predviđa gradnju cestovnog priključka. Ucrtan je prije nego što je "Mall of Split" postojao i neovisno o investitorima koji su tu došli 2008. godine.