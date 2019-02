Izgradnju cestovnog priključka koji bi, kao produžetak Ulice Domovinskog rata, spojio kvart Mejaše i trgovački centar "Mall of Split" na Ulicu Zbora narodne garde, priječi bespravno izgrađena kuća Svaguša, smještena na adresi Josipa Jovića 73.

– Od travnja 2017. godine postoji rješenje o rušenju, koje građevinska inspekcija – ne provodi! – tvrdi Kristijan Gelo, prvi čovjek "Tulipan grupe", čija je tvrtka kćer "Mejaši prvi" bila investitor spomenute šoping-meke.

Prema njegovim riječima, kuća Svaguša više uopće nije u vlasništvu te obitelji.

– "Mejaši prvi" su polovicu kuće kupili od jednog brata Svaguše za 400 tisuća eura, dok je drugi brat, Milivoj Svaguša, svoj dio objekta u prosincu 2016. godine za 1,1 milijun eura, odnosno za čak pet tisuća eura po kvadratu, prodao zagrebačkoj tvrtki "Centar Split".

Tukli su se sa zaštitarima i bacali pod bagere, ali na kraju im se isplatilo: Svagušama za njihove ilegalno izgrađene kuće platili četiri tisuće eura po kvadratu!

Riječ je o kompaniji "SES Hrvatska" koja je vodila "Mall of Split" i koju su radi upravljanja trgovačkim centrima osnovali vlasnici austrijskog "Spara" – kaže Gelo i nastavlja:

– "Centar Split" se u zemljišne knjige nije upisao kao vlasnik polovice kuće, već je o tome samo stavio zabilježbu. Zanimljivo je da se kupoprodajnim ugovorom Milivoja Svagušu obvezuje da u toj kući mora nastaviti živjeti sa svojom obitelji, i to bez naknade, dvije godine od sklapanja tog ugovora, nakon čega će se posebnim sporazumom dogovoriti novi rok tijekom kojeg se neće smjeti iseliti.

Takav ugovor je sastavljen samo kako bi se zaustavila gradnja tog cestovnog priključka jer se ne može rušiti kuća u kojoj živi obitelj – naglašava čelnik "Tulipan grupe".

Kontaktirali smo Milivoja Svagušu i objasnili mu da pišemo tekst o problematici moguće izgradnje cestovnog priključka pod njegovim balkonom, te da direktor "Mejaša prvih" ističe da on više nije vlasnik kuće jer ju je prodao, ali da se obvezao da će u njoj nastaviti živjeti.

– Kako "Mejaši prvi" to znaju – pita se naš sugovornik.

– Tvrtka "Centar Split" je u zemljišne knjige upisala predbilježbu prava vlasništva na vašu polovicu obiteljske kuće i predao ugovor o kupoprodaji nekretnine, čime je to postao javno dostupan dokument – odgovorili smo Svaguši.

– Neka me Kristijan Gelo pokuša istjerati iz kuće, nakon što sam od njega pokušao zaštititi put koji je bio u vlasništvu moje tetke, a Gelo preko njega ima samo pravo prolaza. Moju polovicu kuće je kupila austrijska firma "SES", koju su angažirale banke kad se otvarao "Mall of Split", i koja upravlja trgovačkim centrima diljem Europe.

Kad su "Mejaši prvi" s njima raskinuli ugovor o upravljanju, oni su njima u inat otkupili moj dio kuće, ali i zemlju moje tetke. Vidite da je Bog bio na mojoj strani – kaže naš sugrađanin i naglašava:

– Iz kuće ne izlazim lako, polovica koju sam prodao i dalje će se voditi na mene jer Geli to ne odgovara, a firma "Centar Split", koju je "SES" osnovao i koja postoji samo na papiru, neće je prepisati na sebe.

Predbilježba vlasništva "Centra Split" kao takva može stajati još dugo, dugo. I još ću vam nešto reći, Gelini agenti su mi prije pola godine nudili da tijekom vikenda iziđem iz kuće kako bi je mogli srušiti, i za to su mi nudili 200 tisuća eura.

Odmah nakon našeg razgovora nazvao nas je Ivica Svaguša, Milivojev sin.

– Na rješenje o rušenju kuće smo uložili žalbu i podnijeli zahtjev za legalizaciju jer su svi objekti oko nas legalizirani, samo nama nije dana ta mogućnost – kazao je Svaguša mlađi, te zaprijetio da u tekstu ne smijemo spominjati njegovu obitelj.

Objasnili smo mu da to nije moguće kada se piše o toj kući koja se nalazi na spomenutoj lokaciji, jer je upravo njegova obitelj u kolovozu 2016. godine uporno tražila pomoć naše redakcije oko rješavanja svojih problema s "Mejašima prvim", te su pozvali novinare kad su prosvjedovali ispred Banovine...

– Trenutno ne postoji dokument kojim se može pristupiti uklanjanju objekta jer je rješenje iz 2017. godine obustavljeno. Milivoj Svaguša s obitelji se može iseliti iz kuće, ali on to ne želi. Takav je dogovor između stranaka koje su sklopile ugovor, i tu nema nikakve prisile.

Glas iz kvarta: 'Planirana prometnica bila bi spas za Mejaše'

– Mi stanovnici Mejaša i kotarski vijećnici dva smo puta prosvjedovali jer tražimo da se izgradi taj cestovni spoj. Ako se to ne realizira, doći će do većeg opterećenja na prometnice koje se protežu kroz sam kotar, a to su Vukovarska, te Ulica Josipa Jovića kojom veliki broj djece ide do škole – ističe dr. SC. Vice Mihanović, predsjednik Gradskog kotara Mejaši.