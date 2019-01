Kako bismo čitatelje malo bolje upoznali s "korijenom" problema, moramo se vratiti čak 28 ljeta unatrag, kada je na čelo kotarske vlasti na Neslanovcu zasjeo HDZ i od tada ostao glavni pokretač promjena u kvartu s dugom listom komunalnih problema.

Četiri godine nakon toga rodio se Ante Roso, danas 24-godišnji mladić, koji je zaslužan za postavljanje prvog rasvjetnog stupa u Kupreškoj ulici (?!).

Inače, dva nova drvena rasvjetna stupa stigla su u ulicu tek prije mjesec dana kako bi osvijetlila put do nekoliko kuća, među kojima i obiteljsku kuću našeg sugovornika, prema njegovim riječima, jednu od prvih sagrađenih na Neslanovcu 1964. godine.

A to je samo jedan od rezultata Antine borbe započete prije godinu dana, kada se doselio na sjeveroistok grada. Njegov aktivniji angažman susjedi su osjetili prošlog ljeta: bez puno najave, uz malu pomoć 19-godišnjeg susjeda, Ante je za samo nekoliko dana štemalicom razbio čak šest tona kamena.

- Obećali su nam više puta da će nešto napravit i nikom ništa. Nakon šta sam puka' čet'ri gume na autu, uzeja san štemalicu i usrid lita san ištema 30 metara puta. Ubija sam Gospu u sebi, samo mi je susid od 19, 20 godina malo pomoga, a drugi mi je savjetova da ne radim to jer će me neko prijavit. Al' moran sredit put kad su iz njega stine virile. Šest tona stina san ja izvadija na ruke. To sam tek skužija kad mi je reka čovik koji ih je odvozija kamionon. Ma, samo upiši u Google Kuprešku ulicu i vidit ćeš kakva je bila - prisjeća se naš sugovornik.

Pokazuje nam fotografije i novog puta koji je napravio, doduše, nije asfaltni, ali barem ne voze po stijenama već jalovini. No, i to je priča za poseban članak.

- Kad sam ištema put, zva sam ove iz kotara da donesu žalo i obećali su mi valjak kojim su tribali poravnat put. Jedno jutro su samo donili žalo i iskrcali ga nasrid ulice. Kad sam to vidija, otiša sam kupit karijolu za 350 kuna, uzeja grablje od tetke i sam ga stavlja po putu. Ostalo mi ga je još malo, eto ga tu sa strane - pokazuje rukom Ivan na malu hrpu jalovine. Kaže da je ponovo podsjetio kotar da su mu obećali poravnati put valjkom.

- I svaki dan su mi ga obećavali zadnja tri miseca, a nisu mi ga do danas doveli. Sad je voda uništila i ovaj put - ljutito će Ivan. No, uništili su ga i radnici koji su ovog ljeta postavljali kabele za telefon. A i to je posebna priča.

- Nas par susida smo isprid kuće sami stavili matu i nalili ciment i nikome ništa nije propuštalo u kuću. Kad su neki radnici u sedmi misec postavljali kabele za telefon, raskopali su sve i samo stavili zemlju priko toga, a nisu vratili u prvobitno stanje. Sad je meni zbog ovih velikih kiša poplavljen podrum. Kad sam pita u kotaru ko je izvodija radove, rekli su mi da ne znaju - i nikom ništa - prepričava Ante.

- Niti imamo odvodnju postavljenu kako triba, a kanalizacija od nekoliko kuća susidu prolazi kroz vrtal. Šta god ulica treba imat, nema. Počeja san radit na kući u prvi misec prošle godine. Do danas sam ištema priko 30 metara puta i skoro svaki dan upira ljude u kotaru da nam riješe dva rasvjetna stupa, a sad se moram borit i s poplavom zbog nekih nepostojećih radnika koji nisu vratili sve u prvobitno stanje - frustriran je naš sugovornik nakon tek nekoliko provedenih mjeseci u vrtlogu birokracije i same nelogičnosti da kuća koja je stara više od pola stoljeća nema pristupa, dok im kuća na selu u Ričicama ima cestu i kanalizaciju.

Zato Ante ne staje s uređenjem ulice, a čak je nedavno objavljena njegova fotografija pokraj rasvjetnog stupa na Facebook stranici "Za naš Neslanovac" s riječima "I bi svjetlo".

- Tražija sam od kotara papir da skupim potpise od svih susida, da barem stave asfalt na ovakav put dok se ne riješi problem zbog kojeg već desetljećima stanari gacaju po blatu i lokvama do svog ulaza. Triba se srušit jedan dio garaže da bi se sve moglo napraviti po zakonu, a to čeka od kad ja znam za sebe - dodaje 24-godišnjak, odlučan u svom naumu.

Komentar smo zatražili i od Grada Splita, ali do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.

Mirko Prančević, predsjednik Kotara: Nije problem u asfaltu, nego u susjedima Mirko Prančević, koji je već treći mandat predsjednik Gradskog kotara, kazao nam je i sam da nije znao tko je naručitelj radova zbog kojih je Anti Rosi poplavio podrum kuće. Osim toga, ističe da problem nije u samom asfaltiranju puta, već dogovoru susjeda. - Problem sigurno postoji 20 godina, a ljudi se ne mogu dogovorit, nije kotar kompetentan da ruši ljudima garažu. Šta se tiče rasvjete, jel vam rekao da smo mi tili rasvjetni stup i da se žena pobunila i nije dala - odgovara Prančević. Na naše pitanje o jalovini koju su samo ostavili nasred ulice, kazao je da je Ante to od njega tražio. - Kako ste mladiću mogli dostaviti šljunak bez radnika? - To je njima trebalo hitno, al kažem vam, kako je ta ulica dosta problematična, učinili smo šta smo učinili - zaključio je.