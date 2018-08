U Strožancu zgroženi: ugostitelj fekalije ispumpava ravno u plićak, stavi gumu u more i pusti da teče...

Lavina informacija o grozotama s fekalnim vodama na plažama grada Splita i u obližnjim općinama izgleda da se tek počela slijevati.



Svako malo saznamo kako je more kod plaže na kojoj smo se godinama dolazili kupati s djecom sve osim dobro i čisto, a najnovije što nas je užasnulo bio je slučaj namjernog ispuštanja fekalnih voda od strane vlasnika plažnog ugostiteljskog objekta u Strožancu. Namjerno, gumom i pumpom, vlasnik objekta je u ranijim jutarnjim satima prije dva dana odlučio fekalije iz svog objekta ispustiti u sami plićak mjesne plaže. Smrdilo je strašno, kažu nam njegovi susjedi užasnuti tim činom, koji se, međutim, boje da će im gosti, ako se proširi ova informacija, pobjeći iz mjesta.



- Jest, istina je, naš susjed je ispuštao fekalije u more, i to u plićak. Prestrašno. Stavio je gumu u more i pustio da teče. Glupo mi je prozivati nekoga, ali jednostavno mi je neshvatljivo da netko to može raditi. Samo jednom sam vidio, a reagirali su vlasnici stanova, tu poviše plaže, koji su se došli kupati s djecom. Obavijestio sam i vlasnika susjednog hotela što ovaj radi, ali nije reagirao jer njih dvojica otprije surađuju - kazao je vlasnik susjednog ugostiteljskog objekta, koji dodaje da je s obojicom vlasnika u prošlosti imao problema zbog štekata.



Ispuštanje fekalija, priča nam susjed, dogodio se rano ujutro i to je prvi put da je primijetio.



- Ima njegov objekt kanalizaciju, ali mu se valjda pokvarila i nije htio čekati cisternu da je odštopa, a bit će ni platiti 200 kuna - nastavlja naš sugovornik i spominje kako se rečenog ugostitelja zbog toga već prijavilo u Općini Podstrana te obavijestilo i nadležno ministarstvo.



- Ne mogu vjerovati da netko to može raditi i puštati fekalije u more gdje se kupaju djeca. Najgore je što i sam ima unučad. Možemo se mi karati oko ležaljki, štekata ili nećeg trećeg - na stranu to, ispuštanje fekalija je drugo. Šokiralo me je i još iskreno ne mogu doći sebi - zaključio je susjed.



Za razliku od njega, njihova redovna gošća, Splićanka Anka Dadić s Mejaša, koja se u Strožanac dolazi kupati skoro svakog jutra, prije mjesec dana je već jednom uočila slične radnje. Tada kaže nije shvatila što počinitelj radi, ali sada kad je čula za ovaj drugi slučaj, sve je povezala.



- Vidjela sam prije mjesec dana, najranije ujutro pumpu i gumu, ali nisam znala o čemu se radi. Mislila sam da vlasnik nešto popravlja. Prekjučer je smrdilo grozno, mislila sam da je Karepovac. Sada znam što je onog prvog puta radio i za što je služila pumpa i cijev. Nisam se jučer htjela kupati, samo sam se otuširala na tušu. Užas - zgroženo će gospođa Anka.

Kupači nisu uočili ni čuli za ispuštanje fekalija, iako su poneki primijetili kako je zadnja dva dana na plaži u Strožancu poprilično zaudaralo.



- Iskreno, nisam vidjela da netko izbacuje fekalije, ali kad sam prolazila baš na ovom dijelu plaže uočila sam da je dno pozelenjelo, more je baš prljavije bilo i čuo se neki smrad kojeg prije nije bilo - kaže Jelena Škarica (na fotografiji dolje), koja na toj plaži prodaje izlete.



Toni Križanac, vlasnik objekta: Sve je to maslo ljubomornog susjeda

- Šokirale su me takve tvrdnje. Mi smo jedini u mjestu koji cjelokupno naše smeće pumpamo u septičku jamu. Nema smisla da ja, koji od HACAP-a dobivam nagrade za čištoću, radim takvo nešto.



Ovo nam sve radi susjed koji je ljubomoran na nas i koji nam je dužan velike novce zbog čega smo na sudu s njim. Ljubomoran je na mene jer sam ja povratnik iz Njemačke i jer nam dobro ide posao. Istina je da fekalije s gornjeg kata kuće idu direktno u jamu, a fekalije iz donjeg dijela kuće gdje je restoran se skupljaju u jednu malu jamu iz koje motori potom fekalije prebacuju u veliku jamu.



Tog dana jedan motor nam je otkazao i vodoinstalater je došao i riješio problem. Vodoinstalater je gumom uzeo vodu iz mora i njome očistoi jamu. Nikakva prljava voda nije gumom bila ulijevana u more. To nije istina pa nisam lud da ispuštam fekalije u more, zašto bih sebi tako lošu reklamu radio. Još usred dana, to nema smisla.

- Ovdje živim već 30 godina i pitanje je koja kuća ima, a koja nema sređenu kanalizaciju, a priče da se fekalije izbacuju u more su mi poznate već otprije. Ali nisam nikad čula da se baš u plićak izbacivalo. Međutim, zna se vidjeti često da nešto pluta po moru i da smrdi na plaži ujutro i navečer, izbaci valjda kada se misli da su svi kupači otišli - veli gospođaiz Podstrane.Kupači, domaći i strani, žale se i na dostavna vozila koja do plažnih ugostiteljskih objekata, kažu, idu preko plaže u vrijeme kad je puna. Susjed, vlasnik jednoga od četiri objekta na ovoj plaži, kaže da i njemu ujutro dolaze dostavna vozila s robom, ali inzistira da se sve obavi najkasnije do devet sati, dok se njegovi susjedi toga ne drže već im nabava dolazi u svako doba dana.Puštaju li dostavna vozila na plažu i u koje doba dana upitali smo, "bobija" koji brine za red na pristupnoj cesti do plaže na kojoj inače, ukoliko ostavite vozilo, dobijete 500 kuna novčane kazne.- Nemam pojma kada dostavna vozila dolaze... Ujutro oko devet i pol, ali ne puštamo ih na plažu - tvrdi "bobi", kojem pojašnjavamo da imamo fotografiju na kojoj se jasno vide dostavni kamioni koji su parkirani na plaži. U tom trenu se sjetio da je ipak tog dana pustio jednog, ali dva metra niže, odmah na početku plaže. Dalje, tvrdi, ne idu.Kakva su uopće pravila za dostavna vozila, smiju li parkirati na plažu i ako da, u kojem vremenskom razdoblju, pokušali smo doznati u Općini Podstrana, na liniji za komunalne djelatnosti i komunalnog redarstva. Međutim, nitko nije podignuo slušalicu na nekoliko naših poziva.